Điểm du lịch nào được tìm kiếm nhiều nhất kỳ nghỉ sắp tới?

Theo Thanh Hiền | 24-04-2026 - 13:15 PM | Lifestyle

Các địa phương có biển được du khách trong nước ưa chuộng để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Booking.com vừa có khảo sát về du lịch trong “kỳ nghỉ kép” Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 , đây là một quãng nghỉ dài hiếm có trong năm, lại rơi vào đầu hè.

Các địa phương có biển như Đà Nẵng , Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc và Mũi Né đang được du khách Việt tìm kiếm sôi động để tận hưởng không khí biển. Trong đó, Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất.

Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Ảnh: Thanh Hiền.

Dữ liệu từ Agoda cũng ghi nhận Đà Nẵng nằm trong top các điểm đến có lượng tìm kiếm lưu trú cao nhất, tăng 89% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định sức hút nổi bật của điểm đến.

Đà Nẵng là thủ phủ du lịch khó có thể bỏ qua ở miền Trung, với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, bãi biển đẹp, cơ sở vật chất và giao thông thuận lợi. Đặc biệt sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thành phố càng có thêm nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, di sản.

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay, thành phố tung ra loạt chương trình, hoạt động phục vụ người dân và du khách. Trong đó điểm nhấn là khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng, tổ chức từ ngày 25/4-3/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. Chuỗi hoạt động kéo dài 9 ngày với nhiều nội dung như lễ hội diều, âm nhạc đêm, không gian ẩm thực, trình diễn thể thao biển, đại chiến súng nước, walking Sơn Trà, cùng các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường và cứu hộ biển.

Trước đó, thành phố cũng được tạp chí du lịch uy tín của Hoa Kỳ bình chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách những điểm đến nên ghé thăm năm 2026.

Theo Thanh Hiền

Tiền phong

