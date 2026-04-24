Hội chị em xôn xao với căn bếp có “bếp nấu vô hình”: Nhìn như bàn ăn, đặt nồi ở đâu nấu được ở đó

Trong làng sáng tạo nội dung ẩm thực tại Việt Nam, Dino Vũ (tên thật Đặng Anh Vũ, sinh năm 1992) không chỉ nổi tiếng với những video nấu ăn gần gũi mà còn ghi dấu ấn với phong cách sống tinh tế. Sau thời gian dài khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên", anh vừa chính thức hé lộ căn bếp mới toanh được đầu tư dịp cận Tết Nguyên Đán, và ngay lập tức gây sốt.

Điểm khiến cộng đồng đặc biệt chú ý không phải là diện tích hay độ xa hoa, mà chính là… chiếc bếp "vô hình" độc đáo.

Vũ Dino khoe bếp từ mới đầu tư đợt giáp Tết vừa qua, nhìn qua tưởng là bàn ăn bằng đá như bao chiếc bàn khác, nhưng thực tế lại là chiếc bếp từ "vô hình" cực kỳ thuận tiện cho công đoạn nấu nướng hàng ngày.

Nếu chỉ nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ khu vực bếp của Dino Vũ đơn giản chỉ là một mặt bàn đá lớn, phẳng lì và sạch sẽ. Không có vòng nhiệt, cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi dùng để nấu nướng. Thế nhưng, chính sự "vô hình" ấy lại là điểm đặc biệt nhất trong căn bếp mới của Vũ Dino.

Ẩn dưới lớp đá phẳng lỳ ấy là một hệ thống bếp từ thông minh - công nghệ đang dần phổ biến ở các căn bếp cao cấp trên thế giới. Khác với bếp truyền thống vốn giới hạn vùng nấu cố định, chiếc bếp này có khả năng nhận diện nồi từ tính ở bất kỳ vị trí nào trên bề mặt đá. Chỉ cần đặt nồi xuống, nhiệt sẽ được sinh ra đúng tại vị trí đó, và chỉ khi có nồi thì bếp mới hoạt động.

Cảm giác về một chiếc bếp "vô hình" cũng từ đó mà hình thành. Không phải vì nó thực sự biến mất, mà vì nó được giấu đi hoàn toàn, trả lại sự liền mạch tuyệt đối cho không gian. Khi không nấu nướng, nó là một chiếc bàn ăn đúng nghĩa, nơi có thể ăn uống, làm việc hoặc đơn giản là mọi người ngồi trò chuyện cùng nhau.

Sau khi sử dụng, hệ thống đèn cảnh báo nhiệt sẽ âm thầm phát sáng, nhắc người dùng rằng bề mặt vẫn còn nóng. Chỉ khi nhiệt độ trở về mức an toàn, ánh đèn ấy mới tắt đi, khép lại một chu trình sử dụng gần như hoàn hảo.

Không gian được thiết kế theo hướng tối giản, nhưng không hề đơn điệu. Ngược lại, sự tối giản ấy tạo ra cảm giác thoáng đãng, gọn gàng và có chiều sâu.

Thậm chí Vũ Dino có thể nấu nhiều món cũng lúc, đặt nồi ở bất kỳ vị trí nào trên mặt bàn đá đều được.

Chiếc bếp "vô hình" đóng vai trò như trung tâm của toàn bộ không gian bếp. Nó cho phép mọi hoạt động diễn ra một cách linh hoạt hơn: buổi sáng có thể là nơi chuẩn bị bữa ăn nhẹ, buổi trưa trở thành bàn làm việc, và tối đến lại là nơi quây quần dùng bữa. Không còn ranh giới rõ ràng giữa các chức năng, căn bếp dường như hòa vào nhịp sống thường ngày một cách tự nhiên.

Không nằm ngoài dự đoán, ngay sau khi Dino Vũ hé lộ căn bếp mới, đặc biệt là chiếc bếp "vô hình" độc đáo, cộng đồng mạng, nhất là hội chị em đã nhanh chóng "dậy sóng". Dưới các bài đăng và video, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú liên tục xuất hiện.

Tùy vào diện tích bếp, nhu cầu của người dùng, kích thước bàn bếp mà sẽ có kinh phí phù hợp với từng hạng mục bếp. Đây là thiết kế bếp từ hiện đại được ưa chuộng rất nhiều trong các căn hộ cao cấp, hướng đến mục tiêu tinh giản, tinh tế từng chi tiết mà vẫn mang lại công năng tối ưu cho mỗi gia đình.

Không chỉ nấu nướng đơn thuần, mọi người có có thể nướng trực tiếp đồ lên bếp, chỉ cần có khay nướng bắt bếp từ là có thể nướng đồ ngay trên bếp. Bạn có thể dùng thêm miếng lót đề bảo vệ bề mặt bếp mỗi khi nấu nướng.

Trên bề mặt bếp không hề có bất kỳ dấu hiện nào, chỉ có một mặt đá trơn nhẵn, nhưng đặt nồi nên là có thể nấu nướng được.

Đây là xu hướng bếp hiện đại xuất hiện rất nhiều ở các căn hộ cao cấp.

