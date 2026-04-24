Nàng Hậu Việt Nam vừa xuất hiện trong video casting của Victoria’s Secret: "Bắn" 3 ngoại ngữ, tốt nghiệp trường danh tiếng

Mới đây, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm gây bất ngờ khi góp mặt trong video tổng hợp các ứng viên tham gia casting cho Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Trong video được công bố trên trang Instagram chính thức của Victoria's Secret ngày 22/4, Trúc Diễm ở giây thứ 5. Cô diện trang phục đen ôm sát, tóc gợn sóng, phong thái tự tin, cuốn hút.

Được biết, các ứng viên được lựa chọn từ hàng nghìn hồ sơ gửi về. Trong vòng sơ tuyển trực tuyến, thí sinh phải gửi video giới thiệu bản thân, trình diễn catwalk và cung cấp số đo hình thể. Những ứng viên vượt qua sẽ được mời tham gia vòng casting trực tiếp với đại diện nhãn hàng.

Hiện tại người hâm mộ đang rất háo hức mong chờ kết quả casting của người đẹp sinh năm 1987.

Hình ảnh Trương Tri Trúc Diễm trong video casting

Nàng Hậu nói được 3 ngoại ngữ, tốt nghiệp trường danh tiếng

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật, Trương Tri Trúc Diễm còn có học vấn không phải dạng vừa, được mệnh danh là "người đẹp tri thức" của showbiz Việt. Cô có thể sử dụng thành thạo được cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, thêm một ít tiếng Trung. Với vốn tiếng Anh khá lưu loát, năm 2007, trong cuộc thi Miss Earth 2007, Trúc Diễm tham gia phần thi tài năng với ca khúc What I have done - một ca khúc nói về môi trường.

Người đẹp họ Trương cũng từng theo học tại Viện PSB Academy Singapore ngành Marketing tại TPHCM. Cô từng nhận học bổng toàn phần 10.000 USD cho bằng Diploma Marketing tại trường.

Sau này người đẹp làm quen với kinh doanh. Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô biết: "Thú thật, ngay từ khi bước chân vào nghề người mẫu, tôi biết với mình nghệ thuật không phải là con đường dài hơn nên đã nghĩ đến việc sẽ có thêm hướng đi khác. Để chuẩn bị sẵn sàng, tôi dành thời gian sang Singapore để học ngành Quản trị kinh doanh".

Trương Tri Trúc diễm sau đó theo học tại Học viện PSB tại Singapore với bằng Quản trị kinh doanh. Được thành lập vào năm 1964 bởi Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, học viện PSB Academy, tiền thân là Trung tâm Năng suất Quốc gia, hiện là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất tại Đảo quốc Sư tử. Học viện PSB còn được biết đến với tên gọi "Học viện Tương lai", tập trung giáo dục kết hợp với việc nắm bắt các xu hướng mới của nền kinh tế vào chương trình giảng dạy.