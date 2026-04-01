Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Tấn bị chê như bà lão 80 tuổi

Theo Chiêu Dương | 25-04-2026 - 00:02 AM | Lifestyle

Châu Tấn vốn được khen ngợi là mỹ nhân không tuổi của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng hình ảnh mới của cô gây sốc vì ngoại hình thay đổi quá nhiều.

Trang QQ đưa tin Châu Tấn vốn được ưu ái khi sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng gương mặt trẻ trung hơn tuổi. Thậm chí, ở độ tuổi hơn 30, cô vẫn thoải mái đóng các nhân vật mới 16-18 tuổi. Không những vậy, nữ diễn viên còn được khen ngợi nhờ nhan sắc linh động, ngọt ngào dễ thương.

Thế nhưng, không ai có thể chống lại được sức tàn phá của thời gian, hình ảnh của Châu Tấn thời gian gần đây khiến khán giả sốc nặng. Châu Tấn xuất hiện với mái tóc bạc trắng đầu, làn da sần sùi không còn mịn màng như trong những bộ ảnh truyền thông. So với độ tuổi 52, nữ diễn viên thậm chí bị đánh giá "già như đã 80 tuổi".

Châu Tấn gây sốc với hình ảnh già nua, thiếu đi hào quang ngôi sao nổi tiếng

Nữ diễn viên bị phát hiện tóc trắng nửa mái đầu

Trong một bức hình khác, Châu Tấn lộ chân tóc cao, gương mặt đã mất đi độ trẻ trung linh động, nét mặt có phần khắc khổ già nua. Khán giả cảm thấy bất ngờ với hình ảnh mới của Châu Tấn vì trong những hình ảnh được văn phòng đại diện của nữ diễn viên đăng tải, Châu Tấn vẫn rất trẻ trung như đang ở độ tuổi 30. Hiện tại, bộ lọc trong các phim truyền hình tốt hơn, do đó người xem không nhận ra việc nữ diễn viên đã dần trở nên lão hóa.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng già đi là quy luật của tự nhiên, việc Châu Tấn không nhuộm tóc mà để lộ tóc trắng cho thấy cô không khó chịu khi bản thân không còn giữ được nét thanh xuân. Nữ diễn viên chấp nhận già đi một cách duyên dáng thanh lịch, sống đúng với độ tuổi thực.

Hình ảnh gần đây nhất của Châu Tấn, làn da ở cổ và mặt đều lộ dấu vết lão hóa, chân tóc dần cao hơn

Trong khi đó, hình ảnh do văn phòng đại diện đăng lên nữ diễn viên vẫn trẻ trung quyến rũ

Theo QQ , Châu Tấn đã viết tên mình nên nền điện ảnh Hoa ngữ mãi mãi. Cô là nữ diễn viên đầu tiên đạt đủ ba giải Nữ chính xuất sắc Kim Kê, Kim Tượng, Kim Ưng và trở thành Tam Kim Ảnh hậu đầu tiên. Diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc của Châu Tấn là điều mà các đạo diễn luôn tìm kiếm.

Năm 1994, một bức ảnh bìa tạp chí của Châu Tấn chụp đã thu hút sự chú ý của đạo diễn Tạ Diên nên đã đề nghị cô hợp tác thực hiện bộ phim Nữ Nhi Hồng . Sau đó là một chuỗi tác phẩm đình đám làm nên tên tuổi của Châu Tấn như Sông Tô Châu, Đại Minh Cung Từ, Quýt Chín Rồi, Nhân Gian Tứ Nguyệt Thiên, Như Sương Như Mưa Lại Như Gió … Mỗi vai diễn đều trở thành tác phẩm kinh điển cho đến ngày nay.

Châu Tấn là ngôi sao điện ảnh hàng đầu Trung Quốc

Châu Tấn bước sang mảng điện ảnh với các phim như Nếu Yêu, Họa Bì, Long Môn Phi Giáp, Phong Thanh ... đều thành công về mảng nghệ thuật và doanh thu, đem lại cho cô vô số giải thưởng. Trong đó, Nếu Như Yêu giúp Châu Tấn thắng giải Ảnh Hậu Kim Tượng và Kim mã. Đến năm 2009, cô giành nốt giải Kim Kê với Sự Suy Đoán Của Lý Mễ .

Trần Khải Ca khi đó từng nói: "Châu Tấn là một nhà giao tiếp tâm linh"; Phùng Tiểu Cương nhận xét: "Trong số các nữ diễn viên thế hệ mới, Châu Tấn là số 1"; Trương Kỷ Trung bình luận: "Diễn viên như Châu Tấn là một thiên tài". Từ Khắc thì khen ngợi: "Tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy, cô ấy là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trong danh sách nữ diễn viên đại lục yêu thích của tôi". Một đạo diễn khác nhận xét : " Chỉ cần cao thêm 10cm, cả showbiz là của cô ấy!".

Nữ diễn viên chấp nhận già đi một cách tự nhiên

Bất động sản 300 tỷ để dưỡng già của Châu Tấn

Theo Chiêu Dương

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ quán phở phố cổ Hà Nội chia sẻ lại toàn bộ kỷ niệm đáng nhớ khi bất ngờ được đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân

Khu vui chơi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có màn "chơi lớn" trên bầu trời vịnh biển Nha Trang đúng dịp lễ 30/4 - 1/5

VFF thưởng tiền tỷ cho U17 Việt Nam

23:40 , 24/04/2026
Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

23:17 , 24/04/2026
1 anh tài thông báo vắng mắt tại đêm concert của "Anh trai vượt ngàn chông gai": Lý do đưa ra gây bất ngờ

22:46 , 24/04/2026
Phê La đóng cửa hàng loạt để nâng cấp hệ thống

22:08 , 24/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên