M.A | 25-04-2026 - 08:45 AM | Lifestyle

Hoa hậu Kỳ Duyên tậu "xế cưng" Porsche Taycan gần 5 tỷ đồng

Hoa hậu Kỳ Duyên mới "rước về dinh" chiếc Porsche Taycan hồng, khẳng định gu xe sang cá tính.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn tán khi chia sẻ khoảnh khắc nhận chiếc Porsche Taycan màu Frozenberry Metallic đầy nổi bật. Trong bài đăng trên mạng xã hội, người đẹp cho biết cô đã chờ đợi khoảng 3 tháng để đón được chiếc xe yêu thích về dinh. Đồng thời, cô tiết lộ chiếc xe có thể di chuyển khoảng 600 km chỉ sau một lần sạc, chi tiết này góp phần khiến màn “lên đời” xe mới của cô càng được chú ý.

Thay vì chọn những gam màu phổ biến như đen, trắng hay xám, cô lại ưu ái một sắc hồng sang chảnh, giúp chiếc Taycan trở nên mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được thần thái thể thao đặc trưng của Porsche.

Porsche Taycan là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của thương hiệu Đức, đại diện cho hướng đi điện hóa nhưng vẫn giữ DNA hiệu năng cao vốn làm nên tên tuổi Porsche. Mẫu xe này được xây dựng trên nền tảng điện áp 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất lớn và đem đến trải nghiệm vận hành khác biệt so với nhiều xe điện phổ thông trên thị trường. Theo Porsche, Taycan là dòng xe điện thể thao với triết lý “Pure Porsche E-Performance”, nhấn mạnh sự kết hợp giữa tốc độ, độ chính xác và cảm giác lái.

Tại thị trường Việt Nam, Porsche Taycan có giá khởi điểm từ khoảng 4,6 tỷ đồng và có thể tăng mạnh tùy phiên bản, gói cá nhân hóa cùng loạt tùy chọn đi kèm.

Về khả năng vận hành, Porsche Taycan nhiều phiên bản có công suất từ khoảng 402 mã lực đến hơn 700 mã lực, thậm chí các bản cao cấp mới còn vượt xa con số này. Tùy cấu hình pin và hệ dẫn động, phạm vi hoạt động của Taycan có thể dao động từ khoảng hơn 400 km đến trên 500 km theo tiêu chuẩn WLTP, trong khi một số thử nghiệm thực tế với bản pin lớn cho thấy xe có thể đạt quãng đường rất ấn tượng trong điều kiện phù hợp.

Không chỉ là một chiếc xe điện, Porsche Taycan còn là món đồ thể hiện phong cách sống. Với màu sơn hồng khác biệt, chiếc xe của Kỳ Duyên tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh, đồng thời cho thấy xu hướng cá nhân hóa ngày càng rõ trong phân khúc xe sang tại Việt Nam. Trong bối cảnh xe điện đang được nhắc đến nhiều hơn như một biểu tượng của công nghệ và gu thẩm mỹ hiện đại, lựa chọn của Kỳ Duyên tiếp tục củng cố hình ảnh một nữ nghệ sĩ có đầu tư mạnh tay cho phương tiện di chuyển, nhưng vẫn ưu tiên tính thẩm mỹ và bản sắc riêng.

