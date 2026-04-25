Cận cảnh nhan sắc mỹ nhân dân tộc Tày đang làm náo loạn cõi mạng, đến Hoa hậu đứng cạnh cũng chỉ làm nền

Bộ phim Lời Hứa Đầu Tiên phát sóng 4 tập đầu tiên nhưng đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối của khán giả. Lý do là nữ chính Vi Minh do Trang Emma thể hiện đăng quang ngôi vị hoa hậu, nhưng nhan sắc biểu cảm và lời thoại của nữ diễn viên không đủ để đáp ứng vai trò hoa hậu.

Khán giả liên tục chê vai nàng hậu Vi Minh vóc dáng thấp, gương mặt có phần "cay nghiệt" lộ rõ sự toan tính gây thiếu thiện cảm. Thêm vào đó, dù Vi Minh và bố có mâu thuẫn với nhau, nhưng ánh nhìn mà cô dành cho bố cũng bị đánh giá "như nhìn kẻ thù", "xấc xược hỗn láo".

Trong tập 4, Vi Minh trở lại quê hương, muốn lợi dụng dự án cộng đồng mà bố đang làm để đánh bóng tên tuổi cho mình. Đồng thời, cô còn gặp Ngân Khánh (do Trình Mỹ Duyên thể hiện) bà mẹ một con đang sống ở ở nhà ông ngoại của Vi Minh.

Ngay giây phút đầu tiên, Vi Minh đã cảm thấy khó chịu vì mẹ con Ngân Khánh đã cướp mất căn phòng vốn thuộc về cô. Khán giả cho rằng phân cảnh này kịch bản đã đi quá đà khi xây dựng Vi Minh "sân si, xấu tính với cả trẻ con". Không những vậy, giọng thoại của Trang Emma chói tai gây khó chịu cho người xem.

Trang Emma bị chê từ ngoại hình tới biểu cảm luôn tỏ vẻ xem thường người khác, cô cũng bị một số khán giả chê bai "miệng lệch, đôi mắt buồn ngủ". Trong khi đó nhân vật Ngân Khánh vừa xuất hiện đã nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ tính cách dịu dàng, nhan sắc nổi bật không kém hoa hậu Vi Minh.

Ngân Khánh do nữ diễn viên Trình Mỹ Duyên thể hiện, nữ diễn viên sinh năm 1995 là gương mặt quen thuộc với nhiều cuộc thi sắc đẹp như: The Face, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Sau này, người đẹp chuyển hướng sang làm diễn viên và có cơ hội thử sức với cả hai lĩnh vực là truyền hình - điện ảnh, hai môi trường là miền Nam và miền Bắc. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Trình Mỹ Duyên là Thúy Kiều trong phim Kiều , lấy cảm hứng từ Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Phim bị đánh giá là thảm họa, song khán giả vẫn khen ngợi vẻ đẹp mặn mà sắc sảo của Trình Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên từng góp mặt trong khá nhiều dự án lớn như phim điện ảnh Kiều, phim giờ vàng trên VTV - Đừng Nói Khi Yêu, Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi và một số dự án phim truyền hình miền Nam, tiêu biểu chính là Tiểu Tam Không Có Lỗi .

Trình Mỹ Duyên sở hữu ngoại hình xinh đẹp nổi bật. Trong phim, cô thể hiện vai cô gái dân tộc Tày, lại là bà mẹ một con nên trang phục đơn giản nhưng không làm lu mờ nhan sắc của cô.

Ngoài đời, Mỹ Duyên còn là người mẫu ảnh, cô có thể "cân" nhiều phong cách khác nhau từ ngây thơ tới sắc sảo, đẹp hiện đại hay cổ điển. Mỹ Duyên cũng thường xuyên mặc những bộ váy dạ hội đúng chất hoa hậu, vì vậy có lẽ nếu giao vai Vi Minh cho Mỹ Duyên, xét về ngoại hình cô có thể đảm nhận rất tốt.

Sau khi nhân vật Ngân Khánh xuất hiện, khán giả đưa ra ý kiến đổi nữ chính. Trên các trang mạng của VTV người xem bình luận: "Hoa hậu gì mà không đẹp bằng gái một con", "Đổi nữ chính thành Ngân Khánh có khi phim dễ xem hơn", "Biểu cảm của Trang Emma là điều khiến người xem khó chịu, nếu đổi lại là Huyền Lizzie hay Mỹ Duyên thì sẽ hợp hơn",...

