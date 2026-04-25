Bảo tàng Thế giới Cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thông báo mới

Chiều ngày 24/4, Bảo tàng Thế giới Cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã ra thông báo về lịch mở cửa đón khách trong dịp nghỉ lễ 10/3 và 30/4 - 1/5. Theo đó, địa điểm này sẽ mở cửa xuyên suốt dịp nghỉ lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5).

Thời gian mở cửa vẫn duy trì từ 7 - 18h hàng ngày với mức vé tham quan dao động 40.000-150.000 đồng tuỳ từng đối tượng.

Theo đó Bảo tàng Thế giới Cà phê – công trình kiến trúc biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam được tập đoàn Trung Nguyên Legend đầu tư xây dựng với quy mô gần 2 ha và chính thức đưa vào hoạt động ngày 23/11/2018.

Bảo tàng được thiết kế theo lối kiến trúc nhà dài của Tây Nguyên

Năm 2022, Tạp chí hàng đầu thế giới National Geographic ca ngợi Bảo tàng Thế giới Cà phê trên chuyên trang du lịch tiếng Tây Ban Nha với thông điệp “nơi du khách có thể đắm chìm hoàn toàn trong văn hóa cà phê và quên Starbucks tại Đông Nam Á”.

Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập lên đến hơn 10.000 hiện vật về lịch sử phát triển của cà phê thế giới được mang về từ bảo tàng Jens Burg của Đức. Đây được xem là một trong những bộ sưu tập dụng cụ sản xuất, chế biến cà phê phong phú nhất thế giới.

Ngoài bộ sưu tập nổi tiếng của bảo tàng Jens Burg, Thế giới cà phê cũng trưng bày nhiều vật dụng, công cụ sản xuất và chế biến cà phê của Việt Nam từ thời kỳ sơ khai đến ngày nay. Nhiều hiện vật lần đầu xuất hiện ở Việt Nam khiến du khách thích thú.

Bảo tàng Thế giới Cà phê là một trong những điểm đến thu hút các bạn trẻ đến check-in

Không giống những bảo tàng khác, không gian bày trí bên trong của Thế giới cà phê hoàn toàn mở với du khách. Các hiện vật được bày trí ngay trên lối đi, theo từng khu, không đóng trong tủ kính. Vì thế bạn có thể trải nghiệm văn hoá cà phê thông qua ngũ quan (nghe, nhìn, nếm, ngửi, chạm).