Nữ ca sĩ xinh đẹp, độc thân: Tuổi 42 bất ngờ công khai "con trai"

Phương Linh sinh năm 1984 tại Thanh Hóa. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi đạt giải Á quân dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2005, rồi tiếp tục gây chú ý khi tham gia Sao Mai điểm hẹn 2006. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, trong trẻo cùng nhan sắc kiều diễm, không thua kém các mỹ nhân Vbiz, cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của thế hệ ca sĩ bước ra từ các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình.

Năm 2007, màn kết hợp của cô cùng Hà Anh Tuấn trong album Ngày hát đôi với loạt ca khúc như "Biển và ánh trăng", "Cơn mưa tình yêu", "Thiên đường gọi tên", "Qua đêm nay"… đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và được khán giả yêu thích.

Ở chặng đường solo, Phương Linh tiếp tục chinh phục người nghe bằng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc qua những bản ballad như "Cơn gió lạ", "Quán cũ", "Đêm tình yêu"… khẳng định phong cách âm nhạc tinh tế và bền bỉ theo thời gian.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ lựa chọn cho mình một lối sống kín tiếng, gần như tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào đời tư. Với Phương Linh, âm nhạc luôn là trọng tâm, còn cuộc sống cá nhân được giữ ở một khoảng cách nhất định trước truyền thông. Chính sự tiết chế này khiến hình ảnh của cô trong mắt công chúng trở nên nhất quán: Một nghệ sĩ thuần túy, lặng lẽ "đi hát và hát", hiếm khi vướng vào những tin đồn tình cảm hay các câu chuyện riêng tư dù đã bước sang độ tuổi ngoài 40.

Phương Linh và Quốc Thiên.

Tuy nhiên, sự kín kẽ ấy mới đây bất ngờ bị khuấy động khi mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ đang trò chuyện điện thoại với một người mà cô gọi là "con trai". Chỉ với chi tiết xưng hô tưởng chừng đơn giản này, cộng đồng mạng lập tức xôn xao, đặt ra hàng loạt nghi vấn xoay quanh đời sống cá nhân của Phương Linh, đặc biệt là câu hỏi: Liệu nữ ca sĩ đã có con từ khi nào mà công chúng không hề hay biết?

Thực tế, câu chuyện nhanh chóng được làm sáng tỏ. Người được Phương Linh trìu mến gọi là "con trai" không phải ai xa lạ, mà chính là Quốc Thiên, một gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt.

Theo nhiều nguồn tin, giữa Phương Linh và Quốc Thiên tồn tại mối quan hệ thân thiết ngoài đời và cách xưng hô "mẹ - con" chỉ là một kiểu gọi vui, thể hiện sự gần gũi giữa hai nghệ sĩ.

Không chỉ dừng lại ở đoạn clip đang gây chú ý, Phương Linh từng nhiều lần công khai gọi Quốc Thiên là "con trai" ngay trên sân khấu. Điều này phần nào cho thấy sự gắn bó cũng như tình cảm đặc biệt mà nữ ca sĩ dành cho đàn em. Ngược lại, Quốc Thiên cũng không ngần ngại hưởng ứng cách gọi này.

Phương Linh cùng Quốc Thiên và Uyên Linh.

Trong một lần biểu diễn, anh từng hài hước giới thiệu trước khán giả: "Đây là mẹ của em nha quý vị. Người mẹ trong truyền thuyết của em. Phương Linh ạ!". Câu nói dí dỏm không chỉ khiến khán giả bật cười mà còn cho thấy sự thoải mái, thân thiết giữa hai nghệ sĩ.

Chia sẻ thêm về cách xưng hô đặc biệt này, Quốc Thiên từng cho biết đó đơn thuần là một thói quen mang tính trêu đùa. Nam ca sĩ kể lại rằng trong những lần đi du lịch chung, khi gặp người lạ hoặc nhân viên phục vụ, anh thường tếu táo gọi Phương Linh là "mẹ". "Ai hỏi gì cũng nói là mẹ, nhiều người tin lắm. Phương Linh cũng rất thích danh xưng đó, nên hai chị em cứ thế mà "mẹ mẹ con con"", anh cho hay. Sự tung hứng tự nhiên này góp phần tạo nên một mối quan hệ vừa thân mật, vừa đầy tính giải trí giữa hai nghệ sĩ.

Ở tuổi 42, Phương Linh vẫn trẻ trung, cuốn hút. Ảnh NVCC.

Ở tuổi 42, Phương Linh vẫn ghi dấu ấn với giọng hát giàu cảm xúc, phong cách biểu diễn tinh tế cùng hình ảnh trẻ trung, cuốn hút. Bên cạnh sự bền bỉ trong âm nhạc, nữ ca sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ dù đã bước qua tuổi 40.

