Thiếu gia Sài thành cưới giảng viên đại học: Tận hưởng hôn nhân trong biệt thự view sông đẹp như phim, chuyện tình cứ ngỡ tiểu thuyết

Sau đám cưới vào tháng 6/2024, Midu và thiếu gia Minh Đạt trở thành một trong những cặp đôi được MXH quan tâm nhiều nhất vì quá xứng đôi cả về ngoại hình, học vấn lẫn nền tảng sự nghiệp. Một người là "tiểu thư" showbiz với hình ảnh xinh đẹp, thông minh, kín tiếng nhưng rất bản lĩnh trong kinh doanh, một người là thiếu gia ngành nhựa có profile học vấn ấn tượng, phong thái điềm đạm và đời tư khá kín kẽ. Sau khi về chung một nhà, cả hai cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là những lát cắt đời thường trong không gian sống mới.

Vợ chồng Midu.

Qua những hình ảnh Midu đăng tải hằng ngày, có thể thấy căn nhà của hai vợ chồng mang tinh thần rất khác với kiểu biệt thự hào nhoáng thường thấy. Tổ ấm của Midu và Minh Đạt nằm ở quận 2, TP.HCM, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng những gam màu trung tính như ghi, xám, trắng làm chủ đạo. Nội thất trong nhà không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng và có gu, đúng với hình ảnh thanh lịch mà Midu xây dựng từ lâu.

Phòng khách được thiết kế rất thoáng với bộ sofa lớn màu xám, bàn trà tròn thấp, thảm sáng màu và những mảng tường gần như không trang trí cầu kỳ. Cách bày biện tiết chế khiến toàn bộ không gian trông nhẹ, yên và có độ sang đến từ sự gọn gàng hơn là phô bày chi tiết đắt tiền.

Không gian phòng khách.

Điểm nổi bật nhất trong những khung hình đời thường mà Midu chia sẻ chính là hệ cửa kính cao kịch trần mở ra khoảng view rất rộng. Đứng từ phòng khách có thể nhìn thấy bầu trời, sông, mảng xanh và cả nhịp đô thị phía xa, tạo cảm giác căn nhà như được đặt giữa một khoảng không thoáng đãng và riêng tư. Khi kéo rèm lại, không gian chuyển sang mood trầm hơn, kín đáo và ấm áp. Khi mở toàn bộ ánh sáng tự nhiên, căn nhà lại mang một diện mạo rất khác, nhẹ tênh và thư giãn. Chính sự thay đổi này làm cho tổ ấm của Midu không chỉ đẹp khi chụp hình mà còn rất phù hợp với nhịp sinh hoạt chậm rãi mà cô thường chia sẻ như pha cà phê, đọc sách, đi dạo trong nhà hay ngắm cảnh.

Hệ cửa sổ lớn.

Ngôi nhà được trang trí rực rỡ vào các dịp đặc biệt.

Ngoài phòng khách, các hình ảnh thường ngày còn hé lộ căn nhà có khu vực hồ bơi và mảng xanh bên ngoài. Hồ bơi không quá phô trương nhưng mang đến cảm giác nghỉ dưỡng rõ nét nhờ mặt nước xanh trong, ánh nắng hắt xuống và cây cối bao quanh. Xen giữa các mảng kính, sàn và khu vườn là tinh thần sống rất gần thiên nhiên. Có những góc chỉ nhìn cây, nắng và mặt nước thôi cũng đủ thấy không gian này được xây dựng để tận hưởng hơn là chỉ để ở. Đó cũng là lý do nhiều người nhận xét cuộc sống sau cưới của Midu giống như "thần tiên tỷ tỷ": nhẹ nhàng, kín đáo nhưng đầy đủ và đẹp mắt.

Trước đó, Midu từng chia sẻ cả hình ảnh thiết kế 3D của căn nhà và đây mới là phần cho thấy rõ hơn gu thẩm mỹ cũng như định hướng không gian sống của cô. Nếu các hình ảnh đời thường chỉ hé lộ một phần thành phẩm, thì bản thiết kế lại cho thấy căn nhà được tính toán theo phong cách hiện đại tối giản pha tinh thần nghỉ dưỡng, gần với kiểu resort home hoặc boutique villa. Toàn bộ phối cảnh đi theo bảng màu trung tính rất nhạt gồm trắng kem, be, xám đá và nâu gỗ tự nhiên. Chất liệu chủ đạo là bê tông hiệu ứng thô mịn, đá sáng màu, kính lớn, sỏi trắng, gỗ và cây xanh, tạo nên một tổng thể rất yên, rất thiền và có cảm giác "chữa lành".

Ở phối cảnh 3D, phòng khách được xử lý theo hướng mở hoàn toàn, với trần cao, bộ sofa thấp bản lớn, bàn trà vuông gọn và khoảng thông tầng tạo cảm giác rộng. Không gian gần như được tối giản decor, nhấn nhiều vào hình khối, ánh sáng và vật liệu. Cảm giác đầu tiên là sự tinh sạch, thoáng và có chút lạnh, nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp ở sự tĩnh tại. Đây là kiểu phòng khách không dùng quá nhiều đồ để gây ấn tượng mà chinh phục bằng tỷ lệ không gian và ánh sáng.

Phòng khách bản 3D.

Phần bếp và khu chuyển tiếp trong phối cảnh 3D cũng rất đáng chú ý. Khu vực này được thiết kế như một mặt phẳng liền mạch, các khối bếp, quầy, bậc ngồi và mặt bàn gần như hòa thành một chỉnh thể. Mọi chi tiết đều vuông vức, ít đường nét thừa, rất đúng tinh thần minimalism đương đại. Ánh sáng đổ vào qua những ô mở lớn khiến bề mặt vật liệu trở nên mềm hơn, không còn cảm giác khô cứng. Nhìn vào đây có thể thấy Midu không hướng tới một căn nhà quá nữ tính hay cầu kỳ, mà thiên về sự tinh giản, có gu và trường tồn.

Một trong những phần đắt giá nhất của bản thiết kế là khu sân trong và khoảng vườn nhỏ xen giữa các không gian. Cây xanh được đưa thẳng vào lõi nhà, kết hợp cùng sỏi, đá bước dặm và những mảng tường sáng màu, tạo nên cảm giác rất Nhật Bản. Việc đưa thiên nhiên vào sâu trong nhà khiến tổng thể bớt khép kín, đồng thời giúp ánh sáng và không khí lưu chuyển mềm mại hơn. Đây là kiểu thiết kế không chỉ để đẹp mà còn để nuôi dưỡng cảm giác sống.

Khu phòng ngủ trong phối cảnh 3D tiếp tục giữ tinh thần rất nhẹ. Giường thấp, đầu giường bọc nệm, hệ tủ âm tường, ánh sáng dịu và gần như không có chi tiết trang trí rườm rà. Đặc biệt, không gian phòng ngủ còn gắn với khu tắm mở, nơi bồn tắm được đặt giữa nền sỏi trắng, điểm xuyết vài phiến đá lớn và một góc decor nhỏ như một resort thu nhỏ. Chi tiết này tạo cảm giác thư giãn rất mạnh, khiến phòng ngủ không chỉ là nơi nghỉ mà trở thành một không gian retreat đúng nghĩa.

Nhìn từ những hình ảnh hoàn thiện đến phối cảnh 3D trước đó, có thể thấy tổ ấm của Midu và Minh Đạt được xây dựng rất đồng nhất từ ý tưởng đến thực tế. Thành phẩm ngoài đời vẫn giữ được tinh thần tối giản, thoáng và có chiều sâu cảm xúc như bản thiết kế ban đầu, chỉ khác ở chỗ đời sống thật khiến ngôi nhà trở nên mềm mại và có hơi thở hơn. Đây không chỉ là một căn biệt thự có view đẹp, hồ bơi và không gian sang trọng, mà còn là nơi phản chiếu khá rõ sự đồng điệu của Midu và Minh Đạt: kín đáo, hiện đại, tinh tế và đủ đầy theo cách không cần nói quá nhiều.

