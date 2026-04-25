Á hậu Việt gác lại hào quang sang Mỹ, 39 tuổi casting cho Victoria’s Secret

Ban tổ chức Victoria's Secret công bố một số gương mặt tham gia casting cho show thời trang sắp diễn ra tại Mỹ, trong đó có Trương Tri Trúc Diễm.

Sau Hoàng Thùy, Trúc Diễm là người đẹp Việt tiếp theo nộp hồ sơ casting cho show nội y nổi tiếng. Sự xuất hiện của cô thu hút được sự chú ý của khán giả quê nhà.

Vòng casting trực tuyến của chương trình diễn ra từ ngày 6/4 đến 28/5. Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe, trong đó có điều kiện là cư dân hợp pháp và có quyền làm việc tại Mỹ. Đây cũng là lợi thế của Trúc Diễm khi cô đang sinh sống và làm việc tại đây.

Nếu vượt qua vòng này, ứng viên sẽ bước vào vòng hai với phần casting trực tiếp tại các trung tâm lớn ở Los Angeles, Miami, Houston và Chicago.

Trương Tri Trúc Diễm xuất hiện trong danh sách thí sinh gửi hồ sơ casting Victoria's Secret.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Sau đó, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2007, đoạt giải "Người đẹp thời trang". Thập niên 2000, Trương Tri Trúc Diễm là người mẫu đắt show, xuất hiện trên nhiều tạp chí, từng được gọi là "nữ hoàng quảng cáo".

Năm 2011, người đẹp lọt vào top 15 Hoa hậu Quốc tế. Trương Tri Trúc Diễm cũng được đánh giá là người đẹp có học thức cao. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn, giao tiếp được bằng tiếng Trung.

Không chỉ ở mảng sắc đẹp, Trúc Diễm còn thành công khi theo đuổi con đường diễn xuất. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Trúc Diễm là vai diễn trong bộ phim Âm mưu giày gót nhọn (2013) của đạo diễn Hàm Trần. Phim không chỉ gây tiếng vang tại Việt Nam mà còn được công chiếu ở Mỹ, Úc và một số thị trường khác. Cùng năm đó, cô được chọn làm đại diện diễn viên Việt Nam tham dự Liên hoan phim Cannes, góp phần đưa tên tuổi cô vươn xa hơn nữa.

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ xuất hiện ở vị trí 67 trong bảng xếp hạng danh giá. Đây là lần đầu tiên một mỹ nhân Việt góp mặt trong BXH này khiến truyền thông, khán giả nước nhà tự hào.

Trúc Diễm từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Việt.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Diễm kết hôn và bắt đầu lui về hậu trường từ năm 2015. Đến tháng 6/2021, cô sang Mỹ định cư cùng ông xã. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau khi sang Mỹ, cô xác nhận ly hôn chồng.

Ở Mỹ, cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên. Người đẹp từng hé lộ chuyện bản thân bị trầm cảm vì kinh doanh thất bại khi sang Mỹ lập nghiệp. Thời điểm sang nước ngoài, cô "tay trắng", mất hết tiền bạc và phải bán đồ hiệu để trang trải. Cô biết mình chỉ là con số 0 nên luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị.

Tưởng rằng sẽ có cuộc sống êm đềm để lập nghiệp, Trúc Diễm bất ngờ gặp biến cố sức khoẻ. Người đẹp từng bị thay đổi ngoại hình do biến chứng của bệnh cường giáp, khiến cô đau đầu, mất tập trung và ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Do phát hiện muộn, nên tình trạng cường giáp của Trúc Diễm khá nặng, đồng tử có biểu hiện bị lồi, thỉnh thoảng mờ, tay chân run, cơ thể luôn thiếu sức, không thể vận động nhiều, mất tập trung, hay quên, stress vô cớ...

Sau 2 năm điều trị, cô lấy lại phong độ, tiếp tục hoạt động với niềm đam mê. Ở tuổi 39, Trúc Diễm đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, phát triển mảng thời trang và nghệ thuật biểu diễn.

Người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, sắc nét và khả năng biến hóa đa dạng với nhiều phong cách trang điểm.

Trúc Diễm vẫn gợi cảm, trẻ trung ở tuổi 39.

Năm 2022, Trúc Diễm từng gây chú ý khi xuất hiện tại LHP Cannes, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của một ngôi sao từng làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp và điện ảnh quốc tế.

Thời gian qua, cô đánh dấu sự trở lại nổi bật với vai chính trong bộ phim quốc tế The Last Mermaid cùng diễn viên Jack McEvoy, được quảng bá tại LHP Cannes 2025. Bộ phim này được quay chủ yếu ở Việt Nam và là bước tiến mới trong hành trình phát triển sự nghiệp quốc tế của Trúc Diễm.

Khi nhìn lại thăng trầm cuộc sống, Trúc Diễm hạnh phúc vì vượt qua được mọi thứ. Cô từng tâm sự trên trang cá nhân: "Xa quê, tự lập nơi xứ người cho tôi sự trưởng thành để đối diện với chính mình, cũng giúp tôi trân trọng nhiều thứ trong cuộc sống. Giờ đây tôi không còn mặc cảm về quãng thời gian khó khăn đó.

Tôi tin mình không cần phải hoàn hảo để có được yêu thương từ khán giả. Tôi cần mạnh mẽ và chân thành hơn bởi lẽ cuộc sống này còn dài và mỗi chương cuộc đời mình là cơ hội để kiến tạo và làm chủ nó tốt hơn".