Nghỉ lễ 30/4: Mang bao nhiêu tiền mặt là đủ khi đi du lịch?
Không ít người đã quen với việc thanh toán bằng thẻ, chuyển khoản hoặc ví điện tử nên thường nghĩ rằng đi du lịch chỉ cần mang điện thoại là đủ. Nhưng thực tế, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 luôn đi kèm cảnh đông đúc, quá tải dịch vụ và rất nhiều tình huống phát sinh khiến tiền mặt vẫn là “phao cứu sinh” quan trọng.
Thực tế, thanh toán không tiền mặt đang ngày càng phổ biến. Chỉ cần một chiếc điện thoại, nhiều người nghĩ rằng có thể "quét mã sống khỏe" ở mọi nơi.
Nhưng kỳ nghỉ lễ lại là câu chuyện khác.
Tại các điểm du lịch đông đúc, không ít tình huống khiến tiền mặt trở thành phương án dự phòng quan trọng: quán ăn nhỏ không nhận chuyển khoản, gửi xe tại điểm tham quan, mua đồ ăn ven đường, thuê ghế ở bãi biển, mua đặc sản tại chợ địa phương hoặc đơn giản là mạng quá tải khiến việc quét mã bị gián đoạn.
Năm ngoái, chị Minh Anh (34 tuổi, Hà Nội) từng gặp tình huống khá oái oăm khi đi du lịch Quy Nhơn cùng nhóm bạn trong dịp lễ.
"Cả nhóm nghĩ thời đại nào rồi mà còn cần tiền mặt nên mỗi người chỉ cầm khoảng vài trăm nghìn đồng. Tối hôm đó đi ăn hải sản ở khu chợ địa phương, quán báo chỉ nhận tiền mặt. Cả nhóm phải chia nhau chạy đi tìm ATM giữa lúc rất đông khách du lịch", chị kể.
Sau chuyến đi đó, chị rút ra bài học: tiền mặt không cần mang quá nhiều, nhưng nhất định phải có kế hoạch rõ ràng.
Những khoản nhiều người thường quên khi tính ngân sách du lịch
Khi lên kế hoạch đi chơi, phần lớn mọi người thường chỉ nhớ đến:
- Vé máy bay/xe khách
- Khách sạn
- Vé tham quan lớn
Nhưng thực tế, các khoản nhỏ mới là thứ khiến ngân sách "rò rỉ" nhanh nhất:
- Taxi, xe ôm công nghệ
- Gửi xe
- Ăn vặt
- Nước uống
- Thuê đồ chụp ảnh
- Mua đặc sản
- Tiền tip dịch vụ
- Thuốc men phát sinh
- Phí hành lý ngoài dự kiến
Chỉ cần mỗi khoản vài trăm nghìn đồng, tổng cộng sau 3–4 ngày có thể đội thêm vài triệu đồng mà nhiều người không nhận ra.
Bảng dự trù tiền mặt dịp nghỉ lễ 30/4
|Kiểu chuyến đi
|Chi phí phát sinh/ngày
|Quỹ khẩn cấp nên mang
|Tổng tiền mặt gợi ý
|Đi gần 2 ngày 1 đêm
|300.000 – 500.000 đồng/ngày
|1 triệu đồng
|2 – 3 triệu đồng/người
|Đi xa 4 ngày 3 đêm
|500.000 – 1 triệu đồng/ngày
|2 – 3 triệu đồng
|4 – 6 triệu đồng/người
|Gia đình 4 người đi 3–4 ngày
|1 – 2 triệu đồng/ngày
|3 – 5 triệu đồng
|8 – 15 triệu đồng/cả gia đình
|Du lịch nước ngoài ngắn ngày
|1 – 2 triệu đồng/ngày
|5 – 10 triệu đồng
|10 – 20 triệu đồng/người/cặp đôi
Mức trên áp dụng trong trường hợp bạn đã thanh toán trước vé máy bay, tàu xe và khách sạn.
Nếu chưa thanh toán trước, ngân sách cần cộng thêm các khoản cố định này.
Công thức chia tiền dễ áp dụng trước khi khởi hành
Thay vì cầm một cục tiền lớn và chi tiêu theo cảm xúc, nhiều gia đình hiện nay áp dụng cách chia tiền theo từng nhóm mục tiêu.
Nhiều chuyên gia du lịch gợi ý công thức khá đơn giản:
Tiền mặt mang theo = Chi phí phát sinh mỗi ngày x số ngày đi + quỹ khẩn cấp
Bảng chia tiền thông minh khi đi du lịch
|Khoản tiền
|Tỷ lệ
|Dùng cho việc gì
|Quỹ cố định
|60%
|Vé máy bay, khách sạn, lịch trình chính
|Quỹ ăn uống – trải nghiệm
|25%
|Ăn uống, cà phê, vé tham quan
|Quỹ mua sắm
|5%
|Đặc sản, quà mang về
|Quỹ khẩn cấp
|10%
|Thuốc men, đổi vé, taxi phát sinh
Ví dụ, nếu tổng ngân sách chuyến đi là 10 triệu đồng:
- 6 triệu đồng: Vé + khách sạn
- 2,5 triệu đồng: Ăn uống + vui chơi
- 500.000 đồng: Mua quà
- 1 triệu đồng: Dự phòng
Cách này giúp nhiều người tránh rơi vào tình trạng tiêu hết tiền ngay từ ngày đầu tiên.
Có nên mang toàn bộ tiền mặt theo người?
Câu trả lời là không.
Bạn nên chia tiền thành nhiều phần:
- Một ít tiền trong ví để chi tiêu hằng ngày
- Một khoản cất riêng trong vali hoặc túi bảo mật
- Phần còn lại để trong tài khoản ngân hàng/thẻ
Nếu đi theo nhóm hoặc gia đình, nên để mỗi người lớn giữ một phần để giảm rủi ro.
