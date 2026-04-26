Mỹ Linh, Cẩm Ly cùng dàn sao gạo cội hội tụ, tạo nên những màn kết hợp "trở lại thanh xuân" hiếm thấy

Tối 25/4, tại Cung Thể thao Điền kinh, đêm nhạc Vé về thanh xuân diễn ra dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà sản xuất Võ Văn Tâm và Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của nhạc Việt. Đêm nhạc được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành phương tiện đưa khán giả trở lại với những năm tháng tuổi trẻ.

Tiết mục mở màn là sự kết hợp của Lam Trường, Khắc Việt và Quốc Thiên trong ca khúc Ngỡ - Gót hồng - Kathy Kathy. Ba giọng ca đại diện cho ba thế hệ cùng đứng chung sân khấu tạo nên một hình ảnh mang tính biểu tượng.

Bộ ba Lam Trường, Khắc Việt và Quốc Thiên

Sau khi chuyến tàu thanh xuân được khởi hành, Khắc Việt tái hiện một phần thanh xuân của thế hệ 9x với các ca khúc do anh sáng tác như Anh khác hay em khác, mash-up Suy nghĩ trong anh - Chỉ em hiểu anh và Yêu lại từ đầu.

Tiếp nối phần ký ức của 9x, Nguyễn Trần Trung Quân xuất hiện với Em không quay về, Dành cho em, Để em rời xa… Nam ca sĩ cho biết tự hào và hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với các anh chị là thanh xuân, thần tượng của mình. Họ cũng là động lực để anh vươn tới ước mơ trở thành một ca sĩ. Anh tin rằng nhiều khán giả thao thức, mất ngủ vì những sự kết hợp đặc biệt.

Nhóm Quả Dưa Hấu

Toa tiếp theo của cuộc hành trình là dành cho thế hệ 7x, 8x, trở lại những năm tháng rực rỡ hòa cùng SV96, Gala98 và âm nhạc của Quả Dưa Hấu với các ca khúc Mưa, Hè muộn. Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú cho biết họ cảm thấy không chỉ đưa khán giả trở về với thanh xuân mà chính bản thân họ cũng như được sống lại thời mới chập chững bước vào con đường âm nhạc cùng nhau. Đây cũng là chương trình đầu tiên Quả Dưa Hấu xuất hiện trong concert Bản ghi nhớ đánh dấu cho việc nhóm hoạt động trở lại sau gần 30 năm, mang đến ca khúc Cảm ơn âm nhạc nằm trong single đánh dấu sự trở lại của nhóm.

Diva Mỹ Linh

Bên cạnh tiết mục kết hợp với Quả Dưa Hấu, diva Mỹ Linh mang đến Hương ngọc lan, Tóc ngắn. Trong khi đó, Cẩm Ly được cổ vũ cuồng nhiệt khi diện váy xẻ, bó sát khoe đường cong cân đối, gợi cảm ở tuổi U60 khi thể hiện Kẻ đứng sau tình yêu - Sao anh ra đi, Em sẽ là người ra đi. Lam Trường khuấy động không khí với Mãi mãi, Chợt nghe bước em về, Tình thôi xót xa và phần song ca đầy ăn ý với Quốc Thiên ca khúc Mưa phi trường.

Phạm Quỳnh Anh mang đến Tình yêu cao thượng cùng mashup Tùy em - Hạnh phúc mới - Bụi bay vào mắt, gợi nhớ giai đoạn VPop đầu những năm 2000, khi nhóm H.A.T có Phạm Quỳnh Anh nổi đình nổi đám. Đông Nhi trình diễn Ngọt ngào, Lời thú tội ngọt ngào, Mặt trời cô độc trong khi Phương Thanh khép lại phần solo với Đà Lạt còn mưa không em, Một thời đã xa, Đêm lao xao.

Lam Trương và Cẩm Ly song ca

Bên cạnh các tiết mục solo, chương trình gây chú ý với loạt màn song ca, tam ca hiếm thấy. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ không chỉ tạo sự mới lạ mà còn góp phần thể hiện chủ đề xuyên suốt của đêm nhạc. Mỹ Linh hòa giọng cùng Bằng Kiều và nhóm Quả Dưa Hấu qua tiết mục Trái tim bên lề trong khi tiết mục Người cùng cảnh ngộ của Lam Trường và Cẩm Ly mang màu sắc sôi động, nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ khán giả.

Không chỉ hoài niệm, chương trình do Vi21 Media và HCC Productions đồng tổ chức đã đưa vào kịch bản những ca khúc mới như Ngày mai người ta lấy chồng, 50 năm về sau, Cỏ dại và hoa dành dành… Những sáng tác này mang màu sắc chiêm nghiệm, phản ánh góc nhìn của người trưởng thành khi nhìn lại tình yêu và thời gian. Việc đặt các ca khúc mới bên cạnh những bản hit cũ tạo nên sự liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giúp mạch cảm xúc không bị ngắt quãng.

Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, sân khấu Vé về thanh xuân’ nhiều tiết mục được dàn dựng ấn tượng và bắt mắt.

Chương trình níu chân khán giả đến quá nửa đêm. Sau khi các nghệ sĩ cùng thể hiện tiết mục "Giọt sương trên mí mắt", nhiều người vẫn chờ để gặp thần tượng một thời.