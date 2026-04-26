Nữ ca sĩ tậu nhà mấy chục tỷ ở TP.HCM, xây thang máy chỉ để tựa cho đẹp: "Con dâu ơi, đừng lo gì"

Mới đây, chương trình NhaF đã tới thăm biệt thự mặt tiền trị giá hàng chục tỷ tại TP.HCM của ca sĩ Hà Nhi. Được biết, nữ ca sĩ mới tậu được biệt thự này sau nhiều năm tích cóp và đây là căn nhà đầu tiên tại TP.HCM cô mua được.



Hà Nhi trong gian bếp

Hà Nhi cho biết, căn biệt thự có diện tích rộng 120 mét vuông, xây làm nhiều tầng. Trong nhà có hẳn thang máy để di chuyển giữa các tầng.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại nói: "Tôi làm thang máy chỉ để tựa vào cho đẹp, còn tôi chủ yếu vẫn di chuyển bằng thang bộ. Tôi đi bộ từ dưới cầu thang lên cũng là để tập thể dục luôn.

Ở dưới gầm cầu thang, tôi để một tủ rượu để trang trí những chai rượu xinh xắn. Tôi rất thích không gian này vì nếu không làm gì thì lãng phí không gian.

Cạnh tủ rượu tôi để một không gian nhỏ chứa các đồ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Tôi làm nhiều ngăn kéo đựng đồ vì nếu tôi bị ế show, nghỉ ở nhà quá lâu thì ngôi nhà của tôi có thể thành chỗ bán hàng. Vì thế, tôi cần không gian để đựng nhiều đồ đạc.

Tôi thích gian bếp nhà mình vì nó đơn giản. Tôi chọn tông màu không bị rơi. Mỗi ngày, tôi dậy từ 4 giờ sáng để đi chợ rồi vế tự tay chế biến cá, gà, đồ ăn. Tôi chạy bộ từ nhà ra chợ tầm 2km.

Tôi chọn khung giờ 4 giờ sáng để đón được bình minh. Tôi không uống cà phê với bình minh mà đi chợ với bình minh.

Điều tôi thích nhất trong gian bếp nhà mình là khu chế biến, rửa, lau dọn dễ dàng. Tôi rất thích sạch sẽ nên muốn làm tới đâu là phải dọn dẹp tinh tươm tới đó, không bày bừa ra.

Nếu sau này tôi đẻ con trai thì con dâu cứ gọi là chết với tôi".

Tiếp đó, Hà Nhi hài hước nhắn gửi con dâu tương lai: "Con dâu tương lai ơi, con đừng lo gì cả, cứ về nhà này ở. Nếu mẹ dậy từ 4 giờ sáng thì con chỉ cần dậy từ 3 giờ 59 phút là được".

Ở giữa nhà, Hà Nhi xây một giếng trời để cung cấp ánh sáng tự nhiên cho tất cả các tầng.