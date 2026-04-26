Có ai như tuyển thủ Văn Thanh: Vợ xinh chưa cưới vào cửa đã bàn giao thẻ lương cực uy tín, hé lộ luôn "quỹ đen"

Theo Tú Tú | 26-04-2026 - 04:38 AM | Lifestyle

Tuyển thủ Vũ Văn Thanh gây sốt với màn "bàn giao lương" ngay lễ dạm ngõ, chiều vợ thế này thì ai chơi lại.

Không chỉ là người hùng với dáng đứng ăn mừng lừng lững trên sân cỏ viral khắp Thường Châu 2018, tuyển thủ Vũ Văn Thanh ngoài đời còn là mẫu "chồng quốc dân" chính hiệu. Khoảnh khắc nam cầu thủ nhanh tay bàn giao "nguồn kinh tế" cho vợ sắp cưới ngay trong ngày vui đang khiến hội chị em rần rần xin vía.

Khi "chiến thần" sân cỏ trở thành "ngoan xinh yêu" của vợ

Mới đây, netizen được phen xôn xao trước những hình ảnh đáng yêu trong lễ dạm ngõ của hậu vệ Vũ Văn Thanh và nàng WAG Trần Bích Hạnh. Sau thời gian kín tiếng về chuyện đời tư, màn "đánh nhanh thắng nhanh" của nam cầu thủ CLB Công an Hà Nội khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa phấn khích. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý lại va vào một hành động cực kỳ "uy tín" của nhà trai: Bàn giao lương thưởng ngay tại trận!

"Lễ bàn giao lương" cực uy tín của Văn Thanh và vợ sắp cưới Trần Bích Hạnh

Trong đoạn clip đang viral chóng mặt, Vũ Văn Thanh xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, gương mặt không giấu nổi vẻ hớn hở. Chẳng cần đợi đến lúc về chung một nhà, anh chàng đã chủ động gửi gắm "trọng trách" giữ tiền cho vị hôn thê xinh đẹp. Anh chàng gọi vui lễ dạm ngõ còn là "lễ bàn giao lương". Hành động này không chỉ thể hiện sự chiều vợ mà còn là lời khẳng định ngầm: Từ nay về sau, mọi thứ của anh đều là của em! Ngoài ra, anh chàng còn gây chú ý khi khẳng định tới lúc dùng tới "quỹ đen" rồi như bao ông chồng đã làm khi giao vợ quản lý kinh tế.

Nhan sắc cực phẩm của "nửa kia" và sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng

Bên cạnh màn phát "cẩu lương" chất lượng cao, nhan sắc của vợ sắp cưới Văn Thanh cũng khiến dân tình xuýt xoa. Trần Bích Hạnh diện chiếc áo dài vàng nền nã, gương mặt thanh tú và thần thái dịu dàng, đứng cạnh chàng cầu thủ khỏe khoắn tạo nên một khung hình "gấp đôi visual". Gia thế của nàng WAG cũng được netizen đặc biệt quan tâm khi nguồn tìn hé lộ Bích Hạnh xuất thân là tiểu thư "trâm anh thế phiệt" ở Ninh Bình.

Ngay dưới các bài đăng, netizen đã để lại hàng loạt bình luận hóm hỉnh: "Đúng là người đàn ông bản lĩnh, ra sân thắng đối thủ, về nhà 'thua' vợ là nhất rồi Thanh ơi!", "Nhìn cái tay bàn giao nhanh thoăn thoắt là biết uy tín rồi. Xin vía lấy được chồng chiều vợ thế này!", "Văn Thanh kiểu: Tiền này anh đá bóng có được, giờ giao cho em đi chợ, còn anh chỉ cần có em là đủ"...

Nhan sắc xinh đẹp của vợ Văn Thanh

Cái kết đẹp cho chàng cầu thủ đình đám

Vũ Văn Thanh vốn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của fan nữ nhờ lối đá kỹ thuật và ngoại hình nam tính. Việc anh quyết định "giã từ hội độc thân" và có những cử chỉ chăm sóc, tôn trọng vợ sắp cưới hết mực càng giúp anh ghi điểm trong mắt công chúng.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ một "đám cưới cổ tích" của làng bóng đá Việt trong thời gian tới. Đúng là khi gặp đúng người, những "chiến binh" mạnh mẽ nhất cũng trở nên dịu dàng và sẵn sàng nộp "tài chính" không một chút do dự!

