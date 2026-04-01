1 khách sạn ở Huế đang gây chú ý với kiến trúc lấy cảm hứng di sản từ đại nội: Chỉ cách sông Hương 5 phút đi bộ, có sân pickleball riêng tư

Mới đây thương hiệu Lumiere Hotels & Resorts dưới sự quản lý của CONASI chính thức khai trương Lumiere Boutique Vỹ Dạ tại thành phố Huế.

Khách sạn Lumiere Boutique Vỹ Dạ chính thức đón khách vào 18.04.2026

Khách sạn tọa lạc trong khu phức hợp Menas Zone Vỹ Dạ, theo đuổi ngôn ngữ kiến trúc boutique thanh lịch với sự giao thoa giữa phong cách đương đại và cảm hứng di sản từ đại nội, nhà rường cổ kính, mang đến sự trải nghiệm vừa sang trọng vừa đậm chất thơ.

Mỗi phòng nghỉ được lấy cảm hứng từ bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông với phong cách thiết kế kết hợp hoàn mỹ giữa thiên nhiên và cảm xúc, giữa ánh sáng và không gian, tạo nên một chốn dừng chân tĩnh tại và riêng tư.

Sở hữu 174 phòng nghỉ trong các khối nhà 6 tầng, Lumiere Boutique Vỹ Dạ mang đến sự thuận tiện cho du khách trong hành trình khám phá cố đô, khi chỉ cách sông Hương với 5 phút di chuyển, mất chưa đầy 10 phút để chạm vào nét đẹp lịch sử của cầu Trường Tiền hay nhịp sống giao thương tại chợ Đông Ba, không gian thâm nghiêm của kinh thành Huế.

Kiến trúc giao thoa giữa di sản và hiện đại tại Lumiere Boutique Vỹ Dạ

Không chỉ dừng ở nghỉ dưỡng, Lumiere Boutique Vỹ Dạ đánh thức mọi tầng giác quan qua hai nhà hàng ẩm thực. Tại đây, thực khách sẽ được dẫn dắt một cách đẩy uyển chuyển từ những tầng vị tinh tế ẩm thực cố đô Huế đến nhà hàng đầy phóng khoáng chuẩn Mỹ mang đậm chất Texas.

Nếu Lumiere Byblos giữ hồn cốt cố đô thì nhà hàng Lumiere Texas trạm dừng chân cho những tâm hồn cá tính, năng động. Tại đây, hương vị chuẩn Mỹ với burger và sườn nướng BBQ kết hợp với các loại bia thủ công sẽ đưa du khách bước vào một không gian rộn ràng, tạo nên điểm nhấn hiện đại đầy thú vị ngay giữa lòng vùng đất di sản.

Nhà hàng Lumiere Byblos tại Khách sạn Lumiere Boutique Vỹ Dạ

Chú trọng chăm sóc sức khỏe và tinh thần của mỗi du khách, Lumiere Boutique Vỹ Dạ thiết lập một quy trình chăm sóc toàn diện, tái tạo năng lượng, giúp du khách tìm lại sự cân bằng tại Lumiere Wellness and Healing Club thông qua các liệu pháp Đá nóng núi lửa trị liệu giúp xua tan mệt mỏi, áp lực. Bên cạnh đó, du khách có thể tận hưởng những phút giây năng động ngoài trời tại sân pickleball hiện đại ngay trong khuôn viên khách sạn.

Sự hiện diện của Lumiere Boutique Vỹ Dạ không chỉ là cột mốc cho một biểu tượng lưu trú cao cấp của Lumiere Hotels & Resorts, mà còn là lời cam kết trong việc tôn vinh nét đẹp bản địa. Tại đây, mỗi điểm chạm đều kể nên câu chuyện về sự tận tâm và lòng hiếu khách đặc trưng của con người xứ Huế, mang đến cho du khách những hành trình di sản đích thực và đáng nhớ.