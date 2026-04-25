Thêm 1 thương hiệu thời trang bất ngờ thông báo đóng cửa: “Hơn 2 tỷ đồng cho bài học này”

Ngày 25/4, chị Nguyễn Thùy Linh Cát – Founder thương hiệu thời trang Catci – bất ngờ đăng tải một đoạn clip trên trang Facebook cá nhân, thông báo việc đóng cửa cửa hàng. Trong bài đăng, chị viết: “Thật khó để thừa nhận mình thất bại, đôi khi còn là cảm giác nghi ngờ bản thân. Nhưng Cát chọn cách đối diện, xử lý và bước tiếp về phía trước. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.”

Trong đoạn video đăng tải, Founder Catci cho biết: “Mình mở cửa hàng này cũng được gần 2 năm rồi, đầu tư tiền làm mặt bằng cũng khoảng 700 triệu và từ khi bắt đầu thì mình mang đầy lý tưởng. Mình muốn làm thật là chỉn chu nên thay vì làm từ nhỏ rồi học hỏi, chỉnh sửa dần dần thì mình lại đầu tư làm bài bản từ đầu. 2 năm nay mình còn phải đầu tư xây dựng thương hiệu cho nên mình vẫn lỗ, tổng cộng đã lỗ hơn 2 tỷ rồi”.

Cũng theo chị Linh Cát, Catci ra đời với định hướng lan tỏa lối sống tối giản và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế cho thấy nhiều thách thức. Việc theo đuổi tiêu chí “xanh” từ nguyên vật liệu đến sản xuất không hề dễ dàng, trong khi yêu cầu về hình ảnh, bao bì để thu hút khách hàng lại đòi hỏi đầu tư lớn. Điều này tạo ra mâu thuẫn giữa lý tưởng ban đầu và áp lực doanh thu.

Bên cạnh đó, mô hình kinh doanh của Catci cũng được đánh giá là khó mở rộng quy mô trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chi phí vận hành cửa hàng tại thành phố khá cao trong khi doanh thu chưa tương xứng khiến hiệu quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, dù đã đã bỏ ra nhiều công sức.

Trước thực tế đó, nữ Founder quyết định đóng cửa hàng, rời thành phố để trở về quê, dành thời gian nhìn nhận lại định hướng phát triển và sản phẩm. Theo chị Linh Cát, trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc duy trì mô hình cửa hàng vật lý với chi phí lớn không còn là lựa chọn bắt buộc.

“Thất bại này mang lại cho tôi nhiều bài học đắt giá về kinh doanh, đồng thời giúp tôi hiểu rõ hơn về chính mình. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm đó, nhưng cũng nhận ra mỗi người đều có hành trình và bài học riêng. Việc dám thừa nhận thất bại giúp tôi nhìn nhận nó theo hướng tích cực hơn. Đây cũng có thể là điều cần thiết, góp phần tạo nền tảng cho thành công của tôi trong tương lai”, chị Linh Cát cho biết.