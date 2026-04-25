Tin rất vui: Xuyên lễ 30/4, toàn bộ người dân Việt Nam được mua sắm tại đây mà không cần dùng tiền

Có những chuyến đi dịp lễ chỉ để rời thành phố vài ngày. Nhưng cũng có những điểm đến mà chỉ một chi tiết rất lạ thôi đã đủ khiến cả hành trình trở nên đáng nhớ hơn hẳn.

Kỳ nghỉ 30/4 năm nay, núi Bà Đen là một nơi như thế. Trên đỉnh núi, du khách đi cáp treo sẽ được phát miễn phí lá bồ đề để đổi lấy đồ ăn, đặc sản tại 4 phiên chợ Lá Bà Đen diễn ra vào các ngày 25-26/4 và 30/4-1/5. VnExpress cho biết đây là lần đầu chợ lá được tổ chức thành 4 phiên xuyên lễ, còn Sun Group giới thiệu đây là một trong những trải nghiệm nổi bật của khu du lịch dịp nghỉ dài ngày năm nay, khi du khách có thể mua sắm mà không cần dùng tiền mặt.

Đi chợ trên đỉnh núi, dùng lá bồ đề mua sắm thay tiền mặt

Điều khiến hoạt động này gây tò mò nằm ở chỗ việc mua sắm được biến thành một trải nghiệm văn hóa. Theo giới thiệu từ đơn vị tổ chức, không gian chợ được dựng theo mô hình chợ dân gian Nam Bộ với các gian hàng dùng vật liệu tre, lá; thay vì dùng tiền mặt, du khách cầm lá bồ đề để đổi các món ăn địa phương như bánh tráng, bánh bò và đồ ăn vặt. Cách tổ chức ấy khiến phiên chợ trên đỉnh núi không còn đơn thuần là nơi ăn uống, mà giống như một lát cắt đời sống xưa được đưa lên giữa không gian mây núi.

Từ chi tiết “đi chợ bằng lá”, mạch trải nghiệm trên núi Bà Đen năm nay còn được nối dài bằng hàng loạt hoạt động gắn với không khí đại lễ. Theo Sun Group, từ 21/4 đến 30/5, khu du lịch tổ chức không gian “Ký ức tự hào” tái hiện những dấu mốc lịch sử gắn với ngọn núi; sáng 30/4 có lễ thượng cờ trên đỉnh núi, còn từ 30/4 đến 3/5 là khu trải nghiệm ẩm thực chủ đề “tiền tuyến” cùng các tiết mục nghệ thuật buổi sáng. Khi đặt cạnh phiên chợ lá, chuỗi hoạt động này giúp chuyến đi không chỉ có yếu tố check-in hay vui chơi, mà còn có thêm chiều sâu văn hóa và cảm xúc lễ hội.

Sức hút của điểm đến này còn đến từ chính cảnh quan và cách tiếp cận khá nhẹ nhàng với du khách. Cổng du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết núi Bà Đen nằm cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 11 km, cao 986 m và là ngọn núi cao nhất khu vực. Du khách hiện có thể di chuyển bằng hệ thống cáp treo, trong đó chặng lên chùa Bà chỉ khoảng 5 phút. Nhờ vậy, nơi đây phù hợp không chỉ với nhóm bạn trẻ thích săn ảnh, mà cả gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi muốn đi chơi ngắn ngày dịp lễ.

Từ núi Bà Đen, có thể nối dài hành trình sang cả vùng lân cận

Điểm hay của một chuyến đi Tây Ninh là không cần chạy quá nhiều nơi vẫn có thể xếp được lịch trình tròn trịa. Cổng du lịch tỉnh Tây Ninh gợi ý hành trình 48 giờ với các điểm nổi bật gồm núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài và hồ Dầu Tiếng; đồng thời nhấn mạnh Tây Ninh cách TP.HCM khoảng 100 km, thuận tiện cho các chuyến đi ngắn trong dịp lễ, cuối tuần. Với nhịp nghỉ 30/4, đây là kiểu cung đường vừa đủ gần để không mệt, nhưng vẫn đủ mới để tạo cảm giác “đổi gió” rõ rệt.

Nếu muốn nối tiếp hành trình theo hướng văn hóa - kiến trúc, sau khi rời núi Bà Đen, du khách có thể ghé Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Theo cổng du lịch tỉnh, công trình được xây dựng từ năm 1933 và hoàn thiện vào năm 1955, là quần thể lớn gồm Tòa thánh, đền thờ Phật mẫu, bửu tháp và nhiều hạng mục khác. Việc kết hợp một điểm đến thiên nhiên - tâm linh như núi Bà Đen với một công trình tín ngưỡng đặc sắc như Tòa thánh giúp chuyến đi có thêm chiều sâu thay vì chỉ dừng ở ngắm cảnh.

Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh (Ảnh Cổng TT Du lịch Tây Ninh)

Trong trường hợp muốn thư giãn nhiều hơn, hồ Dầu Tiếng là gợi ý khá hợp lý cho nửa sau của chuyến đi. Theo cổng du lịch tỉnh Tây Ninh, hồ nằm cách thành phố Tây Ninh 38 km về phía đông, trải dài trên địa phận ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, đồng thời là hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hiện nay. Sau nhịp sôi động trên đỉnh núi, một quãng dừng ở hồ với phong cảnh thoáng và yên sẽ khiến hành trình dịp lễ bớt gấp gáp hơn.

Còn nếu muốn khép lại chuyến đi bằng ẩm thực, Tây Ninh vẫn có nhiều thứ để níu chân du khách. Cổng du lịch tỉnh gợi nhắc những món rất quen thuộc với vùng đất này như bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương, rau rừng hay các món ăn vặt chế biến từ bánh tráng.