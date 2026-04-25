Người phụ nữ SN 1971 giao dịch chuyển khoản 20 triệu đồng với Vũ Văn Luyện: Công an lập tức yêu cầu làm việc

Đinh Anh | 25-04-2026 - 20:38 PM | Sống

Sau khi tiếp nhận trình báo, công an xã lập tức vào cuộc xác minh.

Ngày 22/4 vừa qua, Công an xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm

Cụ thể, ngày 16/4, Công an xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin từ anh Vũ Văn Luyện (SN 1973; trú tại thôn Lê Lợi 2, xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên). Anh cho biết được một người lạ không quen biết chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân số tiền 20 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, qua quá trình xác minh Công an xã Nam Đông Hưng đã xác định được người chuyển nhầm tiền cho anh Luyện là chị Lê Thị Bảo Lưu (SN 1971; trú tại thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

Công an xã Nam Đông Hưng đã mời anh Luyện và chị Lưu lên trụ sở Công an xã để làm việc. Tại đây trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã, anh Luyện đã chuyển trả 20 triệu đồng cho chị Lưu.

“Tôi thực sự bất ngờ và vô cùng biết ơn anh Luyện và Công an xã Nam Đông Hưng đã giúp tôi tìm được số tiền mà tôi đã chuyển nhầm. Khoản tiền này là mồ hôi nước mắt của gia đình, nếu mất sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình tôi”, chị Lưu chia sẻ.

Công an xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Vụ việc trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an cơ sở các địa phương trong giải quyết những tình huống phát sinh trong đời sống dân sinh. Đồng thời, cho thấy vai trò quan trọng của việc người dân chủ động trình báo khi gặp sự cố, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, phòng ngừa các tranh chấp, vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên ﻿

Công an cảnh báo ứng dụng đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng: Người dùng cần gỡ gấp

AGM Awards 2026: Loạt “ông lớn” nhanh chóng nhập cuộc, sức nóng lan rộng chỉ sau vài ngày mở cổng đề cử

Cô gái Việt 27 tuổi làm giảng viên tại ĐH kỹ thuật lâu đời nhất nước Nga: "Không làm được thì vừa khóc, vừa thức đêm mà làm"

Tìm chồng mất tích, nữ tỷ phú dính bẫy tình thầy pháp dỏm, suýt mất 13 tỷ USD

Bộ Y tế đề nghị điều tra vụ 46 học sinh nghi ngộ độc sau ăn bánh bao

4 việc "cho thêm tiền" cũng đừng làm ngay sau khi ăn, nhiều người lại tưởng tốt làm mỗi ngày

Những người không nên mua ô tô dù có tiền

