Bộ Y tế đề nghị điều tra vụ 46 học sinh nghi ngộ độc sau ăn bánh bao

Theo Tân Lộc | 25-04-2026 - 19:51 PM | Sống

Sau khi 46 học sinh nghi bị ngộ độc bánh bao xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu ngành y tế địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Ngày 25/4, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.

Ảnh minh hoạ.

“Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc ; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (nếu có)”, văn bản của Cục An toàn thực phẩm nêu rõ.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm , phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức các hoạt động bếp ăn tập thể trong trường học.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, sáng 24/4, các em học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Lộc được cho suất ăn là cơm, bánh bao…miễn phí. Khoảng hai giờ sau khi ăn, nhiều em đồng loạt có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng.

Nhà trường nhanh chóng thông báo cho phụ huynh và cơ quan chức năng. Tổng cộng 46 học sinh được phụ huynh và giáo viên đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân để thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Hiện, sức khỏe các em đã ổn định, nhiều trường hợp được xuất viện về nhà. Bước đầu nghi các em bị ngộ độc thực phẩm, song nguyên nhân cụ thể vẫn chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

