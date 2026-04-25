Uống cà phê mỗi ngày, nhưng 99% người dùng không biết lỗ nhỏ trên nắp cốc dùng để làm gì

Công dụng của chiếc lỗ nhỏ

Từ các quán cà phê nhỏ đến chuỗi cửa hàng lớn, hầu hết nắp cốc giấy đều có một lỗ nhỏ bên cạnh lỗ uống. Nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng chính chi tiết này giúp việc uống cà phê trở nên êm hơn, ít bắn hơn và an toàn hơn khi di chuyển.

Ai cũng từng có lúc phải vội vã cầm theo một ly cà phê trên đường đi làm, trên xe, hay giữa một buổi sáng bận rộn. Trong khoảnh khắc đó, chiếc nắp cốc không chỉ có nhiệm vụ đậy kín đồ uống mà còn phải đảm bảo cà phê chảy ra đều, không trào, không rò rỉ. Vậy cái lỗ nhỏ ấy thực sự dùng để làm gì?

Theo các chuyên gia bao bì, lỗ nhỏ trên nắp cốc có vai trò thông hơi , giúp không khí đi vào cốc khi bạn uống. Khi chất lỏng rời khỏi cốc, nếu không có luồng không khí bù vào, áp suất bên trong sẽ thay đổi, dòng chảy sẽ bị ngắt quãng và cà phê dễ bắn ra bất ngờ. Nhờ lỗ thông hơi này, áp suất được cân bằng, cà phê chảy đều hơn và người dùng uống thoải mái hơn.

Điều thú vị là lỗ thông hơi thường được đặt tách biệt với lỗ uống. Cách bố trí này giúp không khí và chất lỏng đi theo hai đường khác nhau, hạn chế tình trạng cà phê bị dội ngược hoặc tràn ra mép nắp. Các nhà sản xuất cũng phải thử nghiệm nhiều vị trí khác nhau để tìm ra thiết kế cho dòng chảy ổn định nhất.

Không chỉ dừng ở chức năng cân bằng áp suất, lỗ nhỏ này còn góp phần cải thiện trải nghiệm sử dụng theo nhiều cách khác. Nó giúp hạn chế hiện tượng tích tụ hơi nước bên trong nắp, giảm nhỏ giọt bất ngờ và khiến ngụm đầu tiên dễ kiểm soát hơn. Nói cách khác, đây là một chi tiết rất nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác uống cà phê mang đi mỗi ngày.

Nắp cốc đã thay đổi ra sao?

Nếu nhìn lại, nắp cốc cà phê mang đi ngày nay là kết quả của nhiều năm cải tiến. Những phiên bản đầu tiên khá đơn giản, dễ rò rỉ và chưa giải quyết tốt chuyện giữ nhiệt hay chống tràn. Khi thói quen “uống cà phê trên đường” trở nên phổ biến hơn, các nhà sản xuất mới bắt đầu bổ sung những thiết kế chuyên biệt như lỗ thoát khí, viền nâng cao và nắp khít hơn.

Một số thiết kế còn có mép dẫn nước để chất lỏng bắn lên có thể chảy ngược lại vào cốc, thay vì đọng ở ngoài mép nắp. Nhiều mẫu nắp hiện đại cũng được tối ưu để giữ độ cứng, giữ nhiệt tốt hơn và hạn chế tai nạn đổ tràn trong quá trình di chuyển. Gần đây, xu hướng vật liệu phân hủy sinh học và gốc thực vật cũng được chú ý nhiều hơn nhằm giảm tác động môi trường.

Theo RD