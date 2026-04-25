Cảnh báo đặc biệt đến người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen đang âm thầm “nuôi” bệnh tật, có thể dẫn đến ung thư

Sử dụng nồi cơm có lòng nồi bong tróc

Phần lớn nồi cơm điện hiện nay được phủ lớp chống dính làm từ Polytetrafluoroethylene (PTFE), thường gọi là Teflon. Đây là vật liệu có độ ổn định cao, giúp cơm không bám dính và dễ vệ sinh. Trong điều kiện bình thường, nếu nhiệt độ không vượt quá khoảng 250°C, lớp phủ này gần như an toàn.

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu khi lớp chống dính bị bong tróc. Khi đó, thực phẩm sẽ tiếp xúc trực tiếp với lớp nhôm bên dưới - vật liệu phổ biến của lòng nồi nhờ dẫn nhiệt tốt.

Việc hấp thụ nhôm kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm suy giảm trí nhớ, tăng nguy cơ các bệnh thoái hóa như Alzheimer. Ngoài ra, nó còn cản trở chuyển hóa canxi, ảnh hưởng đến xương và có thể gây áp lực lên thận nếu tích tụ lâu ngày.

Không chỉ vậy, khi lớp chống dính hỏng, cơm và thức ăn dễ bị cháy khét ở đáy nồi. Quá trình này có thể tạo ra acrylamide - một chất được xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư. Dù hàm lượng không quá cao trong mỗi lần ăn, việc tích lũy lâu dài vẫn là điều đáng lo ngại.

Giữ ấm cơm qua đêm

Một sai lầm phổ biến khác là để cơm hoặc thức ăn trong nồi và bật chế độ giữ ấm suốt nhiều giờ, thậm chí qua đêm.

Nhiều người cho rằng giữ ấm đồng nghĩa với an toàn, nhưng thực tế không phải vậy. Trong an toàn thực phẩm tồn tại khái niệm “vùng nguy hiểm” - khoảng nhiệt từ 5°C đến 60°C, nơi vi khuẩn phát triển mạnh.

Dù nồi cơm điện thường giữ nhiệt ở mức khoảng 60-70°C, nhưng nhiệt không phân bố đồng đều. Phần đáy có thể đủ nóng, nhưng lớp cơm phía trên hoặc gần nắp lại dễ rơi xuống dưới 60°C - tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Nguy cơ càng tăng khi thức ăn đã bị “nhiễm” vi khuẩn từ đũa, muỗng trong quá trình ăn. Sau vài giờ, số lượng vi khuẩn có thể tăng theo cấp số nhân. Việc ăn lại những thực phẩm này dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy hoặc viêm dạ dày ruột.

Những lưu ý giúp sử dụng nồi cơm điện an toàn hơn

Để hạn chế rủi ro, người dùng cần chú ý một số nguyên tắc cơ bản trong quá trình sử dụng và bảo quản nồi cơm điện.

Trước hết, không nên tiếp tục sử dụng lòng nồi khi lớp chống dính đã bong tróc rõ rệt. Việc thay mới tuy tốn kém một chút nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với chi phí điều trị bệnh về lâu dài.

Trong quá trình vệ sinh, nên tránh dùng vật cứng để làm sạch vì dễ làm hỏng lớp phủ. Nếu cơm bám dính, hãy ngâm nước trước khi lau bằng miếng mềm. Ngoài ra, không nên đổ nước lạnh vào nồi đang nóng vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm lớp phủ nứt vỡ.

Một lưu ý quan trọng khác là tuyệt đối không “đun khô” nồi. Khi không có nước hoặc thực phẩm bên trong, nhiệt độ có thể tăng rất nhanh, làm phân hủy lớp chống dính và giải phóng khí độc.

Về bảo quản thực phẩm, nếu không ăn trong vòng 2 giờ sau khi nấu, tốt nhất nên cho vào hộp kín và bảo quản lạnh ngay ở khoảng 4°C. Không nên để thức ăn nguội tự nhiên quá lâu ở nhiệt độ phòng, vì đây là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Khi sử dụng lại, cần hâm nóng kỹ đến nhiệt độ sôi và chỉ nên hâm lại một lần để đảm bảo an toàn.

Theo Toutiao