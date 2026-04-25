Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những người không nên mua ô tô dù có tiền

Theo Hà Nguyên | 25-04-2026 - 19:31 PM | Sống

Bạn có thể mua được một chiếc ô tô, nhưng câu hỏi là bạn có nên mua không?

Ở một độ tuổi nhất định, ô tô bắt đầu trở thành một “cột mốc” giống như mua nhà hay kết hôn. Không ai ép, nhưng ai cũng thấy… tới lúc rồi. Và thế là nhiều người xuống tiền rất nhanh, rất dứt khoát, chỉ vì một lý do nghe có vẻ hợp lý: “Mình có tiền mà.”

Nhưng tiền chỉ giải quyết được chuyện mua. Còn chuyện sống chung với chiếc xe đó trong 5-10 năm tiếp theo lại là một bài toán hoàn toàn khác, và không phải ai cũng sẵn sàng cho nó.

Thu nhập không ổn định: Mua xe dễ, nuôi xe mới khó

Một chiếc ô tô không phải khoản chi một lần. Nó là một chuỗi chi phí lặp lại mỗi tháng, đều đặn và khá “lạnh lùng”: xăng xe, bảo hiểm, bảo dưỡng, gửi xe, phí đường bộ… Và những khoản này không quan tâm bạn đang kiếm tiền tốt hay đang hụt hơi.

Nếu thu nhập của bạn vẫn mang tính “lúc có lúc không” như làm freelance, ăn theo hoa hồng, hoặc đang trong giai đoạn chuyển việc thì chiếc xe sẽ nhanh chóng chuyển từ tiện ích thành áp lực. Bạn không còn tiêu tiền cho nó vì muốn, mà vì phải. Mua xe trong trạng thái thu nhập chưa ổn định, thực chất là tự gắn thêm một nghĩa vụ tài chính dài hạn vào đời sống trong khi nền tảng chưa đủ vững.

Những người không nên mua ô tô dù có tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Không có chỗ đậu xe cố định: Một quyết định nhỏ, hệ quả rất dài

Rất nhiều người chỉ nhận ra vấn đề này sau khi đã mua xe. Không có chỗ đậu cố định đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều phải “giải bài toán”: gửi ở đâu, có an toàn không, có tiện không, có bị đội phí không. Từ chuyện tưởng nhỏ, nó âm thầm bào mòn trải nghiệm sử dụng xe.

Một chiếc ô tô đáng lẽ phải giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng nếu đổi lại là việc phải đi bộ xa để lấy xe, luôn canh giờ dời xe, hoặc nơm nớp lo bị phạt, bị trầy xước… thì nó đang làm giảm chất lượng sống. Ở các đô thị lớn, đôi khi chi phí và sự phiền toái của việc nuôi chỗ đậu xe còn đáng kể hơn chính chiếc xe.

Mua để “đỡ quê”: Khi cái tôi lái chiếc xe, không phải bạn

Đây là lý do hiếm khi được nói thẳng, nhưng lại cực kỳ phổ biến. Bạn bè bắt đầu mua xe. Gia đình bắt đầu hỏi. Những buổi gặp gỡ khiến bạn nhận ra mình là người duy nhất chưa có ô tô. Và thế là quyết định mua xe đến từ một cảm giác rất mơ hồ: không muốn bị tụt lại.

Vấn đề là, nhu cầu thực tế của bạn có thể chưa cần đến một chiếc xe riêng. Bạn vẫn đi làm gần, cuối tuần không di chuyển nhiều, các lựa chọn như xe công nghệ hay taxi vẫn đáp ứng đủ.

Nếu mua xe chỉ để “cho bằng người ta” hoặc để cảm thấy tự tin hơn, bạn đang dùng một khoản tiền lớn để xử lý một vấn đề nhỏ: cảm giác. Mà cảm giác thì hết rất nhanh, còn chi phí thì ở lại rất lâu.

Những người không nên mua ô tô dù có tiền - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Vậy khi nào nên mua ô tô?

Không phải khi bạn có tiền, mà là khi bạn chịu được toàn bộ hệ quả tài chính và đời sống đi kèm một cách chủ động.

Trước hết, hãy nhìn chiếc xe như một khoản chi dài hạn chứ không phải tài sản. Điều này giúp bạn đặt đúng câu hỏi: nếu không mua, số tiền đó có thể làm được gì khác? Và nếu đã mua, bạn có đang hy sinh quá nhiều sự linh hoạt tài chính hay không?

Một nguyên tắc thực tế là: tổng chi p hí liên quan đến xe (trả góp nếu có + chi phí nuôi xe hàng tháng) không nên chiếm quá 15-20% thu nhập ổn định. Nếu vượt ngưỡng này, chiếc xe rất dễ trở thành áp lực mỗi khi thu nhập có biến động nhỏ.

Thứ hai, hãy test khả năng “chịu đựng rủi ro”. Giả sử bạn mất nguồn thu trong 3-6 tháng, bạn có vẫn duy trì được chiếc xe mà không phải bán gấp hoặc vay mượn không? Nếu câu trả lời là không chắc, thì có thể bạn đang mua xe sớm hơn thời điểm phù hợp.

Thứ ba, xe nên giải quyết một nhu cầu thật, không phải nhu cầu tưởng tượng. Ví dụ: Bạn có gia đình, con nhỏ, cần di chuyển thường xuyên. Công việc đòi hỏi đi lại nhiều, thời gian là yếu tố quan trọng. Hoặc bạn đã tính toán kỹ và nhận ra chi phí - lợi ích là hợp lý

Ngược lại, nếu xe chỉ giúp bạn “cảm thấy ổn hơn” chứ không làm cuộc sống vận hành hiệu quả hơn, thì đó chưa phải là lý do đủ mạnh.

Cuối cùng, đừng bỏ qua yếu tố đời sống. Có xe đồng nghĩa với việc bạn sẽ thay đổi cách sống: đi đâu cũng có xu hướng lái xe, chi tiêu thay đổi, thậm chí là thay đổi cả nơi ở để phù hợp hơn. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho những thay đổi đó, chiếc xe có thể trở thành một thứ “không hợp vibe” với chính cuộc sống của bạn.

Một chiếc ô tô không sai. Nhưng thời điểm mua có thể sai. Chiếc xe đầu tiên luôn mang nhiều ý nghĩa: trưởng thành hơn, ổn định hơn, “lên một level mới”. Nhưng nếu mua quá sớm, nó cũng có thể trở thành một khoản chi cố định kéo dài nhiều năm, một áp lực vô hình mỗi khi tài chính chao đảo, và đôi khi là thứ lấy đi sự linh hoạt mà bạn từng có.

Không phải cứ mua được là nên mua. Có những thứ, càng đủ tiền, càng cần phải nghĩ kỹ.

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thu nhập, ô tô

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên