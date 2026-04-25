4 việc "cho thêm tiền" cũng đừng làm ngay sau khi ăn, nhiều người lại tưởng tốt làm mỗi ngày

Một số thói quen tưởng vô hại lại âm thầm gây áp lực lên hệ tiêu hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ bệnh lý, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Vậy đâu là những việc nên tránh ngay sau khi vừa ăn xong?

Trước hết là đi bộ ngay sau bữa ăn . Câu nói quen thuộc “ăn xong đi trăm bước, sống thọ trăm tuổi” khiến nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, duy trì thói quen ra ngoài đi dạo ngay sau khi ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia tiêu hóa cho biết điều này không hoàn toàn đúng.

Sau khi ăn, dạ dày và ruột cần một lượng máu lớn để co bóp và tiết enzym tiêu hóa. Nếu bạn đứng dậy đi bộ ngay, đặc biệt là đi nhanh, lượng máu sẽ bị “chia sẻ” cho cơ bắp, khiến hệ tiêu hóa bị giảm cung cấp máu. Hệ quả là thức ăn tiêu hóa chậm hơn, dễ gây đầy bụng, ợ hơi, khó tiêu.

Với người lớn tuổi, tình trạng này còn rõ rệt hơn do chức năng tiêu hóa suy giảm và mạch máu kém đàn hồi. Thậm chí, vận động sớm sau ăn có thể làm tăng nguy cơ tụt huyết áp, gây chóng mặt hoặc tim đập nhanh.

Thói quen thứ hai là nằm hoặc ngủ ngay sau khi ăn . Cảm giác buồn ngủ sau bữa ăn là điều khá phổ biến, nhất là ở người cao tuổi. Nhiều người có thói quen nằm xem tivi hoặc chợp mắt ngay sau khi ăn no.

Tuy nhiên, khi cơ thể ở tư thế nằm, áp lực tại vùng dạ dày thay đổi, cơ thắt thực quản dưới dễ bị giãn, khiến thức ăn và axit dạ dày trào ngược lên thực quản. Đây chính là nguyên nhân gây ra cảm giác nóng rát, ợ chua, đắng miệng.

Không chỉ vậy, nằm ngay sau ăn còn làm chậm nhu động ruột, khiến thức ăn lưu lại lâu hơn trong hệ tiêu hóa, dễ lên men sinh khí gây đầy bụng. Về lâu dài, thói quen này còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đối với người có hội chứng ngưng thở khi ngủ, việc nằm ngay sau ăn có thể khiến tình trạng khó thở nặng hơn.

Thứ ba là uống trà đặc ngay sau bữa ăn . Nhiều người lớn tuổi giữ thói quen uống trà để “giải ngấy”, nhưng nếu uống ngay sau khi ăn, đặc biệt là trà đặc, lại gây tác dụng ngược.

Trà chứa caffeine và tannin. Caffeine kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, trong khi niêm mạc dạ dày lúc này đang “bận rộn” xử lý thức ăn. Sự kích thích quá mức có thể gây tổn thương niêm mạc, dẫn đến đau dạ dày hoặc khó chịu vùng thượng vị.

Ngoài ra, tannin trong trà còn cản trở quá trình hấp thu một số chất dinh dưỡng, đặc biệt là sắt. Với người có tiền sử viêm loét dạ dày, việc uống trà đặc sau ăn có thể làm bệnh nặng thêm.

Cuối cùng là nới lỏng thắt lưng ngay sau khi ăn no . Đây là thói quen khá phổ biến vì mang lại cảm giác “dễ chịu” tức thì. Tuy nhiên, cảm giác thoải mái này lại đi kèm rủi ro.

Sau bữa ăn, dạ dày đang căng đầy thức ăn. Nếu đột ngột nới lỏng thắt lưng, áp lực nâng đỡ vùng bụng giảm xuống, có thể khiến dạ dày bị kéo xuống thấp hơn bình thường. Về lâu dài, điều này làm tăng nguy cơ sa dạ dày, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa.

Bên cạnh đó, sự thay đổi áp lực ổ bụng đột ngột còn có thể gây dao động huyết áp. Ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh tim mạch, điều này dễ dẫn đến chóng mặt, hoa mắt, thậm chí nguy hiểm hơn nếu xảy ra thường xuyên.

Nhìn chung, những thói quen sau bữa ăn tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe nếu lặp lại trong thời gian dài. Thay vì vận động hay nằm nghỉ ngay, các chuyên gia khuyến nghị nên ngồi nghỉ nhẹ nhàng khoảng 20-30 phút, giữ tư thế thẳng lưng, sau đó mới bắt đầu đi lại chậm rãi.

Sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào việc ăn gì, mà còn nằm ở cách cơ thể được “đối xử” sau mỗi bữa ăn. Những điều chỉnh nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu nhiều nguy cơ tiềm ẩn.