Tìm chồng mất tích, nữ tỷ phú dính bẫy tình thầy pháp dỏm, suýt mất 13 tỷ USD

Lịch sử giới siêu giàu Trung Quốc chưa từng chứng kiến một nhân vật nào kỳ lạ và gây tranh cãi hơn nữ tỷ phú Cung Như Tâm (sinh năm 1937). Với phong cách ăn mặc như thiếu nữ cùng kiểu tóc thắt bím hai bên đặc trưng, bà không chỉ nổi tiếng bởi khối tài sản khổng lồ mà còn bởi cuộc đời đầy rẫy những biến cố nghiệt ngã.

Nữ tỷ phú Cung Như Tâm ở tuổi 60. (Ảnh: Wiki)

Đằng sau ánh hào quang của đế chế bất động sản Chinachem là trái tim tan vỡ vì sự mất tích bí ẩn của người chồng và nỗi cô độc đến cùng cực. Chính sơ hở tâm lý ấy đã tạo cơ hội cho Trần Chấn Thông, một gã thầy phong thủy đầy mưu mô, thực hiện màn giăng bẫy chấn động nhằm chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 13 tỷ USD.

Vợ chồng chung lưng lập nghiệp

Câu chuyện của Cung Như Tâm và chồng là Vương Đức Huy bắt đầu như cuốn tiểu thuyết ngôn tình đời thực. Hai người vốn là bạn từ thuở nhỏ, một cặp "thanh mai trúc mã" đúng nghĩa. Tình cảm của họ chớm nở từ rất sớm, khi Cung Như Tâm mới chỉ 12 tuổi và Vương Đức Huy 15 tuổi.

Sáu năm sau khi nảy sinh tình cảm, Cung Như Tâm từ Thượng Hải chuyển đến Hong Kong cùng gia đình bạn trai, rồi họ tiến tới hôn nhân. Sự kết hợp giúp cả hai có thêm ý chí, cùng hướng đến mục tiêu gây dựng sự nghiệp tại Hong Kong.

Sau khi kết hôn, thay vì an phận với vai trò nội trợ, Cung Như Tâm đã sát cánh cùng chồng trên thương trường. Hai người bắt tay vào xây dựng sự nghiệp từ những bước đi đầu tiên đầy thử thách bằng việc thành lập công ty Chinachem.

Vợ chồng tỷ phú Vương Đức Huy - Cung Như Tâm. (Ảnh: Wiki)

Giai đoạn đầu, công ty tập trung vào lĩnh vực xuất nhập khẩu dược phẩm và hóa chất nông nghiệp. Với tư duy nhạy bén của Vương Đức Huy và sự hỗ trợ đắc lực, quyết đoán của Cung Như Tâm, công ty của họ nhanh chóng khẳng định được vị thế, quy mô mở rộng một cách nhanh chóng.

Chỉ sau 5 năm hoạt động, Chinachem trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu ngành dược phẩm ở Hong Kong, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Không dừng lại ở đó, cặp đôi sớm nhận ra tiềm năng khổng lồ của thị trường nhà đất khi dân số bắt đầu bùng nổ. Tận dụng nguồn vốn tích lũy từ kinh doanh dược phẩm, họ quyết định thực hiện bước đi chiến lược: Lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Họ tập trung vào việc mua lại đất giá rẻ ở các khu vực ngoại thành và xây nhà chung cư dành cho tầng lớp bình dân.

Chiến thuật "lấy nông thôn vây thành thị" này đã biến Chinachem từ một công ty hóa chất thành "gã khổng lồ" trong ngành địa ốc. Sự giàu có của họ tăng lên theo cấp số nhân, đưa gia đình họ Vương vào hàng ngũ những người quyền lực nhất châu Á.

Hai vợ chồng tỷ phú không có con. Tưởng chừng họ sẽ kề bên chăm sóc nhau cả đời nhưng bóng tối số phận ập xuống vào năm 1990. Tỷ phú Vương Đức Huy bị bắt cóc giữa ban ngày.

Tỷ phú Vương Đức Huy mất tích. Cung Như Tâm tìm mọi nơi vẫn không thể thấy. (Ảnh: Wiki)

Dù Cung Như Tâm đã nhanh chóng nộp khoản tiền chuộc khổng lồ lên tới hàng chục triệu USD, người chồng gắn bó từ thuở nhỏ vẫn bặt vô âm tín. Suốt nhiều năm ròng rã, Cung Như Tâm không chấp nhận việc chồng mình không còn. Bà dành phần lớn năng lượng và tiền bạc để đi tìm chồng, từ việc thuê thám tử tư cho đến tìm đến những thế lực siêu nhiên.

Trong cơn tuyệt vọng ấy, bà đã gặp Trần Chấn Thông. Người này hứa dùng phong thủy để giúp bà tìm lại Vương Đức Huy.

Gã "phù thủy" mưu mô

Vốn là người môi giới bất động sản rồi thất nghiệp, Trần Chấn Thông tự nhận mình là nhà phong thủy và có khả năng thấu thị tâm linh. Với sự lọc lõi của một kẻ săn mồi, Trần nhanh chóng nhận ra "tử huyệt" của nữ tỷ phú giàu nhất châu Á, đó là niềm tin mù quáng vào việc chồng còn sống.

Hắn bắt đầu thâm nhập cuộc sống của bà bằng những lời dối trá ngọt ngào và những nghi lễ tâm linh giả tạo. Từ vai trò thầy phong thủy, Trần dần trở thành người tình bí mật và là chỗ dựa tinh thần duy nhất của người phụ nữ sở hữu hàng tỷ USD nhưng luôn sống trong lo âu.

Trần Chấn Thông luôn bên cạnh để an ủi nữ tỷ phú. (Ảnh: Wiki)

Mối quan hệ kỳ lạ này kéo dài suốt 15 năm, và trong thời gian đó Trần đã rút từ bà Cung những khoản tiền "tư vấn" lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Sự đáng sợ trong màn giăng bẫy của Trần Chấn Thông không chỉ dừng lại ở việc lợi dụng tình cảm. Hắn dày công thiết lập một kịch bản hoàn hảo để kiểm soát khối tài sản của tập đoàn Chinachem sau khi bà Cung qua đời.

Khi sức khỏe của Cung Như Tâm suy kiệt vì căn bệnh ung thư, Trần Chấn Thông thuyết phục bà rằng để lại tài sản cho hắn là cách để "trấn yểm" và giúp vong linh của chồng bà được bình an.

Năm 2007, khi nữ tỷ phú trút hơi thở cuối cùng, thế giới rúng động khi Trần Chấn Thông đưa ra bản di chúc được cho là do chính bà ký vào năm 2006, tuyên bố hắn là người thừa kế duy nhất toàn bộ khối tài sản trị giá 13 tỷ USD.

Bản di chúc năm 2006 này hoàn toàn đối lập với di chúc năm 2002 của bà Cung, vốn dành toàn bộ tài sản cho Quỹ từ thiện Chinachem. Cuộc chiến pháp lý tàn khốc bắt đầu diễn ra.

Phía quỹ từ thiện cáo buộc Trần Chấn Thông làm giả chữ ký và dùng các thủ đoạn tâm linh để thao túng người phụ nữ đang trong tình trạng thể chất không minh mẫn. Những chi tiết gây sốc về mối quan hệ giữa họ dần được phơi bày trước công chúng.

Gã thầy pháp dỏm có mối quan hệ thân mật với nữ tỷ phú để bòn tiền suốt nhiều năm.

Tại tòa, các chuyên gia giám định chữ ký đưa ra bằng chứng đanh thép cho thấy bản di chúc năm 2006 là sản phẩm giả mạo tinh vi. Trần Chấn Thông, vốn luôn tỏ ra đau khổ, đã không thể che giấu được bản chất tham lam khi các tình tiết về việc hắn ép buộc bà Cung ký giấy tờ được hé lộ.

Các thẩm phán nhận định rằng, mối quan hệ này thực chất là sự lợi dụng tàn nhẫn trên danh nghĩa tình yêu. Gã thầy phong thủy không hề có tình cảm chân thành mà chỉ coi nữ tỷ phú là "mỏ vàng" để khai thác đến tận cùng.

Sau nhiều năm xét xử, công lý cuối cùng được thực thi vào năm 2010 khi tòa án tuyên bố bản di chúc năm 2002 là văn bản hợp pháp duy nhất.

Toàn bộ tài sản được chuyển vào quỹ từ thiện theo đúng tâm nguyện ban đầu của bà Cung. Trần Chấn Thông bị kết án 12 năm tù giam vì tội làm giả giấy tờ, kết thúc hành trình lừa đảo kéo dài hơn một thập kỷ. Đây là một trong những vụ án thừa kế lớn nhất lịch sử tư pháp thế giới.