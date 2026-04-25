Cận cảnh nhà mới hơn 60 tỷ đồng của “ông hoàng phòng vé Việt” ở đảo Kim Cương, TP.HCM

Theo Tuệ Anh | 25-04-2026 - 23:45 PM | Lifestyle

Không gian sang trọng, đẳng cấp trong cơ ngơi của "ông hoàng phòng vé" này khiến nhiều người trầm trồ.

Là một trong những nghệ sĩ thành công bậc nhất showbiz, Trấn Thành không chỉ gây dấu ấn với loạt phim trăm tỷ mà còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Sau thành công của các tác phẩm như Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ bảo thủ, Mai, Thỏ , anh được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé Việt" khi liên tục lập kỷ lục doanh thu điện ảnh.

Mới đây, Trấn Thành tiếp tục khiến công chúng chú ý khi hé lộ căn hộ mới trị giá hơn 60 tỷ đồng tại Đảo Kim Cương. Căn hộ của anh có diện tích khoảng 325m2, thuộc phân khúc siêu sang và nằm tại vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn. Đây là khu đô thị biệt lập hiếm hoi tại TP.HCM, được bao quanh bởi sông và nổi tiếng với không gian sống yên tĩnh, riêng tư dành cho giới thượng lưu .

Căn hộ cao cấp của Trấn Thành nằm trong tòa nhà 24 tầng ven sông Sài Gòn

Không gian bên trong căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng tinh tế. Ngay từ lối vào, trần cao và tông màu gỗ ấm tạo cảm giác sang trọng, đồng thời giúp mở rộng thị giác. Hệ thống cửa âm tường cùng nội thất liền mạch khiến tổng thể căn hộ mang hơi hướng của những khách sạn cao cấp.

Phòng tắm master gây ấn tượng khi có diện tích rộng, chia khu chức năng rõ ràng và đặc biệt là hướng nhìn ra sông. Đây được xem là khu vực thư giãn lý tưởng, mang lại cảm giác như đang ở resort cao cấp.

Trấn Thành hé lộ không gian bên trong nhà mới của mình

Một trong những điểm nhấn đắt giá nhất là hồ bơi riêng rộng khoảng 26m2 nằm ngay trong căn hộ. Thiết kế này mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia hiếm có giữa lòng đô thị.

Ngoài ra, căn hộ còn sở hữu thang máy riêng, khu sảnh chờ tách biệt và bãi đỗ xe riêng biệt - những yếu tố đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối. Không gian phòng thay đồ được thiết kế như showroom với hệ tủ lớn, trưng bày bộ sưu tập thời trang và nước hoa của nam nghệ sĩ.

Bể bơi rộng 26m2 nằm ngay trong căn hộ

Với thiết kế đẳng cấp cùng loạt tiện ích riêng biệt, tổ ấm mới của Trấn Thành không chỉ thể hiện sự thành công trong sự nghiệp mà còn phản ánh phong cách sống xa hoa, tinh tế của một trong những nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt hiện nay.

Theo Tuệ Anh

Phụ nữ mới

