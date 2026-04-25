Sắc vóc nóng bỏng của Á hậu Việt duy nhất được Victoria's Secret 'điểm danh'

Theo Lê Chi/VTC News | 25-04-2026 - 22:53 PM | Lifestyle

Ở tuổi 39, á hậu Việt này gây chú ý khi xuất hiện trong video casting của Victoria's Secret, nhờ sắc vóc nóng bỏng và nét đẹp Á đông.

Thông tin Trương Tri Trúc Diễm tham gia casting cho Victoria's Secret đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.Trong danh sách thí sinh được ban tổ chức công bố, cô là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt, cạnh tranh cùng nhiều người mẫu quốc tế.

Ở tuổi 39, việc Trúc Diễm tiếp tục thử sức tại một trong những sàn diễn danh giá bậc nhất thế giới khiến công chúng bất ngờ, đặc biệt khi người đẹp vẫn giữ được sắc vóc gợi cảm và phong độ ổn định.

Vòng casting trực tuyến diễn ra từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5, trước khi bước vào vòng tuyển chọn trực tiếp. Nếu vượt qua vòng đầu tiên, Trúc Diễm sẽ bước vào vòng tuyển chọn trực tiếp để bước lên sàn diễn danh giá.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987 tại TP.HCM. Cô bắt đầu được biết đến từ năm 18 tuổi khi giành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005.

Trương Tri Trúc Diễm mang vẻ đẹp Á Đông thanh tú nhưng vẫn toát lên sức hút riêng đầy quyến rũ. Gương mặt cô thon gọn, đường nét hài hòa với sống mũi cao, đôi môi đầy đặn và ánh nhìn sâu lắng, tạo nên thần thái vừa dịu dàng vừa cuốn hút.

Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2007 và giành giải “Hoa hậu Thời trang”.

Năm 2011, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt top 15 Miss International. Đến năm 2014, cô được TC Candler bình chọn vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi nhan sắc, Trúc Diễm hoạt động đa năng trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ và MC.

Thập niên 2000, cô từng là gương mặt quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế, xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng cáo, được xem là một trong những “nàng thơ” nổi bật của thời kỳ này.

Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng vóc dáng cân đối, Trúc Diễm duy trì phong độ bằng chế độ ăn uống khoa học kết hợp luyện tập thể thao như chạy bộ, leo núi.

Trúc Diễm có nền tảng học vấn tốt. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn, có thể giao tiếp bằng tiếng Trung, lợi thế giúp cô dễ dàng thích nghi khi làm việc trong môi trường quốc tế.

Về đời tư, Trúc Diễm từng kết hôn với doanh nhân John Từ vào năm 2015 khi sự nghiệp đang phát triển. Năm 2021, sau khi sang Mỹ định cư, cô thông báo ly hôn vì những khác biệt không thể hàn gắn. Sau biến cố, người đẹp lựa chọn cuộc sống độc thân, tập trung chăm sóc bản thân và phát triển sự nghiệp.

Hiện tại, Trúc Diễm hoạt động chủ yếu tại Mỹ nhưng vẫn thường xuyên trở về Việt Nam thăm gia đình. Cô dành nhiều thời gian trau dồi ngoại ngữ và theo đuổi diễn xuất.

Gần đây, người đẹp đảm nhận vai chính trong dự án The Last Mermaid, đóng cùng Jack McEvoy, bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2025.

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trúc Diễm vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hình ảnh chỉn chu, lối sống tích cực và tinh thần không ngừng làm mới bản thân.

