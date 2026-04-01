Trấn Thành ra mặt đáp trả khi món quà tặng Hari Won bị chê "rẻ tiền"

Nổi tiếng là một "tay chơi" thời trang sành sỏi với những bộ sưu tập đồng hồ và nước hoa trị giá hàng chục tỷ đồng, Trấn Thành còn được biết đến là một người chồng tâm lý khi luôn biết cách làm mới tình cảm bằng những món quà hàng hiệu tinh tế. Mới đây, sau chuyến du lịch Thượng Hải, Hari Won đã khiến hội chị em không khỏi ngưỡng mộ khi chia sẻ đoạn video clip được chồng "đánh úp" bằng một món quà bất ngờ.

Dù clip đập hộp được thực hiện hết sức đơn giản với những khung hình rung lắc và tiếng hét "thất thanh" của Hari Won, nhưng người xem vẫn cảm nhận rõ sự cưng chiều của nam đạo diễn nghìn tỷ dành cho bà xã. Được biết, anh quyết định dành tặng vợ chiếc nhẫn này chỉ đơn giản vì thấy đẹp và phù hợp với lối sống của cô, thay vì đợi đến một dịp đặc biệt nào đó.

Món đồ hiệu mới mà Trấn Thành vừa dành tặng Hari Won là một thiết kế đến Chopard.

Món quà gây bão mạng xã hội chính là mẫu nhẫn My Happy Hearts đến từ thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp Thụy Sĩ: Chopard. Happy Hearts collection là thiết kế mang tính biểu tượng được chế tác từ vàng hồng 18K, kết hợp với mặt đá Carnelian (Mã não đỏ) rực rỡ, lồng tinh tế trong khung hình trái tim.

Với mức giá 1.620 USD (hơn 42 triệu đồng), thiết kế nằm trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những dấu ấn huyền thoại của Chopard như hình trái tim và những viên kim cương "khiêu vũ". Những họa tiết bé xinh tạo nên một hệ sinh thái trang sức nhỏ gọn, cho phép chủ sở hữu có thể đeo đơn lẻ hoặc phối chồng lớp đầy phong cách, thể hiện đúng tinh thần tự do và yêu bản thân (Me, Myself and My Happy Hearts) của những người phụ nữ hiện đại.

Thiết kế My Happy Hearts với mặt đá Mã não đỏ trên tay Hari Won.

Tuy nhiên, ngay bên dưới sự hạnh phúc của Hari Won, một luồng thảo luận trái chiều về giá trị thẩm mỹ của món quà đã nổ ra từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả đại chúng cho rằng nếu không phải do Trấn Thành mua, họ sẽ lầm tưởng đây là chiếc nhẫn đồ chơi giá rẻ hoặc nhẫn mỹ ký được bày bán ở cổng trường. Nhiều bình luận thẳng thắn nhận xét rằng chiếc nhẫn trông giống "cục kẹo me" hay "nhẫn Shopee 11K", thậm chí có người còn ví von đây là nhẫn chơi đồ hàng của trẻ con. Những ý kiến này nhận về hàng nghìn lượt tương tác, cho thấy sự đối lập mạnh mẽ giữa tư duy thẩm mỹ của một bộ phận khán giả và giá trị thực sự của những món đồ xa xỉ theo phong cách tối giản.

Nhiều bình luận vô tư, không ủng hộ thiết kế quá đơn giản của món trang sức cao cấp này.

Trước những lời chê bai nhắm vào lựa chọn của mình, Trấn Thành đã nhanh chóng để lại bình luận bảo vệ bà xã lẫn gu thẩm mỹ cá nhân. Anh thể hiện sự bất bình trong những câu từ dí dỏm khi nhiều người chỉ nhìn nhận trang sức đẹp là phải có kim cương nạm "ký ký" hay "một dề một bệt" mới được coi là sang trọng.

Theo quan điểm của nam đạo diễn, cái đẹp thực sự nằm ở sự đơn giản, tinh tế và khả năng ứng dụng cao trong phối đồ hằng ngày. Anh thừa nhận bản thân cảm thấy "tức quá" khi tâm huyết của mình bị ví với nhẫn của trẻ con mua ở trường học. Phản ứng này của Trấn Thành không chỉ nhận được sự đồng tình từ Hari Won mà còn mở ra một cuộc thảo luận về việc định nghĩa lại sự sang trọng trong trang sức cao cấp.

Trấn Thành lên tiếng dưới bài đăng của Hari Won khi lựa chọn của mình không được số đông đồng tình.

Sự đối lập trong mắt nhìn thẩm mỹ ở tình huống này một lần nữa nhắc nhớ đến câu nói bất hủ của huyền thoại Yves Saint Laurent: "Thời trang có thể phai tàn, nhưng phong cách là vĩnh cửu". Đây là triết lý quan trọng mà những ai khi lựa chọn trang sức cao cấp cũng nên khắc ghi. Những món đồ mang tính biểu tượng và vượt thời gian luôn là khoản đầu tư xứng đáng bởi giá trị di sản đằng sau nó.

Điểm đặc biệt tạo nên thành công của dòng trang sức Chopard Happy Hearts chính là thiết kế tượng trưng cho tinh thần vui tươi và tận hưởng cuộc sống rạng rỡ. Thay vì chạy theo những lấp lánh hào nhoáng bên ngoài, việc chọn một món đồ phản ánh đúng lifestyle và mang lại sự tự tin cho chính mình mới là đỉnh cao của phong cách mà Trấn Thành đang muốn hướng tới.

Thiết kế hình trái tim của My Happy Hearts và collection này đồng điệu với tinh thần tích cực, trẻ trung và yêu đời của Hari Won.

Suy cho cùng, những phản ứng có phần thẳng như ruột ngựa của cư dân mạng có lẽ không xuất phát từ ác ý, mà chỉ là cách thể hiện sự quan tâm đôi khi hơi quá đỗi dành cho cặp đôi nghệ sĩ hàng đầu. Khi một mối quan hệ luôn nằm dưới ánh hào quang, mọi chi tiết nhỏ nhất đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán, phản ánh những kỳ vọng đa dạng và sự tò mò từ công chúng.

Sự va chạm giữa lăng kính thẩm mỹ tối giản của Trấn Thành và sở thích "lấp lánh" của số đông chỉ đơn giản là một phần tất yếu của dòng chảy dư luận đa chiều. Sau tất cả, dù là nhẫn kim cương tiền tỷ hay một thiết kế tinh tế nhẹ nhàng, giá trị lớn nhất vẫn nằm ở khoảnh khắc hạnh phúc mà người tặng dành cho người nhận - điều mà chắc chắn không một lời bình luận nào có thể thay thế.

Dù là cặp đôi nghìn tỷ, Trấn Thành và Hari Won đều theo đuổi gu thẩm mỹ sang trọng mà tinh tế, phù hợp với từng hoàn cảnh.

Ảnh FBNV, Internet