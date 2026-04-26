Nườm nượp khách du lịch đảo Cát Bà
Theo Nguyễn Hoàn 26-04-2026 - 06:10 AM |
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng lớn phương tiện và khách du lịch xếp hàng chờ phà ra đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng. Tuy nhiên, việc giải tỏa khách trong giờ cao điểm diễn ra khá nhanh chóng và trật tự, không còn cảnh vật vạ 4-5 tiếng chờ phà như những năm trước.
Sáng 25/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng, thuộc Đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng ghi nhận lượng lớn phương tiện và khách du lịch xếp hàng lên phà ra đảo Cát Bà tham quan, nghỉ dưỡng.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, giờ cao điểm buổi sáng (từ 7-10h), đường dẫn ra bến phà Đồng Bài luôn trong tình trạng đông nghịt phương tiện chở khách và ô tô cá nhân nối đuôi chờ phà.
Hàng trăm xe cá nhân và ô tô khách đậu kín 2 làn đường, còn khu vực dành cho xe máy và người đi bộ cũng chật kín người chờ.
Chị My (ở Hà Nội) cho biết cùng đoàn đi xe khách đến bến phà khoảng 8h. Thời điểm này, đường dẫn ra bến phà phương tiện xếp hàng dài gần 1km. Lo ngại tắc phà nhiều giờ như những năm trước, chị My cùng nhóm bạn xuống làn dành cho người đi bộ hóng gió. Khoảng hơn một giờ sau, cả xe khách và các thành viên đoàn đều đến lượt lên phà ra đảo Cát Bà.
Nhiều đoàn khách tour, đi theo nhóm được hướng dẫn viên hướng dẫn xuống ô tô, xếp hàng đi bộ để giảm phương tiện lên phà.
Đại diện lãnh đạo bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết, giờ cao điểm đơn vị ghi nhận có lượng lớn phương tiện và khách xếp hàng dài chờ lên phà. Đơn vị đã lên phương án huy động 100% nhân lực, vận hành hết công suất 5 phà đáp ứng nhu cầu dịp nghỉ lễ. Cùng với việc bến phà mới được nâng cấp, cải tạo, mở rộng đã giúp công suất hoạt động của bến phà được nâng cao, khắc phục được tình hình ùn ứ phương tiện giao thông.
Ngoài bến phà Đồng Bài - Cái Viềng, nhiều khách du lịch lựa chọn xuồng cao tốc, cáp treo di chuyển ra đảo Cát Bà.
Ở chiều ngược lại, những chuyến phà chở khách rời đảo Cát Bà vào đất liền cũng ghi nhận lượng lớn khách trở về sau chuyến nghỉ dưỡng dài ngày, trong đó, có nhiều vị khách quốc tế.
Đại diện lãnh đạo bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cũng cho biết, để đảm bảo an toàn và chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khách du lịch hè 2026, trước đó đơn vị đã duy tu bảo dưỡng hệ thống phà. Đồng thời, lên phương án huy động hơn 60 nhân sự để vận hành 5 phà và điều hành, hướng dẫn, phân luồng phương tiện đảm bảo an toàn, thông thoáng. Dịp lễ năm nay gồm 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, do đó đơn vị dự kiến lượng khách sẽ tăng cao và kéo dài trong một tuần.
