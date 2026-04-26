67m² hoàn thiện với 55 triệu: Cặp vợ chồng trẻ ở TP HCM tự làm nội thất, góc ban công xanh mát khiến căn nhà như rộng thêm

Giữa vô vàn lựa chọn về không gian sống tại thành phố lớn, nhiều cặp vợ chồng trẻ ngày nay không còn chạy theo những căn nhà rộng lớn hay nội thất đắt tiền, mà ưu tiên một tổ ấm vừa vặn, ấm cúng và phản ánh rõ cá tính riêng.

Vợ chồng Nhung (sinh năm 1995) tại TP.HCM chính là một ví dụ như vậy. Không quá cầu kỳ hay xa hoa, nhưng cách hai vợ chồng tự tay hoàn thiện từng góc nhỏ trong căn nhà chung cư 67m2 lại khiến không gian trở nên đặc biệt, gần gũi hơn bao giờ hết.

Chi 55 triệu làm nội thất cho căn hộ chung cư 67m2: Tiết kiệm chi phí mà vẫn đầy đủ tiện ích

Căn hộ có diện tích 67m2, được mua với giá 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ không nằm ở giá trị căn nhà, mà là cách hai vợ chồng hoàn thiện không gian sống của mình. Thay vì thuê thiết kế nội thất trọn gói như số đông, họ lựa chọn tự tay lên ý tưởng, tự tìm mua từng món đồ và tự decor theo sở thích.

"Nếu được làm lại mình vẫn chọn tự làm nội thất cho căn nhà của mình. Sau 1 năm dọn về nhà mới, mình thấy đó là quyết định cực kỳ đúng. Bọn mình tự chọn từng món, đồ điện tử thỉ mua online cũng tiết kiệm được 15-20%. Giờ nghĩ lại mình thấy hài lòng lắm, có căn nhà đúng ý mà khoản chi phí nội thất cũng nhẹ gánh phần nào" - Nhung chia sẻ.

Chính vì tự mua và lựa chọn nội thất nên hai vợ chồng Nhung chỉ tốn 55 triệu cho toàn bộ nội thất trong nhà. "Nội thất nhà mình đặt xưởng gồm tủ giày, tủ quần áo, bàn phấn, gường và kệ tivi hết 36 triệu. Toàn bộ đều làm bằng gỗ An Cường. Phần còn lại là bàn trà, sofa và bàn ăn. Giảm chi phí cho nội thất, mình có thêm chi phí đầu tư cho các thiết bị điện tử tiên ích giúp việc sinh hoạt và dọn dẹp nhẹ nhàng hơn" - Nhung chia sẻ.

Không gian bên trong căn hộ mang phong cách nhẹ nhàng, tối giản với các gam màu sáng chủ đạo. Phòng khách và bếp được thiết kế liền nhau, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng hơn so với diện tích thực.

"Bộ sofa nhà mình dài 2m2, mình chọn sofa có chân cao vì nhà dùng rô bốt hút bụi sẽ tiện hơn khi dọn dẹp. Bộ bàn trà trong phòng khách giá chưa đến 3,5 triệu. Bộ bàn ăn của nhà mình cũng được mọi người hỏi rất nhiều. Đây là hàng nội thất xuất khẩu dư, gồm 4 ghế và bàn dài 1m4, trị giá 5 triệu. Vì đây là hàng nội thất xuất dư nên số lượng không nhiều, trước khi nhận nhà khoảng 2 tháng là phải xem và đặt trước" .

Không gian phòng khách và bếp được thiết kế liền nhau, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Tông màu chủ đạo là các gam sáng, nhẹ nhàng giúp căn hộ luôn mang lại cảm giác thư thái.

- Sofa dài 2m2, giá 9,6 triệu: Thiết kế chân cao, phù hợp dùng robot hút bụi.

- Bàn trà giá 3,5 triệu: Nhỏ gọn, tinh tế.

- Bàn ăn dài 1m4 kèm 4 ghế, giá 5 triệu: Hàng xuất khẩu dư, đặt trước từ sớm.

Phòng ngủ cũng được đầu tư vừa đủ nhưng tiện nghi:

- Tủ quần áo: 12 triệu

- Giường: 7,8 triệu.

- Lam gỗ đầu giường: 2,5 triệu.

- Bàn trang điểm: 2,5 triệu.

Ngoài ra còn có:

- Tủ giày: 3,5 triệu.

- Rèm cửa 2 lớp có ray kéo: 3,9 triệu.

Căn hộ không quá cầu kỳ, không theo một phong cách "đắt đỏ" nào, nhưng lại ghi điểm nhờ sự gọn gàng, tinh tế và cảm giác rất "có hồn", bởi mọi thứ đều do chính tay vợ chồng cô lựa chọn và sắp xếp.

Góc ban công xanh mát: Không gian "chill" nhất trong nhà

Nếu không gian bên trong căn hộ mang lại cảm giác ấm cúng và nhẹ nhàng, thì góc ban công nhỏ lại chính là nơi "giữ nhịp thở" thiên nhiên cho cả ngôi nhà.

Với diện tích chỉ khoảng 3,3m2 và hướng Đông, ban công không quá rộng nhưng lại có lợi thế đón nắng nhẹ vào buổi sáng. Nhung đã tận dụng tối đa không gian này để tạo nên một góc xanh mát mắt, nơi mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy dễ chịu.

Điểm đặc biệt nằm ở việc cô không lựa chọn những loại cây quen thuộc, mà trồng lan hạt dưa cẩm thạch, một loại cây leo rủ với sắc xanh tươi mát. Những dây cây buông nhẹ dọc theo lan can không chỉ giúp che bớt nắng mà còn tạo nên hiệu ứng thị giác rất "chill", khiến ban công trở nên sinh động và có chiều sâu hơn.

"Lúc đầu thì mình cũng trồng vào chậu tròn nhưng vì muốn cây rủ toàn bộ khung ban công nên mình đã chuyển sang chậu chữ nhật để trồng. Mình mua cả combo gồm chậu và giá treo để treo cố định lên thành ban công. Chậu sẽ có đĩa hứng nước ở dưới nên mình không lo tưới quá tay mà chảy xuống nhà dưới" - Nhung chia sẻ.

Chỉ cần thêm một chiếc bàn nhỏ, ban công lập tức trở thành góc thư giãn lý tưởng. Đó có thể là nơi bắt đầu ngày mới với một tách cà phê, hay là chốn dừng chân vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn và thả lỏng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Giữa thành phố đông đúc, một góc xanh như vậy không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn mang lại giá trị tinh thần rất lớn. Nó biến căn hộ nhỏ trở thành một nơi đáng sống hơn, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều có những khoảnh khắc nhẹ nhàng để tận hưởng.

Căn hộ của vợ chồng Nhung không phải là một không gian xa hoa, nhưng lại khiến nhiều người yêu thích bởi sự chân thật và gần gũi. Đó là minh chứng cho việc, một tổ ấm lý tưởng không nằm ở việc chi bao nhiêu tiền, mà nằm ở cách mỗi người chăm chút và gửi gắm cảm xúc vào không gian sống của mình.

(Nguồn: @minhlachuoi_)

