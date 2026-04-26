"Mợ chảnh" nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với viral cực xinh yêu, thần thái sao nhí chuẩn "con nhà nòi"

Cùng với sự nổi tiếng của cặp vợ chồng đình đám giới thể thao và showbiz Việt - Khánh Thi và Phan Hiển, bộ ba nhóc tỳ Kubi - Anna - Lisa nhà kiện tướng dancesport cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Loạt ảnh mới nhất của "mợ chảnh" Anna khiến dân tình phải trầm trồ vì nhan sắc xinh xắn, thần thái tự tin, "chuẩn con nhà nòi".

Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu và vô cùng chuyên nghiệp của Anna khi chụp ảnh ở studio với bối cảnh được trang trí ngọt ngào theo tông màu hồng pastel. Anna diện áo voan trắng bồng bềnh kết hợp với quần jeans ống loe, mái tóc dài xoăn nhẹ được nhấn nhá bằng chiếc nơ hồng nhỏ xinh. Con gái thứ hai nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây ấn tượng với visual xinh xắn, nụ cười dịu dàng, ngọt ngào.

Thần thái của Anna trong từng khung hình mới là điều đáng bàn. Cô bé không hề tỏ ra ngượng ngùng hay rụt rè, mà ngược lại, rất tự tin tạo dáng, từ những biểu cảm nũng nịu bên chiếc bánh sinh nhật khổng lồ cho đến những khoảnh khắc pose dáng "chuẩn" như một người mẫu chuyên nghiệp. Lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên đường nét thanh tú và đôi mắt biết nói của Anna, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Dù từ nhỏ đã được mẹ - nữ hoàng dancesport Khánh Thi - đặt cho biệt danh "mợ chảnh" bởi biểu cảm luôn lạnh lùng, ít cười nhưng càng lớn, Anna càng hoạt bát, tươi tắn hơn hẳn.

Nhiều người cho rằng, Anna thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cả bố và mẹ. Hơn nữa, việc lớn lên trong môi trường nghệ thuật dường như đã giúp cô bé rèn luyện sự tự tin và khả năng biểu cảm trước ống kính một cách tự nhiên nhất. Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng nhiều lần so sánh vẻ ngoài của Anna với em gái Lisa, cho rằng dù mỗi bé một vẻ nhưng visual của cô chị cả Anna cũng "nổi bật không kém".

Với nhan sắc và thần thái ngày càng thăng hạng, Anna hứa hẹn sẽ là một trong những sao nhí được quan tâm nhất của showbiz Việt trong tương lai gần. Chắc chắn, sự đồng hành và định hướng từ bố Phan Hiển và mẹ Khánh Thi sẽ giúp Anna phát triển thêm nhiều tài năng khác bên cạnh lợi thế ngoại hình của mình.