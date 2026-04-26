Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng thông báo mới liên quan đến tòa Bảo Tháp 9 tầng

Khu du lịch Đại Nam vừa chính thức thông báo mở cửa tham quan Tòa Bảo Tháp 9 tầng cùng Kim Điện trong dịp lễ lớn năm 2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài khu vực.

Theo thông tin mới nhất, Tòa Bảo Tháp 9 tầng sẽ đón khách từ ngày 25/4 đến hết ngày 04/5/2026 (tức từ mùng 9/3 đến 18/3 Âm lịch). Đây là một trong những công trình tâm linh nổi bật tại Đại Nam, được nhiều người lựa chọn ghé thăm để chiêm bái và trải nghiệm không gian kiến trúc đặc sắc.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khu du lịch Đại Nam áp dụng chính sách miễn phí vé cổng, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tiếp cận và tham quan các công trình tâm linh như Tòa Bảo Tháp và Kim Điện.

Theo đó, khu Kim Điện thuộc khu du lịch Đại Nam được khánh thành vào ngày 2/9/2005 với tổng diện tích xây dựng là 5000 m2. Nơi đây có điểm nhấn là các pho tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ được dát vàng 24K. Kim Điện cũng được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Ngôi đền lớn nhất Việt Nam vào ngày 15/08/2007.﻿

Kim Điện được xây dựng theo mô-típ vuông tròn. Mái vòm hình tròn biểu trưng cho Trời có vẽ 108 con chim hạc với ý nghĩa: 54 con hạc bay thuận chiều kim đồng hồ tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam ở cõi trần, 54 con hạc bay ngược chiều kim đồng hồ tượng trưng cho 54 dân tộc ở cõi âm (bởi theo quan niệm dân gian, hạc là con vật tượng trưng cho sự vĩnh cửu, lại có âm dương kết hợp hài hòa sẽ tạo nên sự phát triển trường tồn bền vững). Chính giữa của mái vòm là điểm vọng âm. Đứng tại điểm vọng âm, âm thanh sẽ được khuếch đại và truyền đi khắp Kim Điện.

Bên cạnh hoạt động tham quan, khu du lịch còn tổ chức hàng loạt chương trình giải trí đặc sắc như biểu diễn ca nhạc, xiếc, ảo thuật vào các ngày cao điểm từ 30/4 đến 3/5. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn khác như đua chó Greyhound tại vườn thú hay trình diễn flyboard tại biển nhân tạo.

Việc mở cửa trở lại Tòa Bảo Tháp 9 tầng không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, tín ngưỡng của du khách mà còn góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động du lịch dịp lễ tại Đại Nam. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng, giúp khu du lịch tiếp tục thu hút lượng lớn khách tham quan trong mùa cao điểm năm nay.

Trong thời gian tới, Đại Nam cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi mùa hè, hứa hẹn mang đến thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách, đặc biệt là các gia đình và học sinh.