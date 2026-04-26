Gặp đại gia trên máy bay, nữ tiếp viên hàng không cưới luôn: Nhận 8 tỷ trợ cấp mỗi tháng hậu ly hôn, giờ sống thế nào?
Cuộc đời của người phụ nữ này được ví như một “kịch bản phim” ngoài đời thực.
Từ một tiếp viên hàng không bình thường, cô bước vào giới thượng lưu, trải qua cuộc ly hôn chấn động rồi trở thành biểu tượng xa hoa bậc nhất châu Á.
Nhân vật được nhắc đến chính là Jamie Chua .
Từ tiếp viên hàng không đến cuộc gặp đổi đời
Jamie Chua (sinh năm 1973) từng là tiếp viên của Singapore Airlines. Nhờ công việc này, cô thường xuyên tiếp xúc với giới doanh nhân, tầng lớp giàu có.
Bước ngoặt lớn đến trong một chuyến bay hạng thương gia, khi cô gặp Nurdian Cuaca - một doanh nhân người Indonesia, nổi tiếng giàu có trong giới kinh doanh châu Á.
Cuaca là chủ nhiều doanh nghiệp vận tải, nắm trong tay tài sản hàng chục triệu USD, cùng bộ sưu tập rượu vang quý hiếm và loạt siêu xe đắt đỏ. Ngoài ra, vị đại gia này còn sở hữu bất động sản giá trị lớn tại Sentosa Cove và Hong Kong.
Không lâu sau khi gặp gỡ, cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Jamie rời bỏ công việc tiếp viên hàng không để bước vào cuộc sống hào nhoáng của một phu nhân giới thượng lưu.
Nhờ nền tảng tài chính vững chắc của chồng, cuộc sống của Jamie gần như “đổi đời” chỉ sau một bước ngoặt. Gia đình cô sống trong những căn nhà sang trọng, di chuyển bằng siêu xe và thường xuyên du lịch khắp thế giới. Những khoản chi tiêu lớn cho mua sắm, nghỉ dưỡng hay tận hưởng dịch vụ cao cấp đều là chuyện thường ngày.
Hai người có với nhau 2 con, sống trong điều kiện đủ đầy từ nhỏ.
Cặp đôi này cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội, từ cùng nhau tham dự các sự kiện tới đi du lịch.
Ly hôn và khoản tiền chu cấp “khủng”
Tưởng như cuộc sống sẽ kéo dài mãi trong sự xa hoa và hạnh phúc nhưng hôn nhân của Jamie và chồng bất ngờ đổ vỡ vào năm 2011, sau 15 năm chung sống.
Trong quá trình ly hôn, cô phát hiện những vấn đề liên quan đến tài sản, bao gồm việc chuyển nhượng nhằm giảm nghĩa vụ tài chính.
Không chọn im lặng, Jamie quyết định theo đuổi vụ kiện đến cùng. Cô đệ đơn lên tòa, yêu cầu đóng băng hàng chục triệu SGD tài sản đứng tên chồng.
Sau thời gian tranh chấp, hai bên đạt được thỏa thuận. Jamie Chua giành quyền nuôi con và nhận khoản trợ cấp khoảng 450.000 SGD/tháng (tương đương gần 8 tỷ đồng, tính theo tỷ giá năm 2011).
Con số này khiến dư luận không khỏi bất ngờ, đưa vụ ly hôn trở thành một trong những câu chuyện gây chú ý nhất trong giới thượng lưu châu Á.
Cuộc sống hiện tại: Phú bà, và đã có tình mới
Hiện tại, Jamie sống trong một biệt thự tại Sentosa Cove - nơi tập trung giới siêu giàu.
Căn nhà rộng gần 800m2, trị giá khoảng 1.600 tỷ đồng. Nội thất bên trong đều là hàng nhập khẩu cao cấp, từ kính chống UV của Thụy Sĩ đến sofa Ý, thảm Ba Tư và hệ thống mùi hương riêng. Căn biệt thự ba tầng được cải tạo bởi công ty kiến trúc địa phương, và mất gần một năm để hoàn thành.
Tầng một là khu vực sinh hoạt chung, tầng hai gồm phòng ngủ chính, hai phòng thay đồ rộng rãi và một phòng tắm riêng biệt, còn tầng ba có phòng massage spa sang trọng, khu vực thể thao và khu vực tắm ngoài trời.
Một trong những điểm nổi bật nhất là phòng thay đồ rộng khoảng 65m2.
Jamie sở hữu: Hơn 200 túi Hermès, và hàng trăm đôi giày cao cấp. Nhiều chiếc túi có giá lên tới hàng tỷ đồng. Không gian này được bảo vệ bằng hệ thống nhận diện vân tay và mống mắt.
Jamie hiện là influencer với khoảng 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram, đồng thời phát triển YouTube với hàng chục triệu lượt xem.
Cô chia sẻ về: Thời trang, làm đẹp, du lịch, và cuộc sống cá nhân
Bên cạnh đó, cô còn kinh doanh mỹ phẩm và hợp tác với nhiều thương hiệu.
Hiện tại, cả hai người con của Jamie đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Con gái cô - Calista Cuaca là một influencer, đồng thời theo đuổi lĩnh vực thời trang và thiết kế trang sức, sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Trong khi đó, con trai Cleveland Cuaca kín tiếng hơn, chủ yếu tập trung vào học tập và cuộc sống cá nhân.
Phú bà này cũng công khai hẹn hò luật sư người Singapore vào giữa năm 2018 - có tên Terence Koh. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội, cùng đi du lịch, đến nhiều quốc gia khác nhau.
