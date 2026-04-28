Sao nữ Vbiz lộ thêm hint Tăng Thanh Hà tái xuất, còn được "ngọc nữ" tặng món quà đặc biệt?

Tăng Thanh Hà là cái tên gây tiếc nuối khi tạm rời showbiz để kết hôn với chồng doanh nhân. Sau hơn 10 năm chăm lo cho gia đình nhỏ, mới đây Tăng Thanh Hà lộ nhiều dấu hiệu sẽ trở lại với đam mê diễn xuất. Theo nhiều tin đồn, Tăng Thanh Hà sẽ góp mặt trong phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Dù hiện tại phía đạo diễn, nhà sản xuất chưa đưa ra thông tin chính thức nhưng netizen bật chế độ "soi" và hóng động thái từng ngày.

Ngoài Tăng Thanh Hà, 2 diễn viên vướng nghi vấn sẽ góp mặt trong phim này là Trâm Anh và Ma Ran Đô. Mới đây nhất, Trâm Anh liên tục cập nhật hình ảnh ở Đà Lạt để hoàn thành những ngày cuối cùng ghi hình của một dự án mới. Trùng khớp là trong khoảng thời gian này, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô cũng có hint xuất hiện tại Đà Lạt.

Đáng nói nhất, Trâm Anh bất ngờ khoe nhận được một chiếc máy massage cổ sau khi đã đóng máy. Nữ diễn viên viết: "Kết thúc một chặng hành trình cùng nhau và tặng em một món quà quá là thiết thực. Ngọc nữ của lòng em. Thương và cảm ơn chị nhiều lắm".

Ngay lập tức, cư dân mạng tổng hợp loạt hint trong thời gian qua và cho rằng "ngọc nữ" được diễn viên Trâm Anh nhắc đến chính là Tăng Thanh Hà. Từ trước đến nay, Tăng Thanh Hà cũng nổi tiếng với việc thường xuyên tặng những món quà thiết thực, tinh tế cho bạn bè, người thân. Với chia sẻ mới của Trâm Anh, cư dân mạng càng có cơ sở cho rằng "ngọc nữ màn ảnh Việt" sắp trở lại.

Tăng Thanh Hà lộ loạt hint tái xuất sau 13 năm

Hồi tháng 3/2026, dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng được bấm máy tại Huế. Đáng chú ý, trong bức ảnh chụp ekip có sự xuất hiện của make-up artist Hùng Max. Đây là cái tên quen thuộc trong giới làm đẹp, đồng thời cũng là người đứng sau nhiều layout ấn tượng của Tăng Thanh Hà trong suốt nhiều năm.

Ngoài ra, cách đây không lâu, cư dân mạng còn phát hiện Tăng Thanh Hà "trượt tay" thả tim bài đăng của Ma Ran Đô. Từ trước đến nay cả hai chưa từng gặp gỡ hay hợp tác chung dự án nào, việc tương tác này cũng phần nào chứng minh những lời đồn trên MXH thêm chắc nịch.

Vì sao Tăng Thanh Hà luôn “giữ nhiệt” suốt nhiều năm?

Lý do đầu tiên đến từ chính sự nghiệp diễn xuất của cô trong quá khứ. Dù không đóng quá nhiều phim, nhưng những vai diễn của Tăng Thanh Hà đều mang tính dấu ấn, đặc biệt là thời kỳ đỉnh cao với Bỗng Dưng Muốn Khóc hay Đẹp Từng Centimet. Nhân vật của cô thường có chiều sâu cảm xúc, lối diễn tự nhiên, dễ tạo sự đồng cảm với khán giả.

Cô dừng lại đúng lúc, khi tên tuổi đang ở đỉnh cao. Quyết định này không chỉ khiến công chúng tiếc nuối, mà còn vô tình giúp cô giữ được hình ảnh đẹp nhất trong lòng khán giả. Bởi lẽ khi tạm rời shwobiz, Tăng Thanh Hà không trải qua giai đoạn xuống phong độ, không bị bão hòa bởi quá nhiều dự án. Từ đó, Tăng Thanh Hà trở thành trường hợp hiếm rời đi nhưng không bị quên lãng.

Không chỉ giữ được sức hút theo thời gian, Tăng Thanh Hà còn được xem là một trong những chuẩn mực hiếm hoi của hình ảnh “ngọc nữ” tại Vbiz. Từ nhan sắc, phong cách đến đời tư, cô gần như không có điểm trừ trong mắt công chúng. Chính sự chỉn chu và nhất quán suốt nhiều năm đã tạo nên một hình mẫu mà không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Nhiều diễn viên đàn em dù sở hữu nhan sắc và sự nghiệp nổi bật vẫn thường được đặt lên bàn cân so sánh, nhưng Tăng Thanh Hà lại là trường hợp đặc biệt không ai vượt qua. Ở một góc độ nào đó, vị trí của cô không còn nằm trong cuộc cạnh tranh thông thường, mà đã trở thành hình mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ và dè chừng khi đặt cạnh.

Như Ninh Dương Lan Ngọc - nữ diễn viên được ưu ái gọi là ngọc nữ cũng từng lên tiếng khẳng định danh xưng kia chỉ dành cho mỗi Tăng Thanh Hà. Cô chia sẻ: "Thật ra Ngọc nữ đó giờ chỉ có chị Hà thôi, tôi không phải. Tôi không đủ chuẩn đằm thắm để làm Ngọc nữ đâu. Nên đôi khi báo chí, tạp chí kêu tên, tôi khá ngại. Vì đó là một chuẩn mực khác rồi, cần nhiều yêu cầu khác nhau để đạt được. Tôi có định hướng và mong muốn khác. Chính bản thân tôi đang trong cuộc hành trình tìm hướng, tìm cái định nghĩa cho chính bản thân mình. Giờ vẫn đang tìm nha, tìm chưa ra. Kiểu 'bách biến' nữ hay gì đại loại như vậy. Không có bà Ngọc nữ nào lầy lội như tôi luôn, mỗi lần kêu là thấy ngại".

