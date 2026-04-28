Phê La “khai tử” size nhỏ, giá chạm mốc 80.000/ ly khiến 3 triệu người tranh luận

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, thương hiệu trà ô long đặc sản Phê La đã chính thức áp dụng menu mới trên toàn hệ thống từ ngày 28/04/2026 với những thay đổi đáng kể về giá bán và dung tích phục vụ.

Cụ thể, các món signature như Si Mơ, Bòng Bưởi, Matcha Coco Latte đồng loạt chạm mốc 69.000đ. Đáng chú ý hơn, Phê La quyết định khai tử size nhỏ cho các dòng Ô Long Nhài Sữa, Khói B’Lao, Phong Lan và chỉ phục vụ duy nhất size La (22oz). Điều này đồng nghĩa với việc để thưởng thức một ly trà sữa tại đây, khách hàng phải sẵn sàng chi trả từ 65.000đ đến gần 80.000đ nếu thêm topping.

Ở mức giá này, Phê La đã chính thức rời bỏ vùng an toàn của các thương hiệu trà sữa phổ thông để bước vào sân chơi của những ông lớn như Starbucks hay các tiệm Specialty Coffee cao cấp.

Động thái điều chỉnh của Phê La đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trên các nền tảng mạng xã hội. Trên Threads và các nền tảng khác, có đến 3 triệu người quan tâm và bàn luận về vấn đề này.

Đa số ý kiến cho rằng việc tăng giá có thể chấp nhận được nếu đi kèm chất lượng, nhưng việc “ép” khách dùng một size duy nhất gây ra nhiều bất tiện. Một khách hàng bày tỏ: “Tăng giá cũng được chứ chỉ phục vụ một size duy nhất thì nhiều người uống không hết”.

Bên cạnh đó, áp lực về chi phí cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu. “Mức 54.000đ cho một ly trà nhài sữa chưa có trân châu vốn đã khá cao. Nay bỏ size Phê, buộc phải lên size La với giá 69.000đ khiến mình thực sự phải suy nghĩ khi muốn uống trà, nhất là trong bối cảnh cái gì cũng tăng”, một người dùng chia sẻ dưới phần bình luận.

Thực tế, nhiều khách hàng bày tỏ sự cân nhắc trước mức giá mới, vốn đã tiệm cận phân khúc của các chuỗi cà phê cao cấp và specialty coffee. Bên cạnh đó, việc dừng phục vụ size nhỏ cũng gây ra những tranh luận về nhu cầu sử dụng thực tế.

Song song với việc thay đổi giá, hệ thống này cũng đang đối mặt với nhiều phản ánh về trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Trên các diễn đàn ẩm thực, một số khách hàng đã phản hồi về tình trạng vệ sinh tại một số cơ sở như: ghế đệm có mùi, sàn nhà chưa được làm sạch kịp thời và khu vực nhà vệ sinh chưa đảm bảo.

Tình trạng quá tải do lượng đơn hàng online lớn cũng được cho là nguyên nhân khiến không gian tại quán đôi lúc trở nên ồn ào, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách dùng tại chỗ. Ngay sau đó, tài khoản chính thức của Phê La liên tục phải để lại bình luận xin lỗi, ghi nhận đóng góp và mong khách hàng thông cảm trong thời gian thi công. Đại diện thương hiệu cũng từng lý giải nguyên nhân sàn bẩn là do hệ quả từ việc thi công ban đêm và nước dư từ chậu cây cảnh.

Ngoài ra, trước những phản hồi cho rằng việc thiếu size nhỏ gây bất tiện và dẫn đến mức hóa đơn cao hơn, đại diện Phê La chia sẻ thương hiệu thấu hiểu những trải nghiệm chưa trọn vẹn này. Phía hãng cho biết đã ghi nhận toàn bộ đóng góp của người tiêu dùng để chuyển đến các bộ phận chuyên trách nhằm có những điều chỉnh phù hợp hơn trong tương lai.

Đồng thời, thương hiệu này cũng đang song song thực hiện kế hoạch nâng cấp hệ thống cửa hàng và quy trình vệ sinh để tương xứng với định vị mới, sau khi nhận được nhiều phản ánh về chất lượng không gian từ cộng đồng mạng.