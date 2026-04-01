Những 'tọa độ check-in' rợp bóng cờ hoa thu hút bạn trẻ Đà Nẵng dịp 30/4
|
Theo Duy Quốc 29-04-2026 - 00:09 AM |
Lifestyle
Những ngày này, không khí chào mừng lễ 30/4 - 1/5 lan tỏa khắp các tuyến phố Đà Nẵng, len lỏi vào từng góc quán, con hẻm. Nhiều quán cà phê trên địa bàn thành phố đã “khoác áo mới” với sắc đỏ rực rỡ, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu… tạo nên không gian đậm chất lễ hội, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, chụp ảnh.
20-04-2026
23-04-2026
26-04-2026
Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường như đường Trần Hưng Đạo, Tô Hiệu, Bạch Đằng, đường 2 tháng 9... (TP. Đà Nẵng) nhiều quán cà phê bắt đầu trang trí nổi bật với cờ, băng rôn, nón lá rực rỡ tông màu đỏ chủ đạo. Ảnh: Duy Quốc
Từ những lá cờ nhỏ treo dọc lối đi, những bức tường phủ kín hình ảnh mang màu sắc lịch sử, đến các tiểu cảnh được dàn dựng công phu, tất cả góp phần tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa thiêng liêng.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ đến quán cà phê sớm để check in những góc chụp đẹp, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trước dịp lễ. Không chỉ các nhóm bạn, nhiều gia đình, du khách cũng lựa chọn những quán cà phê này làm điểm dừng chân, vừa thưởng thức đồ uống, vừa hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày kỷ niệm.
Chị Mạch Thị Ý Lan, du khách đến từ Lâm Đồng chia sẻ: “Năm nay tôi chọn Đà Nẵng làm điểm đến nghỉ lễ. Đi đến đâu cũng bắt gặp các quán cà phê được trang trí đẹp mắt, nhiều góc chụp mang đậm không khí 30/4. Chỉ cần mặc áo dài hoặc trang phục đơn giản là đã có thể lưu lại những bức ảnh rất ý nghĩa”.
Không chỉ đầu tư về phần nhìn, nhiều quán còn chăm chút cả trải nghiệm cho khách hàng. Một số quán chuẩn bị bánh, ly nước, sticker, được trang trí theo chủ đề 30/4. Sự sáng tạo này góp phần giúp khách hàng có thêm trải nghiệm mới mẻ, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Tại một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, không gian được phủ kín sắc đỏ của cờ Tổ quốc, nổi bật với hình ảnh cờ đỏ sao vàng trang trí rực rỡ, đẹp mắt.
Nhiều bạn trẻ cầm lá cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ trong không gian ngập tràn sắc đỏ dịp lễ. Những bức ảnh giản dị giàu cảm xúc, thể hiện niềm tự hào và tinh thần hướng về ngày 30/4.
Nhiều khách sạn ven biển Đà Nẵng cũng rực rỡ sắc cờ Tổ quốc, trang hoàng không gian rực rỡ nhằm hướng tới dịp lễ.
Các tuyến đường được trang trí pano, áp phích rực rỡ, góp phần tạo nên diện mạo khang trang, lan tỏa không khí hân hoan chào mừng ngày lễ trên khắp thành phố.
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/nhung-toa-do-check-in-rop-bong-co-hoa-thu-hut-ban-tre-da-nang-dip-304-post1839107.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM