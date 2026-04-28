Tuấn Hưng chốt thêm VinFast VF 9 thứ 2 với màu tương phản chiếc đầu được vợ tặng

Ca sĩ Tuấn Hưng một lần nữa khiến cộng đồng mê xe trong nước chú ý khi tiếp tục bổ sung thêm một chiếc VinFast VF 9 vào bộ sưu tập cá nhân. Đây đã là chiếc VF 9 thứ hai của nam ca sĩ chỉ trong vòng hai năm trở lại đây.

Ca sĩ Tuấn Hưng trong buổi lễ nhận xe. Ảnh: Đại lý

Trước đó, vào tháng 1/2025, giọng ca gắn liền với ca khúc Cầu Vồng Khuyết từng nhận món quà là một chiếc VF 9 màu đỏ từ vợ.

Hiện chưa rõ lý do vì sao nam ca sĩ lựa chọn mua hai chiếc xe cùng mẫu. Trong lịch sử chơi xe của mình, đây là lần đầu tiên Tuấn Hưng sở hữu hai chiếc xe giống hệt nhau. Động thái này phần nào cho thấy sự quan tâm và niềm tin của anh đối với các dòng xe sử dụng năng lượng mới, đặc biệt là sản phẩm đến từ VinFast.

Chiếc VF 9 đầu tiên của Tuấn Hưng là món quà đến từ bà xã. Ảnh: Tuấn Hưng

Trước khi chuyển hướng sang xe điện, hình ảnh của Tuấn Hưng thường gắn liền với các mẫu xe động cơ đốt trong hiệu suất cao như Ferrari 488 GTB, Mercedes-AMG G 63, Toyota Alphard, BMW X6, Range Rover Evoque hay Porsche Panamera.

Tuấn Hưng tham gia hành trình siêu xe. Ảnh: Sưu tầm

Chiếc VF 9 mới được Tuấn Hưng lựa chọn sở hữu có ngoại thất màu xanh rêu, khác biệt so với chiếc màu đỏ trước đó. Nội thất xe sử dụng tông màu đen, mang phong cách đơn giản nhưng hiện đại.

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ E với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.120 x 2.000 x 1.721 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.150 mm và khoảng sáng gầm xe không tải 204 mm. Thiết kế tổng thể mang phong cách vạm vỡ, hiện đại với hệ thống đèn pha LED Matrix thích ứng.

Thiết kế đầu xe nổi bật với dải đèn LED đặc trưng của VinFast. Ảnh: Đại lý

Xe được trang bị bộ mâm 21 inch tạo hình bắt mắt, tay nắm cửa dạng ẩn nhằm tối ưu khí động học. Trong tầm giá hơn 1 tỷ đồng, VF 9 còn có trang bị cửa hít, một tiện nghi hiếm gặp trong phân khúc.

Không gian nội thất của VF 9 được thiết kế rộng rãi tương xứng với kích thước lớn. Phiên bản Eco bố trí 7 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng bench 3 chỗ. Trong khi đó, bản Plus cung cấp thêm tùy chọn 6 chỗ với hàng ghế thứ hai tách rời kiểu thương gia hoặc cấu hình 7 chỗ tương tự bản Eco. Hàng ghế thứ ba có thêm cửa sổ trời, giúp tăng độ thoáng cho khoang hành khách. Khoảng để chân ở cả hai hàng ghế đều ở mức đủ dùng, hướng tới sự thoải mái cho người sử dụng.

Ca sĩ Tuấn Hưng ngồi thử chiếc xe mới. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, VF 9 sử dụng động cơ điện cho công suất tối đa 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 640 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mẫu SUV điện này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km trên giờ trong khoảng 6,5 giây.