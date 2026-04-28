Canva Vietnam nói gì khi bị chỉ trích cẩu thả?

Vừa qua, cộng đồng làm content, thiết kế đặt nhiều câu hỏi cho đội ngũ truyền thông của Canva Vietnam khi mắc hàng loạt lỗi sai khó hiểu, cẩu thả và cách vận hành truyền thông tại sự kiện ra mắt Canva ở Việt Nam.

Trước những tranh luận từ mạng xã hội, phía Canva Vietnam đã chính thức lên tiếng. Theo đó, bài được đăng tải vào chiều nay 28/4 trên nền tảng Threads của Canva Vietnam.

Cụ thể, Canva Vietnam thể hiện sự cảm ơn, lắng nghe phản hồi từ cộng đồng người cùng Việt Nam. Bên cạnh đó, đội ngũ của Canva Vietnam cũng thừa nhận các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện vừa qua đã thực sự chưa phản ánh đúng tiêu chuẩn chất lượng mà họ luôn hướng tới, đồng thời chưa mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự.

Phía Canva Vietnam cũng cho biết sẽ nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và rút kinh nghiệm cho những hoạt động sắp tới.

Nguyên văn phản hồi của Canva Vietnam:

Thân gửi mọi người, Thời gian vừa qua, Canva đã lắng nghe những phản hồi từ các bạn và chúng tôi chân thành cảm ơn sự thẳng thắn của cộng đồng tại Việt Nam. Hoạt động trải nghiệm tại sự kiện vừa qua đã thực sự chưa phản ánh đúng tiêu chuẩn chất lượng mà chúng tôi luôn hướng tới, đồng thời chưa mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự. Đội ngũ Canva đang nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc để rút kinh nghiệm cho những hoạt động sắp tới. Cộng đồng sáng tạo Việt Nam luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Canva cam kết sẽ nỗ lực với tất cả sự chỉn chu, thấu hiểu văn hóa và mang lại chất lượng xứng tầm cho thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và không ngừng cải thiện nhằm xây dựng trải nghiệm tốt hơn cho cộng đồng, để các bạn có thể tự hào khi đồng hành cùng Canva. Trân trọng, Đội ngũ Canva Vietnam

Phản hồi từ phía Canva Vietnam được đăng tải trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, bài đăng này của Canva Vietnam thu hút khoảng 9,6k lượt xem. Tuy nhiên phía dưới phần bình luận vẫn có một số ý kiến trái chiều. Một số người chỉ ra cách trình bày văn bản, căn chỉnh giữa các chữ trong bài đăng này vẫn chưa thực sự chỉn chu. Còn lại những bình luận khác thì bày tỏ mong muốn Canva Vietnam sẽ hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới và thấu hiểu người dùng Việt Nam hơn.

Ngoài ra, thông tin phản hồi từ Canva Vietnam này chỉ được đăng tải trên nền tảng Threads. Kênh fanpage chính thức trên Facebook của Canva Vietnam không có thêm cập nhật mới sau ngày 23/4.

Bình luận từ phía cộng đồng mạng về bài đăng lên tiếng của Canva Vietnam (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó ngày 24/4, Canva - nền tảng sáng tạo và thiết kế toàn diện hàng đầu thế giới - xuất phát từ Úc, đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á của nền tảng. Sự kiện ra mắt này được tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage, TP.HCM với chủ đề “Phường A.I Đồ”.

Đây vốn là sự kiện thu hút sự chú ý, tò mò của rất nhiều người dùng Canva với nhiều hứa hẹn nhưng hiện tại lại khiến nhiều người thất vọng khi mắt hàng loạt lỗi sai khó hiểu.

Nhiều người chỉ ra các thông tin, hình ảnh được sử dụng từ chính các bài đăng trên fanpage của Canva Vietnam đều có sai sót như: nhân vật Tấm mặc khăn trùm đầu theo phong cách nước khác, Sơn Tinh và Thủy Tinh Mị Nương mặc trang phục không phải Việt Nam, hình ảnh con ếch chỉ có một mắt, lỗi chính tả tiếng Việt “Mai An Tiêm” thành “Mai An Tiem”...

Trước đó nhiều người thất vọng khi sự kiện ra mắt mắc nhiều lỗi sai, cẩu thả, thiết sự chỉn chu

Điểm khiến cộng đồng tranh luận mạnh không chỉ nằm ở vài lỗi nhỏ, mà là cảm giác chiến dịch thiếu chiều sâu. Nhiều người dùng cho rằng đội ngũ Canva Vietnam đang nhầm lẫn giữa “dịch sang tiếng Việt” và “hiểu người Việt”. Một sản phẩm toàn cầu khi bước vào thị trường mới không chỉ cần thêm font chữ hay cài cổng thanh toán, mà còn phải nắm được bối cảnh, thẩm mỹ, cách kể chuyện và những chi tiết tưởng nhỏ nhưng quyết định cảm tình của người dùng.

Đó cũng là lý do vì sao phản ứng lần này của netizen với đội ngũ truyền thông của Canva Vietnam khá gay gắt.