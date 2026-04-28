Ước gì nơi này nổi tiếng: Làng chài chỉ 200 hộ dân giữa Nha Trang, 9 giờ tối tắt điện, ôm trọn bãi biển hoang sơ

Cách trung tâm Nha Trang chỉ chừng 15km, Bích Đầm là hòn đảo lớn nhất thuộc cụm Hòn Tre nhưng lại hoàn toàn vắng bóng du lịch đại trà. Không khói bụi, không tiện nghi xa hoa, hòn đảo nhỏ với vỏn vẹn 200 hộ dân này giữ trọn nét hoang sơ, mộc mạc của một làng chài Nam Trung Bộ.

Điện ảnh tuyệt đối với vẻ đẹp nguyên sơ của hòn đảo ngủ quên

Khi chính thức đặt chân lên đảo, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra Bích Đầm hoàn toàn không phải là một khu nghỉ dưỡng được quy hoạch bằng phẳng. Địa hình nơi đây giữ nguyên nét hoang vu, hiểm trở với những vách đá nhấp nhô và lối mòn tự nhiên ẩn khuất. Chính vì thế, để hành trình khám phá diễn ra an toàn và chắc chắn chạm tới được những "góc khuất" ngoạn mục nhất, kinh nghiệm xương máu là hãy nhờ một người dân địa phương dẫn đường. Với mức chi phí chỉ loanh quanh 200.000 VNĐ, bạn không chỉ có một "thổ địa" sành sỏi mở đường mà còn được lắng nghe những câu chuyện đời thường thú vị.

Khắp hòn đảo là sự hòa quyện tuyệt diệu giữa những bãi đá thô mộc, rừng cây rậm rạp vươn mình ra sát biển và nền trời không một gợn mây, cực kỳ lý tưởng để thu vào ống kính trọn vẹn dải màu xanh lam sâu thẳm. Nơi đây thực sự là tọa độ để bạn thỏa sức sáng tạo với những góc máy đậm chất điện ảnh.

Ngọn Hải Đăng:

Đường lên hải đăng tuy phải thả bộ băng qua những tán rừng nguyên sinh, nhưng bù lại, cảnh sắc dọc đường với ánh nắng chói chang rớt qua từng kẽ lá lại cực kỳ mộng mơ. Khi chạm đến điểm cao nhất của đảo, từ ngọn hải đăng nhìn xuống thu vào tầm mắt là toàn cảnh vịnh biển bao la và làng chài bình yên bên dưới. Cảm giác đứng trước không gian mênh mông, đón gió lộng lùa qua tóc và ngắm nhìn những chiếc thuyền thúng nhỏ bé điểm xuyết trên nền biển xanh ngọc bích thực sự rất tuyệt.

Lối vào xanh mướt và ngọn hải đăng mang tên Hòn Lớn là một trong 5 ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam

Bãi Đá Trứng & Bãi Đế:

Khung cảnh uốn cong mềm mại của bãi biển được điểm xuyết bởi những khối đá khổng lồ, gối đầu bên mép nước trong vắt đến mức nhìn thấu tận đáy. Nếu tinh ý diện một bộ bikini rực rỡ hay chiếc maxi trắng tung bay trong gió, bạn sẽ hóa thân ngay thành nhân vật chính giữa hoang đảo. Sự thô mộc này cũng chính là thỏi nam châm hút các nhiếp ảnh gia đến thực hiện những bộ ảnh cưới mang concept hoang dã.

Nét hoang sơ đẹp như tranh vẽ của Bãi Đá Trứng với những khối đá bo tròn khổng lồ và Bãi Đế thơ mộng nơi thảm cỏ xanh ngát trải dài ra tận đại dương

Đình làng Bích Đầm:

Thay vì mải mê với sóng nước, hãy thử bước chậm lại để cảm nhận chiều sâu văn hóa của làng chài. Nằm nép mình bình yên trên đảo, Đình làng Bích Đầm (được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh) là một công trình cổ kính từ giữa thế kỷ 19 mang đậm nét kiến trúc Nam Trung Bộ. Ngay trước sân đình là "Di sản Việt Nam", cây bàng cổ thụ hơn 150 tuổi uy nghi, tỏa bóng mát rượi, như một người bảo vệ thầm lặng của đảo.

Đình làng Bích Đầm và cây bàng Di sản 150 tuổi

Trải nghiệm “sinh tồn” giữa lòng làng chài

Trải nghiệm độc lạ nhất ở Bích Đầm có lẽ là... hệ thống điện. Cứ đúng 9 giờ tối là toàn đảo sẽ đồng loạt tắt điện, mọi nhà bắt đầu chuyển qua xài bình ắc quy. Lúc này không có wifi lướt web vù vù hay tiếng tivi ồn ào nữa, mà là thời điểm hoàn hảo nhất để bạn thực sự ngắt kết nối với đồ công nghệ và hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên. Thay vì chán nản, bóng tối và nhịp sống chậm rãi nơi đây lại mở ra những hoạt động trải nghiệm cực kỳ hay ho mà ở phố thị sầm uất có tìm mỏi mắt cũng không ra:

Cắm trại & Ngắm sao:

Vì không bị nhiễu sáng bởi đèn đô thị nên bầu trời đêm ở đây siêu nhiều sao. Dựng một chiếc lều nhỏ ngay bờ biển, nằm cuộn mình trong chăn nghe tiếng sóng vỗ rì rào và hóng gió biển mát lạnh chắc chắn là một đêm cực kỳ đáng nhớ.

Hoạt động cắm trại về đêm và ngắm bầu trời đầy sao

Câu mực đêm cùng ngư dân:

Đây là "đặc sản" mà bạn nhất định phải thử. Tối đến, hãy xin theo ghe của các anh ngư dân ra xa bờ một chút. Cảm giác ngồi thong thả giữa biển đêm, tự tay giật cần câu lên được những con mực tươi rói giữa lòng đại dương. Cảm giác cực kỳ phấn khích.

Hoạt động câu mực về đêm cùng ngư dân làng chài (Ảnh: Quân Anh Bùi)

Chèo thuyền thúng đón bình minh:

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, bạn có thể xin đi nhờ thuyền thúng của người dân địa phương. Cảm giác ngồi bập bềnh trên thúng, tận mắt xem các cô chú quăng lưới, gỡ từng mẻ cá tươi rói mang lại một cảm giác rất đỗi bình yên và chân thật về nhịp sống làng chài.

Trải nghiệm chèo thúng và đón bình minh trên đảo Bích Đầm

Ẩm thực trọn vị ngon đến từ cây nhà lá vườn

Đến Bích Đầm, bạn đừng cất công tìm kiếm những nhà hàng sang chảnh với menu dài ngoằng. Đồ ăn trên đảo chủ yếu là những món dân dã, bình dị nhưng lại cực kỳ "dính" nhờ độ tươi ngon khó chỗ nào bằng. Các hàng quán ở đây nhỏ xinh, nằm len lỏi trong mấy con hẻm y hệt như đường làng thu nhỏ vậy. Dưới đây là mấy tọa độ ăn uống bạn nhất định phải thử:

Tổ hợp các hàng quán địa phương

Để có một bát bún cá, bánh canh chả cá hay ổ bánh mì nướng thơm lừng thết đãi khách xa đến, người dân đã phải cất công nhập từng cọng bún, mớ rau từ đất liền mang qua mỗi ngày, rồi tự tay chế biến một cách chỉn chu nhất. Đánh chén xong bữa chính, nếu chiều chiều đi dạo ngắm biển mà thấy buồn miệng, bạn cứ tấp thẳng vào những gánh hàng nhỏ hay tiệm tạp hóa mộc mạc mang đậm nét hoài niệm ven đường. Ở đó bán đủ thứ món ăn vặt lai rai như nem cuốn, bánh tráng và cả mấy ly nước giải khát đủ màu sắc y như trước cổng trường ngày xưa.

Ẩm thực Bích Đầm ghi điểm tuyệt đối bằng nhịp sống chậm rãi và những thức quà quê bình dị len lỏi trong xóm chài

Bữa tiệc hải sản tự túc:

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu bạn bỏ qua cơ hội thưởng thức các món hải sản tươi ngon được chế biến theo cách truyền thống như nhum nướng mỡ hành, cá nướng, mực hấp đơn giản nhưng giữ trọn hương vị nguyên bản của biển cả. Đặc biệt nhất là sáng hôm sau, thành quả từ buổi đi câu mực đêm của bạn sẽ được chế biến thành đĩa sashimi mực giòn sần sật, hoặc dĩa mì tôm xào mực thơm nức mũi.

Các món hải sản tươi ngon được chế biến theo cách truyền thống

Di chuyển: Khi nhịp sống phố thị dừng lại sau một chuyến đò

Việc ra đảo khá dễ dàng nhưng đòi hỏi bạn phải canh đúng thời gian, vì phương tiện chủ yếu là tàu dân sinh. Xuất phát từ bến đò Phú Quý hoặc Cảng Cầu Đá, tại đây bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chỗ gửi phương tiện cá nhân vì bãi xe rất rộng rãi, phục vụ cho cả xe máy lẫn ô tô.

Phương tiện và chi phí:

Để tận hưởng trọn vẹn cảm giác lênh đênh trên biển và ngắm nhìn vịnh Nha Trang từ xa, tàu gỗ dân sinh là lựa chọn ưu tiên với mức giá cực kỳ hạt dẻ, chỉ khoảng 40.000 VNĐ cho một lượt đi. Mỗi ngày, những chuyến tàu này thường chỉ khởi hành vỏn vẹn 1 đến 2 chuyến vào khung giờ cố định từ 9h00 đến 10h00 sáng và quay trở lại đất liền vào đầu giờ chiều. Với khoảng 1 tiếng 15 phút trên tàu, bạn sẽ có đủ thời gian để hít hà vị biển, quan sát nhịp sống của ngư dân và từ từ cảm nhận sự tách biệt của hòn đảo phía xa xăm.

Chuyến tàu gỗ đưa người dân qua đảo Bích Đầm

Trong trường hợp bạn đi theo nhóm đông hoặc là người tôn thờ sự chủ động, việc thuê cano riêng sẽ là một phương án tiện lợi hơn hẳn. Thay vì chờ đợi, những chiếc cano cao tốc sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ còn khoảng 20 đến 30 phút xé sóng.

Du khách di chuyển qua đảo Bích Đầm bằng cano

Thời điểm vàng để xách balo lên và đi

Vì phương tiện di chuyển chủ yếu là đò dân sinh, hành trình khám phá Bích Đầm phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 hằng năm là lúc biển êm, sóng lặng nhất. Đặc biệt, ngay lúc này đây - giai đoạn tháng 4 và tháng 5 - chính là thời điểm chín muồi để bạn xách balo lên đường. Trời nắng ráo tưng bừng, nước biển trong veo như ngọc, cực kỳ lý tưởng để bạn đắm mình dưới làn nước mát lạnh, lặn ngắm rạn san hô hay tổ chức cắm trại qua đêm.

@trlin.dt và @quoc.su

Tips nhỏ cho dân mê xê dịch:

Chuẩn bị tiền mặt: Nhớ kỹ nhé, đây là một làng chài nguyên bản, sẽ không có cây ATM hay những tấm bảng quét mã QR tiện lợi vây quanh đâu. Hãy chuẩn bị sẵn tiền mặt và kha khá tiền lẻ trong ví.

Sạc dự phòng: Chắc chắn là vật bất ly thân! Đảo sẽ ngắt điện sớm, nên nếu muốn máy quay hay điện thoại luôn đầy pin để sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc đẹp, đừng quên mang theo sạc dự phòng dung lượng lớn.

@_.channt._

Vì địa hình trên đảo còn hoang vu, bạn sẽ phải đi bộ qua những đoạn đường mòn dốc và gồ ghề. Hãy ưu tiên những bộ trang phục thoải mái, thấm hút mồ hôi và một đôi giày thể thao có độ bám thật tốt để đôi chân không đình công.

Bích Đầm có thể không có những dịch vụ 5 sao hay tiện nghi chiều chuộng du khách, nhưng hòn đảo nhỏ này lại vô cùng hào phóng ban tặng một nhịp sống chậm rãi hiếm có. Nếu bạn đã chán ngán cảnh lúc nào cũng cắm mặt vào smartphone, muốn tự tay kể lại một câu chuyện xê dịch bằng những thước phim mộc mạc và đậm chất điện ảnh, thì hãy lưu ngay tọa độ này lại để đôi chân được tự do rong ruổi.