Biển người đổ về sân vận động Mỹ Đình tối nay

Tối 28/4, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô.

18 giờ 30: Người dân đứng kín xếp hàng vào sân

Ghi nhận tại vòng ngoài, không khí đã nóng lên từ rất sớm, nhiều khu vực rơi vào tình trạng đông nghịt người trước giờ biểu diễn.

Khoảng 18h30, khu vực quảng trường phía trước sân vận động gần như chật kín

Dòng người đổ về ngày một đông, trong đó có nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ đến sớm để chờ xem pháo hoa và các hoạt động bên lề chương trình

Các lối tiếp cận chính đều được phân luồng, lực lượng chức năng túc trực dày đặc nhằm điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn

Nhiều gia đình mặc áo đỏ với sao vàng tham gia buổi concert

Phía trước cổng sân vận động, một khu rào chắn lớn được dựng lên để kiểm soát người ra vào. Nhiều người ở khu vực bên ngoài, theo dõi không khí sự kiện và chờ đợi phần bắn pháo hoa được kỳ vọng là điểm nhấn của đêm nay.

Một điểm dễ nhận thấy so với nhiều sự kiện đông người trước đây là tình trạng hàng rong gần như không xuất hiện. Toàn bộ khu vực quanh sân được dọn dẹp thông thoáng, không còn cảnh buôn bán tự phát. Theo quan sát, các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng chức năng nhắc nhở và đưa lên xe xử lý, góp phần giữ trật tự khu vực.

20 giờ: Khu vực cầu vượt chật kín người chờ xem pháo hoa

Ghi nhận tại khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, không chỉ quảng trường phía trước mà cả cầu đi bộ bên ngoài sân cũng rơi vào tình trạng kín chỗ.

Hàng nghìn người dân tập trung từ sớm, chọn vị trí cao để chờ theo dõi màn pháo hoa

Dọc theo cầu đi bộ, dòng người đứng san sát, nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình tranh thủ giữ chỗ từ trước khi chương trình bắt đầu

Khu vực xung quanh đã xảy ra tình trạng ùn tắc

Các khu vực có tầm nhìn hướng về sân vận động và đường đua F1 đều đông nghịt, tạo nên khung cảnh náo nhiệt kéo dài nhiều giờ

Theo kế hoạch, màn pháo hoa năm nay được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp nhiều loại hình. Cụ thể, sẽ có khoảng 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật. Thời gian bắn bắt đầu từ khoảng 20h10, được chia thành nhiều đợt, xen kẽ trong các phần biểu diễn “Âm vang lịch sử” và “Rực lửa đam mê”, kéo dài đến khoảng 22h30.

So với đợt bắn pháo hoa cuối tháng 1 cũng tại Mỹ Đình, khu vực triển khai lần này được mở rộng hơn. Điểm bắn không chỉ đặt trong sân vận động mà còn bố trí tại khu vực đường đua F1. Trong đó, pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái khán đài B, còn pháo hoa tầm cao và tầm thấp được triển khai tại đường đua, giúp tăng góc quan sát cho người dân ở nhiều vị trí xung quanh.

Với cách bố trí này, không chỉ khán giả bên trong sân mà cả người dân đứng ở các khu vực lân cận như cầu đi bộ, vỉa hè các tuyến đường quanh sân cũng có thể theo dõi trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng trong đêm.

Được biết, chương trình “Âm vang Tổ quốc” được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Nội dung gồm hai phần, kết hợp nhiều loại hình từ giao hưởng, nhạc nhẹ đến rock, cùng các yếu tố sân khấu hiện đại, lấy hình tượng trống đồng làm điểm nhấn xuyên suốt.

Sau phần chính luận kéo dài khoảng 90 phút, chương trình sẽ tiếp tục với phần biểu diễn dành cho giới trẻ, hứa hẹn tạo nên không khí sôi động. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa vào cuối chương trình đang được đông đảo người dân mong chờ, góp phần khép lại đêm nghệ thuật trong không khí rực rỡ chào mừng đại lễ 30/4 - 1/5.