Châu Đăng Khoa là người đánh trượt ca khúc được vang lên ở Đại lễ A80

Ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện và Châu Đăng Khoa sáng tác đang trở thành chủ đề gây tranh luận lớn trên MXH. Lý do nằm ở câu hát: “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” . Theo nhiều ý kiến, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” từ lâu thường được dùng như một ẩn dụ đẹp để nói về người càng tài giỏi càng khiêm nhường, biết lắng nghe và không ngừng học hỏi.

Vì vậy, câu hát trong bài khiến không ít khán giả băn khoăn, cho rằng phần ca từ đang đi ngược với ý nghĩa quen thuộc, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu Châu Đăng Khoa có hiểu sai hình tượng này hoặc vô tình truyền tải lệch thông điệp gốc.

Lời nhận xét của Châu Đăng Khoa về âm nhạc của buitruonglinh bị “đào” lại

Giữa luồng ý kiến trái chiều, cư dân mạng “đào” lại mối quan hệ giữa Châu Đăng Khoa và nam ca sĩ trẻ buitruonglinh. 4 năm trước, Châu Đăng Khoa ngồi ở ghế giám khảo trong chương trình Big Song Big Deal , còn buitruonglinh tham gia với tư cách thí sinh.

Trong 1 phần thi, buitruonglinh đem ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời , bản nhạc được vang lên ở Quảng trường Ba Đình dịp lễ 2/9, lên sân khấu Big Song Big Deal. Sáng tác còn được Phương Mỹ Chi bày tỏ sự thích thú và xin thử hát vài câu. Đây cũng là cơ duyên giữa Phương Mỹ Chi và Đại lễ A80 khi chỉ 3 năm sau, cô nàng trở thành một trong những nghệ sĩ cất cao giọng hát tại Ba Đình lịch sử.

Tuy nhiên, Châu Đăng Khoa lại là một trong những giám khảo đánh trượt ca khúc này. Theo buitruonglinh, Châu Đăng Khoa từng đưa ra nhận xét “nhạc của em rất tầm thường”. Phản hồi về câu nói này, buitruonglinh cho biết anh đặc biệt ghi nhớ và suy nghĩ nhiều về lời nhận xét của đàn anh. Dù bất ngờ nhưng nam ca sĩ trẻ vẫn tiếp nhận lời nhận xét để hoàn thiện bản thân.

"Sau khi nhận xét, anh Khoa cũng đã hướng dẫn cho mình rất nhiều để phát triển khả năng sáng tác. Anh nói với mình rằng tuy hơi nặng lời nhưng đây là những chia sẻ thật lòng nhất của anh. Mình nhận ra tầm quan trọng của vấn đề mà anh Khoa đã chỉ ra và dần dần hoàn thiện chính mình trong tương lai" , buitruonglinh chia sẻ.

Nhiều người cho rằng tình huống này khá trớ trêu khi Châu Đăng Khoa từng thẳng thắn chê một sáng tác của buitruonglinh là “tầm thường”, trong khi chính anh hiện lại vướng tranh cãi vì ca từ trong bài hát mới. Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho cách ứng xử điềm tĩnh của buitruonglinh khi tiếp nhận nhận xét thẳng thắn, xem đó là thái độ cầu thị đáng quý của một nghệ sĩ trẻ.

3 năm sau, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời được chọn để 80 nghệ sĩ thuộc Khối Văn Hóa - Thể Thao trình diễn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Giữa không khí trang nghiêm và hùng tráng Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời vang lên như một ngọn lửa truyền cháy bừng, đưa khán giả đi từ niềm tự hào đến xúc động. Giai điệu vừa mang tính truyền thống, vừa thấm đẫm tinh thần hiện đại giúp ca khúc trở thành điểm chạm đến hàng triệu trái tim hướng về Tổ quốc.

Bài đăng gây tranh luận của Châu Đăng Khoa

Tối 27/4, Châu Đăng Khoa đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Nam nhạc sĩ cho biết anh trân trọng mọi góp ý từ khán giả và bản thân hoàn toàn hiểu câu thành ngữ “lúa chín cúi đầu” vốn thường được dùng để nói về đức tính khiêm nhường, càng giỏi càng biết lắng nghe và học hỏi.

Tuy nhiên, với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau , nam nhạc sĩ cho biết anh sử dụng hình ảnh cây lúa theo một tầng nghĩa rộng hơn. Theo lời giải thích, câu hát đang gây tranh cãi không nhằm phủ nhận sự khiêm tốn hay đề cao thái độ kiêu ngạo. Trong ngữ cảnh sáng tác, cụm từ “chẳng hề cúi đầu” mang ý nghĩa không chịu khuất phục trước khó khăn, chứ không phải sự ngạo mạn.

Châu Đăng Khoa nhấn mạnh khi đặt câu hát vào toàn bộ phần điệp khúc, điều anh muốn truyền tải là niềm tự hào dân tộc và tinh thần của người Việt Nam. Nhạc sĩ giải thích: “Tôi dùng chữ ‘nước Nam’ ở câu liền trước không phải ngẫu nhiên. Tôi không viết ‘người con của Việt Nam’ mà chọn ‘người con của nước Nam’ vì ‘nước Nam’ là một danh xưng gợi chiều sâu lịch sử - gợi nhớ đến tinh thần của cha ông từ những thời kỳ dựng nước, giữ nước. Vì vậy, khi đặt cạnh nhau: ‘người con của nước Nam’ và ‘chẳng hề cúi đầu’, đó không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là tư thế tinh thần của một dân tộc”.

Theo nam nhạc sĩ, hình tượng cây lúa trong ca khúc không còn đơn thuần là hình ảnh nông nghiệp quen thuộc, mà đã được sử dụng như một biểu tượng mang tính ẩn dụ và nhân cách hóa. Với anh, cây lúa đại diện cho con người Việt Nam gần gũi, bền bỉ và giàu sức sống.

Châu Đăng Khoa nói thêm: “Tôi hiểu nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nhưng nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát, câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách". Theo tác giả, anh muốn khắc họa hình ảnh đẹp của người Việt: từng đi qua bão giông nhưng không gục ngã, chịu nhiều mất mát nhưng không đánh mất lòng tự tôn, trưởng thành từ đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu để sống.

Dù Châu Đăng Khoa đã lên tiếng giải thích khá dài về dụng ý sáng tác, nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng phần lý giải này chưa đủ sức thuyết phục. Không ít ý kiến nhận xét thông điệp mà nam nhạc sĩ muốn truyền tải là tích cực, tuy nhiên cách sử dụng hình ảnh “lúa chín” lại dễ khiến công chúng liên tưởng ngay đến câu thành ngữ quen thuộc về sự khiêm nhường. Vì vậy, khi đặt hai tầng nghĩa trái ngược trong cùng một hình tượng, ca từ bị đánh giá là gượng ép, thiếu sự tinh tế và khó tránh tranh cãi. Một số khán giả cũng cho rằng nếu phải giải thích quá nhiều để người nghe hiểu, nghĩa là câu hát chưa thật sự tròn trịa ngay từ đầu.

Trong chia sẻ mới vào ngày 28/4, nam nhạc sĩ cho biết anh đã đọc và tiếp nhận các phản hồi từ khán giả, đồng thời nhìn nhận việc ca khúc tạo ra tranh cãi là điều không ai trong ekip mong muốn. Đáng chú ý, Châu Đăng Khoa xác nhận đã nhanh chóng chỉnh sửa câu hát gây tranh cãi ngay trong tối 27/4. Theo nam nhạc sĩ, việc thay đổi phần lời được thực hiện với mong muốn bài hát có thể lan tỏa trọn vẹn hơn, đúng với tinh thần yêu thương, tự hào và kết nối mà anh muốn gửi gắm.

Nguyên văn bài đăng mới nhất của Châu Đăng Khoa:

“Khoa xin ghi nhận và trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp và tình yêu thương của mọi người dành cho ca khúc ‘Người Việt mình thương nhau’.

Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ekip không hề mong muốn. Ngay tối qua, Khoa đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của mọi người.”