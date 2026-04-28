Một mình, nhưng không cô đơn: Làn sóng du lịch solo đang thay đổi cách con người kết nối và tạo ra thị trường tỷ đô

Cô ấy ngồi một mình ở góc nhà hàng, không nhìn điện thoại, không vội vàng. Trước mặt là một bát phở bò ở Hà Nội, thành phố cô chưa từng đặt chân đến, chuyến đi được lên kế hoạch chỉ trong một buổi tối.

Không ai biết cô đang ở đây.

Và đó chính xác là điều cô muốn.

Đây không phải câu chuyện của một người cô đơn.

Đây là câu chuyện của một thế hệ đang chủ động chọn đi một mình, không phải vì không có ai để đi cùng, mà vì họ không còn muốn chờ đợi.

Những con số biết nói

Năm 2026, thị trường du lịch solo toàn cầu được định giá 627 tỷ USD theo dữ liệu từ Grand View Research, và đang tăng trưởng ở mức 9,1% mỗi năm. Đến năm 2033, con số này dự kiến chạm mốc 1.624 tỷ USD. Đây là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong ngành du lịch toàn cầu, không phải một trend ngắn hạn.

Google Trends xác nhận bằng dữ liệu tìm kiếm thực: từ khóa "solo travel" đạt mức cao nhất lịch sử trong năm 2026. Đáng chú ý hơn, "women solo travel" đạt mức cao nhất trong 15 năm qua, tín hiệu cho thấy đây là sự dịch chuyển hành vi ở quy mô đại chúng, không còn giới hạn trong nhóm nhỏ du khách có kinh nghiệm.

Skyscanner ghi nhận lượt dùng bộ lọc tìm kiếm "solo" trên nền tảng của họ tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hilton's 2026 Trends Report, 26% du khách toàn cầu có kế hoạch đi du lịch một mình trong năm nay, và gần một nửa trong số đó đang thêm những ngày đi solo vào hành trình gia đình, trước hoặc sau chuyến đi chung.

Tại sao người ta chọn đi 1 mình?

Câu trả lời không đơn giản như nhiều người nghĩ. Theo khảo sát từ Solo Female Traveler Network trên hàng nghìn phụ nữ du lịch độc lập toàn cầu, lý do phổ biến nhất không phải là "không có ai để đi cùng." Ngày càng ít phụ nữ chờ đợi để đi du lịch. Họ chủ động chọn điều đó.

Hilton's 2026 Trends Report chỉ ra rằng động lực số một của du khách năm nay là "rest and recharge", nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, chiếm 56% phản hồi. Tiếp theo là dành thời gian trong thiên nhiên (37%), cải thiện sức khỏe tinh thần (36%), và có được thời gian cho chính mình thực sự (20%). Tất cả những điều này đều dễ thực hiện hơn khi đi một mình, vì không cần thỏa hiệp lịch trình, không cần quản lý kỳ vọng của người khác.

Một số thời điểm sống đặc biệt cũng đang thúc đẩy làn sóng này. Nghiên cứu cập nhật tháng 3/2026 từ Urban Journey cho thấy một trong những nhóm tăng trưởng nhanh và bất ngờ nhất là phụ nữ trên 50 tuổi, những người vừa qua giai đoạn con cái trưởng thành, vừa nghỉ hưu, hoặc đơn giản là quyết định rằng cuộc đời quá ngắn để tiếp tục chờ đợi một người bạn đồng hành. Nhóm này đang đặt vé với tốc độ chưa từng có.

Tất nhiên, không phải không có rào cản. 68% phụ nữ lo ngại về an toàn cá nhân, 68% lo về chi phí cao hơn khi không có người chia sẻ, 47% lo rào cản ngôn ngữ. Và một nỗi lo bình thường hơn nhưng ít được nhắc đến: 23% lo ngại chuyện ăn tối một mình tại nhà hàng, bị xếp bàn xấu, bị phục vụ chậm, cảm giác bị đánh giá.

Nghịch lý của kỷ nguyên solo

Đây là điểm thú vị nhất, và cũng là điểm mà nhiều phân tích về solo travel thường bỏ qua. Cùng lúc với làn sóng đi một mình, Google ghi nhận: Tìm kiếm "travel groups" và "tour groups" cũng đạt mức cao nhất lịch sử trong năm 2026. Hai xu hướng tưởng như mâu thuẫn đang song song tồn tại và thực ra bổ trợ cho nhau.

Theo Solo Female Traveler Network, tỷ lệ phụ nữ tham gia women-only group trips đã tăng đều trong 3 năm liên tiếp. 20% đã thử trong năm 2025, và 21% có kế hoạch đặt lại trong năm nay. 48% du khách đang thêm ngày đi solo vào hành trình gia đình, trước hoặc sau chuyến đi chung.

Điều này tiết lộ một nhu cầu rất con người, người ta không muốn bị ràng buộc bởi lịch trình của người khác, nhưng họ cũng không muốn ăn tối nhìn ra cửa sổ một mình. Họ muốn tự quyết định mức độ xã giao, khi nào muốn một mình, khi nào muốn có người bên cạnh. Đây là nhu cầu mà du lịch truyền thống, vốn chỉ có hai lựa chọn là đi hoàn toàn tự do hoặc tham gia tour tập thể đông người, chưa bao giờ phục vụ được tốt.

Thị trường tỷ đô từ khoảng trắng đó

Khoảng trống giữa "solo thuần túy" và "group tour truyền thống" đã tạo ra một phân khúc hoàn toàn mới: "Social travel", thuật ngữ được Flash Pack, công ty du lịch Anh Quốc, chính thức đặt tên và định nghĩa.

Flash Pack mô tả social travel không phải là tour ngồi xe bus nhìn cảnh, cũng không phải tiệc tùng thâu đêm. Đó là những chuyến đi nhỏ được ghép nhóm theo độ tuổi và lối sống tương đồng, tập trung vào việc tạo ra kết nối thật sự thay vì chỉ tick vào checklist địa điểm. Tính đến nay, các chuyến đi của họ đã tạo ra hơn 150.000 tình bạn mới, với 80% du khách vẫn giữ liên lạc sau khi về nước, dù hầu hết ban đầu là người lạ hoàn toàn.

Mô hình này đang được nhân rộng và phân hóa theo nhiều phân khúc rõ rệt. Contiki và WeRoad nhắm vào nhóm 18 đến 35 tuổi, ưu tiên năng lượng xã hội và trải nghiệm cộng đồng. Flash Pack phục vụ nhóm 30 đến 49 tuổi, những chuyên gia bận rộn muốn kết hợp phiêu lưu cao cấp với kết nối chân thực. ElderTreks và Solo Holidays chuyên phục vụ nhóm 50 trở lên, đặc biệt là phụ nữ trung niên, đối tượng tăng trưởng nhanh nhất thị trường. AdventureWomen, thành lập từ năm 1982, vận hành hoàn toàn các tour chỉ dành cho phụ nữ với 40% là chuyến đi hiking và trekking.

Theo dữ liệu từ Travel Market Report, phụ nữ chiếm tới 80% lượng khách đặt guided solo tours, con số thúc đẩy nhiều công ty xây dựng danh mục tour riêng cho phụ nữ với tour leader cũng là nữ.

Xu hướng solo travel tại Việt Nam

Số liệu về Việt Nam không kém phần ấn tượng. Theo khảo sát của Outbox Consulting và Traveloka Việt Nam năm 2025, có 19,8% người Việt lựa chọn đi du lịch một mình, với tỷ lệ nữ gấp đôi nam. Từ khóa "phụ nữ du lịch một mình" ghi nhận mức tìm kiếm tăng gấp 6 lần từ trước đại dịch đến năm 2024.

Grand View Research xếp Việt Nam trong nhóm điểm đến được solo traveler quốc tế nhắm đến nhiều nhất khu vực, nhờ ẩm thực phong phú, chi phí hợp lý và độ an toàn cao. BBC và tạp chí Time Out đều xếp Việt Nam vào danh sách những điểm đến an toàn nhất thế giới dành cho phụ nữ đi một mình năm 2026.

Không phải là không có những nỗ lực đầu tiên. Tubudd, startup được sáng lập năm 2017 xây dựng nền tảng kết nối du khách với hướng dẫn viên bản địa, giúp cá nhân hóa chuyến đi và tạo trải nghiệm địa phương chân thực. Sau đại dịch, các OTA như Traveloka và Klook cũng phát triển mạnh mảng phục vụ khách đi lẻ với công nghệ cá nhân hóa ngày càng tinh tế. Ở chiều ngược lại, các hãng lữ hành quốc tế như Inspiring Vacations (Úc) đã đưa Việt Nam vào dòng tour "Inspired Women" chỉ dành cho phụ nữ, bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nhưng đó vẫn là những mảnh ghép rời rạc. Tubudd kết nối người với người địa phương, OTA tối ưu hóa đặt dịch vụ, còn các tour quốc tế khai thác Việt Nam như điểm đến. Thứ thực sự còn thiếu là mô hình thuần Việt, ghép nhóm nhỏ những người Việt đi một mình, cùng độ tuổi và lối sống, để cùng nhau khám phá đất nước của chính họ. Không phải tour xe khách đông người, không phải tự túc hoàn toàn, mà là khoảng giữa đó, nơi Flash Pack hay WeRoad đang xây dựng cả một thị trường ở phương Tây.

Nhìn lại, xu hướng solo travel không đơn giản là một hành vi tiêu dùng mới. Đó là tín hiệu của sự thay đổi sâu hơn trong cách con người hiện đại nghĩ về tự do, kết nối và sự phục hồi.

Một thế hệ đang học cách không cần sự cho phép của người khác để bắt đầu. Học cách tự quyết định mình muốn bao nhiêu sự cô đơn và bao nhiêu sự kết nối. Học rằng đi một mình không có nghĩa là đi một mình mãi mãi, chỉ là chủ động hơn trong việc chọn với ai, khi nào, và như thế nào.

Và thị trường, dù chậm hơn, đang học theo.

NGUỒN THAM KHẢO: Grand View Research, Google Trends, Travel Market Report, Flash Pack