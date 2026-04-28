Một hãng hàng không giá rẻ trên bờ vực phá sản

Giá nhiên liệu tăng vọt đang đe dọa các hãng hàng không trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng gấp rút tìm cách cứu hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines vốn đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài. Hãng này hiện cạn kiệt dòng tiền và nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2024.

Theo Guardian , các báo cáo cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc về kế hoạch hỗ trợ lên tới 500 triệu USD. Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng chính phủ liên bang thậm chí có thể mua lại hãng hàng không này.

Doanh thu của Spirit Airlines sụt giảm mạnh và giá cổ phiếu lao dốc xuống chỉ còn 0,47 USD vào đầu năm 2025. Ảnh: Spirit Airlines.

Khoản hỗ trợ ban đầu nhiều khả năng sẽ được thiết kế dưới dạng khoản vay để giúp Spirit duy trì vận hành trong thời gian tái cấu trúc. Sau khi hãng thoát khỏi tình cảnh phá sản, khoản vay được chuyển đổi thành nghĩa vụ dài hạn, kèm điều khoản cho phép chính phủ Mỹ nắm giữ 90% cổ phần.



Spirit Airlines là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Mỹ. Trước khi bắt đầu thu hẹp đội bay trong quá trình tái cấu trúc phá sản, hãng khai thác hơn 60 điểm đến trên khắp nước Mỹ, khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Spirit Airlines nổi tiếng với các chuyến bay giá rẻ, áp dụng mức giá vé cơ bản thấp nhưng thu thêm nhiều khoản phụ phí đắt đỏ cho các dịch vụ như hành lý xách tay hay lựa chọn chỗ ngồi.

Năm 2024, một thẩm phán liên bang đã chặn thương vụ JetBlue mua lại Spirit Airlines với giá 3,8 tỷ USD vì lo ngại vi phạm luật chống độc quyền. Theo phán quyết, thương vụ sáp nhập này có thể làm giảm cạnh tranh trong ngành hàng không và gây bất lợi cho hành khách.

Hãng tuyên bố phá sản vào tháng 11/2024 trong bối cảnh chật vật xử lý gánh nợ. Đến tháng 8/2025, Spirit Airlines tiếp tục nộp đơn xin bảo hộ phá sản lần thứ hai, khi tổng nợ đã lên tới khoảng 7,4 tỷ USD.

Khó khăn về nợ và doanh thu của hãng càng trầm trọng hơn do giá nhiên liệu máy bay tăng cao. Mike Boyd - CEO hãng tư vấn Boyd Group International - phát biểu trên NPR : "Không hãng bay nào có thể sống sót chỉ bằng cách thu hẹp quy mô. Thế nên sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn, bất kể chi phí nhiên liệu có biến động ra sao. Giá dầu tăng cao lúc này chỉ đóng vai trò đẩy nhanh tiến trình đó mà thôi”.

Các hãng hàng không tìm mọi giải pháp bù đắp chi phí nhiên liệu gia tăng.

Các hãng hàng không giá rẻ khác của Mỹ cũng cho biết họ đang đối mặt với những khó khăn tài chính tương tự do giá dầu tăng vọt. Một nhóm các hãng bay giá rẻ bao gồm Frontier Airlines và Avelo Airlines đã đề nghị chính phủ hỗ trợ 2,5 tỷ USD - con số mà các hãng ước tính tương ứng với phần chi phí nhiên liệu máy bay tăng thêm mà họ phải gánh chịu.

Lãnh đạo của Delta Airlines và United Airlines cho biết chi phí nhiên liệu tăng buộc các hãng phải điều chỉnh giảm kế hoạch tăng trưởng, song nhu cầu từ khách hàng vẫn duy trì ở mức cao. Ông Ed Bastian - Tổng Giám đốc Delta Airlines - khẳng định vẫn còn dư địa để tăng giá vé mà không làm suy giảm nhu cầu, nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu gia tăng.