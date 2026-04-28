Tuổi 31 của Xuân Trường: Sở hữu khối tài sản khủng, chuẩn bị cưới vợ giám đốc

Hôm nay, sinh nhật tiền vệ, cựu đội trưởng U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018 - Lương Xuân Trường.

Ở tuổi 31, Lương Xuân Trường không còn là "cầu thủ trẻ Thường Châu" năm nào mà đã trở thành người đàn ông của gia đình. Bước sang cột mốc mới trong năm 2026, tiền vệ người Tuyên Quang đang sở hữu một cuộc sống viên mãn từ bản hợp đồng "bom tấn" trên sân cỏ đến sự nghiệp kinh doanh khởi sắc và một gia đình hạnh phúc sau 11 năm gắn bó.

Xuân Trường đang khoác áo Trường tươi Đồng Nai

Bản lĩnh trên cỏ

Dù đã bước sang tuổi 31, độ tuổi được coi là phía bên kia sườn dốc sự nghiệp của nhiều cầu thủ, Lương Xuân Trường vẫn khẳng định được giá trị riêng biệt. Dù không còn duy trì lối đá dựa quá nhiều vào thể lực, "Trường Híp" vẫn là trụ cột của Trường Tươi Đồng Nai với nhãn quan chiến thuật thông minh.

Bản hợp đồng 3 năm với CLB Bình Phước đã minh chứng cho sức hút của anh. Với mức lót tay được tiết lộ không dưới 5 tỷ đồng, Xuân Trường vẫn nằm trong nhóm những cầu thủ có thu nhập cao nhất bóng đá nội.

"Ông chủ" IRC và tầm nhìn ngoài sân cỏ

Khác với nhiều đồng nghiệp, Xuân Trường sớm bộc lộ tư duy của một doanh nhân. Tài sản lớn nhất của anh ngoài bóng đá chính là Trung tâm Phục hồi chấn thương Thể thao Quốc tế (IRC). Đến năm 2026, IRC đã vươn mình thành một hệ thống y tế thể thao chuyên nghiệp với các cơ sở hiện đại tại Hà Nội và TP.HCM, trở thành đối tác chiến lược của nhiều đội bóng lớn. Dưới sự điều hành của Xuân Trường cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia, IRC đang đem về nguồn thu kinh tế bền vững.

Xuân Trường đồng sáng lập trung tâm phục hồi chấn thương

Cái kết viên mãn cho mối tình 11 năm

Điểm tựa lớn nhất giúp tiền vệ tài hoa này thăng hoa chính là hậu phương vững chắc từ bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang. Chuyện tình của cặp đôi kéo dài suốt 11 năm (từ năm 2015). Ít ai quên được những "cơn bão" dư luận mà cả hai từng đối mặt vào giai đoạn 2018 khi Nhuệ Giang đối đầu fan của bạn trai. Thế nhưng, đứng trước sóng gió, Xuân Trường đã chọn cách bảo vệ người yêu bằng thái độ quyết liệt, trước khi cả hai chọn lối sống kín tiếng để gìn giữ hạnh phúc riêng tư.

Xuân Trường với tổ ấm nhỏ hạnh phúc

Sự gắn kết ấy đã đơm hoa kết trái bằng sự ra đời của bé Little Daisy vào năm 2022. Hiện nay, Nhuệ Giang không chỉ là người vợ đảm đang mà còn đảm nhận vai trò Giám đốc vận hành tại IRC, sát cánh cùng chồng trong mọi quyết định kinh doanh quan trọng.

Sau 5 năm kể từ lễ ăn hỏi thắt chặt an ninh vào năm 2021, cặp đôi đã chính thức ấn định lễ cưới vào tháng 6/2026 này. Đây không chỉ là buổi lễ thành hôn đơn thuần, mà còn là cột mốc khép lại hành trình hơn một thập kỷ yêu nhau đầy thăng trầm. Đám cưới dự kiến sẽ có nhiều ngôi sao bóng đá tham dự chúc phúc cho chàng cầu thủ. Ở tuổi 31, khi đã có trong tay cả sự nghiệp lẫy lừng lẫn tổ ấm viên mãn, hình ảnh Nhuệ Giang khoác lên mình chiếc váy cô dâu chính là cái kết đẹp nhất cho một trong những chuyện tình bền bỉ nhất làng bóng đá Việt Nam.