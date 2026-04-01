Ngọn núi Sun Group đề xuất xây khu nghỉ dưỡng mới: Cách trung tâm 10km, từ đỉnh nhìn được cả biển và phố

Mới đây nhất, theo VnExpress và Thanh Niên, Công ty TNHH Mặt Trời Khánh Hòa, thành viên Sun Group, đã đề xuất nghiên cứu Khu đô thị hỗn hợp kết hợp khu nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ, vui chơi giải trí, văn hóa - tâm linh với quy mô khoảng 1.140 ha tại khu vực Bắc Nha Trang. Địa điểm được lựa chọn là một ngọn núi không chỉ quen thuộc với người dân địa phương mà còn với khách du lịch.

Nơi này ằm không xa so với trung tâm phường Nha Trang, chỉ cần khoảng 15 phút đi xe. Đang được nhắc tới là núi Cô Tiên. Ở thời điểm hiện tại, đây mới là đề xuất nghiên cứu, còn các cơ quan chức năng địa phương đang xem xét, đánh giá.

Núi Cô Tiên được Sun Group nghiên cứu, thực hiện dự án mới tại Nha Trang (Ảnh Vinpearl)

Ngọn núi 3 đỉnh - Điểm lý tưởng để ngắm cảnh Nha Trang từ trên cao

VnExpress và Tiền Phong mô tả, núi Cô Tiên nằm ở phía bắc Nha Trang, gồm 3 đỉnh liền kề nhau, đỉnh cao nhất khoảng gần 400m. Tên gọi Cô Tiên cũng gắn với hình dung quen thuộc của người địa phương: nhìn từ xa, dãy núi có dáng như một thiếu nữ đang nằm ngửa, tóc xõa và mặt hướng lên trời.

Điều khiến nơi đây khác với nhiều điểm check-in khác ở Nha Trang là góc nhìn. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra biển và bao trọn phường Nha Trang (thành phố Nha Trang cũ). Nhiều chuyên trang du lịch gọi đây là điểm cắm trại, ngắm cảnh lý tưởng. Một bài viết trên báo Tiền Phong mô tả núi Cô Tiên như một “tọa độ” quen thuộc với những người thích săn ảnh và tìm không gian thoáng đãng để ngắm Nha Trang từ trên cao.

Tầm nhìn ra cả phố và biển từ đỉnh núi Cô Tiên (Ảnh VinWonders)

Theo Báo Khánh Hòa, điểm xuất phát lên núi cô Tiên theo đường mòn nằm trên đường Ngô Văn Sở, địa hình không quá xa trung tâm, nhờ vậy khu vực này nhiều năm qua thu hút khá đông người leo núi vào dịp cuối tuần. VnExpress từng ghi nhận nhiều nhóm người dân địa phương thường lên núi trồng cây, ngắm cảnh rồi xuống khi thành phố bắt đầu lên đèn.

Chính vì vậy, khi đề xuất mới của doanh nghiệp xuất hiện, núi Cô Tiên không chỉ được nhìn như một ngọn núi đẹp có thể ngắm biển, mà còn là một không gian đang đứng trước khả năng thay đổi diện mạo trong tương lai.

Trải nghiệm núi Cô Tiên, du khách nên đi sớm và không chủ quan

Theo khuyến cáo được VnExpress đăng tải, người lần đầu leo núi nên đi cùng người có kinh nghiệm, chuẩn bị đủ nước, đèn pin, điện thoại đầy pin và hạn chế ở lại qua đêm nếu chưa quen địa hình. Báo Khánh Hòa cũng lưu ý đây là khu vực từng ghi nhận các trường hợp đi lạc, kiệt sức hoặc phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Một chi tiết khác rất đáng lưu ý là yếu tố an toàn rừng và phòng cháy. Tuổi Trẻ từng phản ánh Khánh Hòa đang tính đến việc xây dựng núi Cô Tiên thành điểm trekking theo hướng bài bản hơn, đồng thời tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ban hành quy định tạm thời đối với hoạt động tham quan, trải nghiệm tại đây. Điều đó cho thấy sức hút của núi Cô Tiên là có thật, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Ảnh Cường Khỉ

Ở thời điểm hiện tại, sức hấp dẫn lớn nhất của núi Cô Tiên vẫn nằm ở vẻ đẹp khá nguyên bản: một dãy núi 3 đỉnh ở phía bắc Nha Trang, từ trên cao có thể nhìn thành phố và mặt biển trong cùng một khung hình. Với du khách muốn tìm một trải nghiệm khác ngoài tắm biển hay dạo ven vịnh, núi Cô Tiên rõ ràng vẫn là cái tên đáng để đưa vào hành trình khám phá Nha Trang.