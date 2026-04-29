Bóc trần group chat tuổi 30

Nếu từng nghĩ nhóm chat của hội chị em tuổi 30+ sẽ là nơi toàn những cuộc trò chuyện nghiêm túc, nói chuyện công việc, gia đình hay đầu tư tài chính thì có lẽ bạn mới đúng… một nửa.

Nửa còn lại là sticker mèo khóc, ảnh chụp màn hình săn sale lúc nửa đêm, những câu than “muốn nghỉ việc quá” gửi lúc 8h07 sáng và hàng loạt kèo cà phê hẹn từ tháng trước đến giờ vẫn chưa chốt được lịch.

Nhóm chat của các chị 30s thực ra là một thế giới rất riêng. Ở đó, người ta vừa bàn chuyện lớn của cuộc đời, vừa hỏi nhau nồi chiên không dầu có nướng được cá không. Vừa nói về bảo hiểm sức khỏe, vừa gửi link son đang giảm 50%. Hoặc cũng có thể vừa than mệt vì deadline, vừa không quên nhắc nhau uống nước ấm cho đỡ đau họng. Tất cả tạo nên một “hệ sinh thái trò chuyện” rất đặc trưng: thực tế hơn tuổi 20 nhưng vẫn hài hước theo cách riêng.

“Có hôm 7h sáng đã thấy tin nhắn: mọi người ơi tự nhiên đau lưng quá"

Nếu ở tuổi 20, group chat thường sáng đèn vì những chuyện tư vấn tình cảm, những cuộc hẹn cuối tuần hay drama công sở mới xảy ra, thì bước sang tuổi 30, nội dung trò chuyện cũng âm thầm thay đổi theo nhịp sống của mỗi người. Không còn quá nhiều câu hỏi kiểu “mày nghĩ nó có thích tao không?”, thay vào đó là: “ngủ dậy đau cổ mấy hôm nay có sao không”, “khám tổng quát ở đâu ổn”, “dạo này mất ngủ liên tục phải làm gì”,...

Nghe có vẻ hài hước, nhưng đó lại là thay đổi rất thật. Tuổi 30 là lúc nhiều người bắt đầu cảm nhận cơ thể không còn “chiều” mình như trước. Một đêm thức khuya có thể khiến hôm sau kiệt sức. Ngồi làm việc sai tư thế vài tháng là vai gáy lên tiếng. Ăn uống thất thường vài tuần là sức khỏe phản ứng ngay lập tức.

Thùy Linh (31 tuổi, Hà Nội) kể nhóm bạn đại học của cô hiện có một thói quen khá đặc biệt: sáng nào cũng có người vào than đau đâu đó. “Có hôm 7h hơn đã thấy tin nhắn: mọi người ơi tự nhiên đau lưng quá. Hôm khác lại là tê tay, đau đầu, mất ngủ. Đọc xong vừa buồn cười vừa thấy đúng là mình cũng thế”, Linh nói.

Theo Linh, điều thú vị là chẳng ai phán xét hay thấy những câu chuyện đó nhỏ nhặt. Ngược lại, ai từng trải qua sẽ lập tức vào chia sẻ kinh nghiệm: đổi gối ngủ, đi chụp phim, tập giãn cơ, giảm cà phê, nghỉ ngơi vài hôm.

“Có cảm giác group chat như phòng tư vấn tổng hợp miễn phí. Người này hỏi, người kia góp ý. Không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất thấy mình được quan tâm”, Thùy Linh bày tỏ.

Không dừng ở chuyện thể chất, nhiều group chat tuổi 30 còn là nơi mọi người bắt đầu nói nhiều hơn về sức khỏe tinh thần. Khi áp lực công việc lớn hơn, trách nhiệm nhiều hơn và guồng sống ngày càng dày đặc, cảm giác mệt mỏi cũng đến thường xuyên hơn.

Linh nhớ có giai đoạn cô bị quá tải vì công việc, tối về vẫn phải mở laptop làm tiếp, đầu óc lúc nào cũng căng: “Một hôm mình nhắn vào nhóm là dạo này thấy không ổn lắm, cứ mệt mà không hiểu vì sao. Mình chỉ nói vậy thôi, không nghĩ nhiều. Nhưng sau đó thì từng đứa trong nhóm gọi cho mình hỏi thăm, rồi cũng chia sẻ từng gặp trạng thái tương tự. Hoặc có đứa bạn lại rủ mình đi ra ngoài cafe, hít thở không khí cho đỡ căng thẳng”.

Thùy Linh cho rằng những lúc như vậy, group chat chính là nơi khiến cô cảm thấy những điều mình đang trải qua đều trở nên nhẹ nhàng hơn vì có người đồng cảm. Đó cũng là điểm khác của tình bạn ở tuổi 30. Không còn những cuộc trò chuyện lúc nào cũng rôm rả, nhưng khi cần, mọi người vẫn xuất hiện rất đúng lúc.

Có thể vì thế mà group chat tuổi 30 không chỉ là nơi tám chuyện. Nó còn là một điểm tựa tinh thần khá âm thầm. Nơi ai cũng có thể than đau lưng vì ngồi làm việc quá lâu, kể chuyện mất ngủ vì stress, hay thú nhận mình đang xuống năng lượng mà không sợ bị xem là yếu đuối. Giữa cuộc sống mà ai cũng bận rộn và phải cố gắng ổn mỗi ngày, việc có một nhóm người để nói thật với nhau đôi khi quý hơn rất nhiều thứ khác.

Chỉ cần một chiếc link sale, cả nhóm đang im lặng cũng sống lại

Nếu phải chọn ngôn ngữ chung của nhiều group chat hội chị em, thì đó có thể là… mã giảm giá.

Mai Anh (33 tuổi, TP.HCM) nói nhóm chat của cô có thể trôi rất chậm vào ngày thường. Mỗi người bận việc riêng, ai rảnh thì thả vài link TikTok, tám chuyện trên mạng xã hội. Nhưng chỉ cần một người gửi link đồ gia dụng hoặc mỹ phẩm đang sale, không khí lập tức khác hẳn.

“Có lần group im từ sáng đến chiều. Tới 8h tối mình gửi cái máy hút bụi đang giảm 45%, trong vòng 7 phút đủ 5 người xuất hiện. Một người hỏi pin dùng bao lâu, một người check giá sàn khác, một người xin mã freeship, người cuối cùng chốt đơn luôn”, Mai Anh nói.

Theo cô, đó là kiểu phản xạ rất quen thuộc ở tuổi 30. Không phải ai cũng có thời gian nhắn tin cả ngày nhưng chuyện mua được món đồ tốt với giá ổn thì gần như ai cũng quan tâm. Điều đáng nói là cách mua sắm của hội 30+ cũng khác khá nhiều so với trước kia. Nếu ở tuổi 20, nhiều người có thể xuống tiền vì thấy đẹp, vì đang hot hoặc vì người khác dùng, thì hiện tại câu hỏi đầu tiên thường là: có thật sự cần không?

Mai Anh cho biết mỗi lần ai đó gửi link món đồ mới, cả nhóm sẽ lập tức bước vào “quy trình thẩm định”. “Không ai hỏi màu xinh không nữa. Toàn hỏi có bền không, dễ vệ sinh không, dùng được lâu không, có giúp đỡ tốn thời gian hơn không. Một món đồ muốn được hưởng ứng phải đi qua nhiều tiêu chí rất thực tế. Máy xay thì phải êm, nồi chiên phải dễ rửa. Robot hút bụi phải chui được gầm giường còn serum thì cần thành phần rõ ràng và không gây kích ứng”, Mai Anh chia sẻ.

Từ chuyện mua sắm, có thể nhìn thấy rất rõ cách ưu tiên của người bước vào tuổi 30. Họ không chỉ mua đồ, mà mua thời gian, mua sự tiện lợi, mua cảm giác được giảm tải giữa lịch sống vốn đã kín đặc. Không ít món đồ trong group chat còn trở thành dạng “truyền miệng nội bộ”. Một người dùng thấy ổn sẽ kéo theo vài người khác mua theo.

Mai Anh bày tỏ: “Có chị trong nhóm từng gửi hẳn clip quay tiếng ồn của máy hút bụi để mọi người nghe thử. Một chị khác test khả năng chiên cá của nồi mới mua rồi báo cáo lại trong đêm. Những chia sẻ như vậy nghe vui, nhưng lại rất có giá trị. Bởi thay vì mua theo quảng cáo, mọi người tin trải nghiệm thật từ bạn bè hơn. Ở tuổi này, bạn bè không rủ nhau đi bar nữa, rủ nhau mua máy lọc không khí”.

Khi guồng sống bận rộn hơn, niềm vui đôi khi không nằm ở những thứ quá lớn lao. Chỉ cần tìm được món đồ tốt, giúp nhà cửa gọn hơn, da đẹp hơn hay đỡ mệt hơn sau một ngày dài, cũng đủ để cả nhóm hào hứng nói chuyện thêm cả buổi tối. Và đôi khi, chiếc link sale không chỉ là link sale. Nó còn là cách để những người bạn trưởng thành tiếp tục giữ kết nối với nhau giữa vô số bận rộn thường ngày.

Than việc, hẹn cà phê và những cuộc trò chuyện không cần màu mè

Công việc gần như luôn là chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong các group chat tuổi 30. Không khó hiểu, bởi đây là giai đoạn nhiều người đang ở giữa guồng quay bận rộn nhất: công việc tăng trách nhiệm, tài chính có thêm áp lực, cuộc sống cá nhân cũng nhiều thứ phải cân bằng cùng lúc.

Nhưng cách than việc ở tuổi này thường khác khá xa so với thời mới ra trường. Ít bốc đồng hơn, ít kiểu “mai nghỉ việc luôn” và thực tế hơn rất nhiều.

Hải Anh (30 tuổi, Hà Nội) kể trong nhóm bạn thân của cô, câu “muốn nghỉ việc quá” xuất hiện đều đặn như một dạng thông báo đầu ngày: “Có hôm mới 8h07 sáng đã thấy một đứa nhắn đúng câu đó. 8h10 nó nhắn tiếp: Nhưng thôi nay có họp với sếp”.

Theo Hải Anh, đó là tâm trạng rất quen thuộc của nhiều người bước sang tuổi 30. Ai cũng có lúc chán công việc, mệt vì deadline, ngán chuyện đồng nghiệp hay thấy bản thân cạn năng lượng. Nhưng khác với vài năm trước, nghỉ việc không còn là quyết định chỉ dựa trên cảm xúc.

Một quyết định nghỉ việc lúc này thường kéo theo nhiều câu hỏi khác: nghỉ rồi tài chính thế nào, công việc mới có ổn hơn không, thời điểm này có nên nhảy việc không, kế hoạch cá nhân bị ảnh hưởng ra sao. Vì thế, nhiều người chọn cách xả stress trong group chat trước khi làm gì tiếp theo.

Có người vào kể chuyện sếp giao việc lúc 10h đêm, người than KPI tháng này quá căng. Có người chỉ gửi một sticker mèo khóc hoặc icon nằm sấp là cả nhóm tự hiểu hôm nay đang không ổn.

Hải Anh nói, đôi khi chẳng cần ai tư vấn gì lớn lao, chỉ cần có người trả lời: “Rồi cũng hết ngày thôi” là tự nhiên thấy nhẹ.

Ở tuổi 30, group chat không chỉ để tám chuyện còn là nơi giải nén cảm xúc rất nhanh giữa giờ nghỉ trưa, trên đường tan làm hoặc lúc vừa kết thúc một cuộc họp đầy áp lực. Song song với chuyện than việc là một chủ đề kinh điển khác: hẹn gặp nhau. Những chiếc kèo cà phê, brunch cuối tuần, ăn tối sau giờ làm hay chuyến đi ngắn ngày luôn được mở ra với tinh thần rất hào hứng. Nhưng để chốt lịch thành công lại là câu chuyện khác.

“Nhìn chung cũng phải mất 1 tháng mới sắp xếp được một bữa ăn tối đủ mặt 5 người. Người thì tăng ca liên tục, người có con nhỏ, người đi công tác, người cuối tuần chỉ muốn ngủ bù. Có lúc tưởng thôi chắc khỏi gặp vì ai cũng bận”, Hải Anh kể.

Thế nhưng dù có những kèo phải dời kèo đôi ba lần, đổi địa điểm cũng trên dưới vài lần thì vẫn được gặp nhau cũng đủ thấy vui vẻ. Điều thú vị là dù gặp nhau ít hơn, khi đã ngồi xuống thì khoảng cách gần như biến mất, chỉ cần ngồi xuống là mở miệng “không kịp hồi chiêu”.

“Vừa ngồi xuống chia ấm chỗ, đã nói chuyện liên tục từ lương thưởng, chồng con, mẹ chồng hay hỏi han skincare thế nào,... Chắc đây là kiểu tình bạn đặc trưng ở độ tuổi này. Không cần nhắn tin mỗi ngày hay phải trả lời ngay lập tức nhưng chỉ cần 1 cuộc gặp xả stress, dù ngăn thôi vẫn đủ “dặm” thêm cho mối quan hệ”, Hải Anh chia sẻ.

Có thể nhóm chat của các chị 30s không còn những màn thức trắng đêm vì crush seen tin nhắn, cũng không quá nhiều cuộc hẹn nói đi là đi như thời 20. Nhưng đổi lại, đó là nơi chứa đủ những câu chuyện thật nhất của tuổi trưởng thành.

Ở đó có áp lực công việc, nỗi lo sức khỏe, những toan tính chi tiêu, các cuộc hẹn dời lịch liên tục và vô số sticker vô tri đúng lúc. Một nơi vừa thực tế vừa vui vẻ, nơi ai cũng bận nhưng vẫn dành thời gian quan tâm nhau theo cách riêng.

Và có lẽ, khi bước vào tuổi 30, ai cũng cần một group chat như thế để thấy rằng mình không phải người duy nhất đang xoay xở với cuộc sống này.