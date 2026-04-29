Khối băng chặn đường khiến hàng trăm người mắc kẹt tại Everest

Một khối băng lớn xuất hiện trên tuyến đường ngay phía trên trại nền của đỉnh núi Everest đã buộc hàng trăm nhà leo núi và hướng dẫn viên địa phương phải tạm dừng kế hoạch chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới.

Theo ông Himal Gautam thuộc Cục Leo núi Nepal, khối băng dạng “serac” nằm giữa trại nền và trại 1 đang trong tình trạng không ổn định và tiềm ẩn rủi ro lớn đối với người leo núi. Các cơ quan chức năng đang phối hợp với các đoàn thám hiểm để đánh giá tình hình, trong khi nhiều người vẫn phải chờ tại trại nền.

Dữ liệu từ cơ quan này cho thấy có khoảng 410 nhà leo núi nước ngoài đã được cấp phép chinh phục Everest trong mùa leo núi mùa xuân, kéo dài đến hết tháng 5. Tuy nhiên, tiến độ hiện đang bị gián đoạn do điều kiện thời tiết và địa hình nguy hiểm.

Nhóm hướng dẫn viên chuyên trách đã thiết lập tuyến đường leo bằng cách lắp dây thừng và thang nhôm qua các khe băng - thường hoàn thành công việc vào giữa tháng 4. Tuy nhiên, năm nay, khu vực Khumbu Icefall đang biến động mạnh khiến việc đảm bảo an toàn trở nên khó khăn hơn.

Ủy ban kiểm soát ô nhiễm Sagarmatha cho biết sẽ tiến hành khảo sát khối băng bằng đường không. Chủ tịch ủy ban, ông Lama Kazi Sherpa, cảnh báo nguy cơ lở tuyết đang ở mức cao và các đội phải chờ khối băng tan đến mức an toàn trước khi tiếp tục mở đường.

Núi Pumori ở phía xa, khi một nhà leo núi di chuyển qua Khumbu Icefall để xuống trại nền Everest tại Nepal, ngày 4/5/2025. (Ảnh: AP)

Khối băng này là một phần của Khumbu Icefall - khu vực băng hà liên tục dịch chuyển với nhiều khe nứt sâu và các khối băng treo khổng lồ, có thể cao tương đương tòa nhà 10 tầng. Đây được xem là một trong những đoạn khó và nguy hiểm nhất trong hành trình leo Everest.

Năm 2014, một phần băng hà tại đây đã sụp đổ, gây ra trận lở tuyết khiến 16 hướng dẫn viên thiệt mạng khi đang vận chuyển thiết bị cho khách. Đây là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử leo núi Everest.

Dự kiến, hàng trăm nhà leo núi quốc tế cùng số lượng tương đương hướng dẫn viên Nepal sẽ tiếp tục hành trình vào tháng tới, khi xuất hiện các khoảng thời gian thời tiết thuận lợi hiếm hoi.

Đỉnh Everest cao 8.849 mét lần đầu được chinh phục vào ngày 29/5/1953 bởi hướng dẫn viên Sherpa Tenzing Norgay và nhà leo núi người New Zealand Edmund Hillary.