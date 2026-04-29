Mũi Trưởng Long đám cưới hôm nay: Tổ chức ở Tây Ninh, hé lộ khách mời đặc biệt

Theo S.A | 29-04-2026 - 10:20 AM | Lifestyle

Chúc mừng cặp đôi trai tài gái sắc!

Kể từ sau Sao Nhập Ngũ, Mũi trưởng Nguyễn Việt Long vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mỗi lần xuất hiện, đặc biệt là những thông tin liên quan đến cuộc sống của nam quân nhân, đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Và hôm nay (29/4), netizen tiếp tục xôn xao trước tin vui của nam quân nhân khi ngày cưới chính thức được hé lộ.

Đám cưới của Mũi trưởng Long diễn ra vào hôm nay - ngày 29/4 (Nguồn: @thuyvyy3326)

Theo thông tin được chia sẻ bởi khách mời dự đám cưới, tiệc cưới của Mũi trưởng Long tại nhà gái sẽ diễn ra vào hôm nay - 29/4. Cũng từ thông tin trên, cô dâu là Quỳnh Như, đến từ ấp An Định, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đây cũng là lần đầu tiên thông tin về “hậu phương” của anh được công khai rõ ràng trước công chúng.

Ngay sau khi loạt hình ảnh và thông tin đám cưới của cặp đôi xuất hiện, đông đảo cư dân mạng đã để lại lời chúc phúc. “Chúc mừng vợ chồng Mũi trưởng Long nhé!”, “Chàng quân nhân năm ấy giờ đã thành chồng người ta”, “Nghỉ lễ cũng được ăn cưới online nữa hả?”, “Nôn xem đám cưới quá! Chúc đôi trẻ hạnh phúc nha!”,...

Không chỉ vậy, một số người còn tiết lộ lễ cưới ở nhà trai sẽ được tổ chức vào ngày 23/3 Âm lịch, tức ngày 9/5 sắp tới. Điều này đồng nghĩa nam quân nhân sẽ có chuỗi ngày trọng đại đầy bận rộn nhưng ngập tràn niềm vui.

Hình ảnh được chuẩn bị để sử dụng trong đám cưới (Nguồn: @m.linh3614)

Vợ chồng Mũi trưởng Long (Ảnh: FBNV)

Trong suốt tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Mũi trưởng Long cũng nhiều lần “nhá hàng” về đám cưới của mình. Cặp đôi đã làm lễ dạm ngõ và chụp ảnh cưới. Nam quân nhân cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho nửa kia bằng những chú thích ngắn gọn như “Yêu ạ!”, "Chào vợ ạ!",...

Phía dưới ảnh cưới được Mũi trưởng Long đăng tải vào ngày 18/4, “chị đẹp” Hậu Hoàng cũng để lại bình luận háo hức. Cô nàng đã sẵn sàng đi ăn cưới cùng lời hẹn “không say không về” từ chú rể.

Mũi trưởng Long không ngại thể hiện tình cảm dành cho nửa kia (Ảnh chụp màn hình)

Hậu Hoàng đã sẵn sàng dự đám cưới Mũi trưởng Long (Ảnh chụp màn hình)

Mũi trưởng Nguyễn Việt Long từng được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai trò chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9 trong Sao nhập ngũ 2020. Khi đó, anh trực tiếp huấn luyện 6 nghệ sĩ gồm Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên.

Đến năm 2025, cũng ở chương trình Sao nhập ngũ, Mũi trưởng Long xuất hiện với vai trò mới, là Tiểu đoàn trưởng - chỉ huy cấp cao. Cụ thể, hiện tại, anh hiện đang đảm nhận chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công. Song, trong lần trở lại này nam quân nhân khiến nhiều người nhận không ra vì sự thay đổi ngoại hình.

Về chuyện đời tư, Mũi trưởng Long từng xác nhận thông tin đã từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có riêng từ nhiều năm trước. Vì thế, việc anh tìm thấy hạnh phúc mới ở hiện tại càng khiến nhiều người vui lây và gửi lời chúc mừng chân thành. Với công chúng yêu mến hình ảnh người lính bản lĩnh, đây được xem là cái kết đẹp cho hành trình riêng của anh.

Mũi trưởng Long thời điểm tham gia Sao nhập ngũ

(Tổng hợp)

Theo S.A

Phụ nữ mới

