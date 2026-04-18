Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ mũi trưởng Long lộ diện, nhan sắc ra sao mà dân tình nói: "Ấm lòng chiến sĩ rồi"

Theo S.A | 18-04-2026 - 10:35 AM | Lifestyle

Chúc mừng hạnh phúc cặp đôi!

Mũi trưởng Long (Nguyễn Việt Long, sinh năm 1994) từng là quân nhân gây bão cõi mạng với phong thái nghiêm nghị khi làm việc nhưng ngoài đời lại hiền lành, dễ mến trên sóng Sao Nhập Ngũ. Sau nhiều năm kín tiếng về chuyện đời tư, mới đây anh chính thức giới thiệu nửa kia khiến cư dân mạng đồng loạt chúc mừng.

Sáng sớm ngày 18/4, Nguyễn Việt Long công khai hình ảnh cưới nét căng bên nửa kia. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nam quân nhân mặc quân phục, rạng rỡ đứng cạnh cô dâu xinh đẹp. Đi kèm hình ảnh, anh viết đúng một chữ: “Khoái” để diễn tả cảm giác khi sắp lấy vợ.

Vợ chồng Mũi trưởng Long

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, phần bình luận nhanh chóng ngập tràn lời chúc phúc. Bên cạnh việc gửi lời mừng tới chú rể, nhiều người còn dành lời khen cho nhan sắc cô dâu và nhận xét cặp đôi có “tướng phu thê”.

“Lấy được cô vợ ngoan xinh yêu nên cười tít hết cả mắt đồng chí nhỉ?”, “Ấm lòng người chiến sĩ rồi”, “Chúc mừng anh lấy được vợ cười không thấy mắt đâu”, “Chúc mừng 2 em. Trăm năm hạnh phúc!”, “Cô dâu xinh thế, cười cũng có nét giống nhau nữa”, “Cô dâu xinh còn anh Long mặc quân phục”, “Đẹp đôi quá đi à. Chúc mừng vợ chồng Mũi trưởng Long nha”, “Cô dâu dễ thương ghê. Kiểu ngọt ngào nhìn muốn bao bọc. Chúc mừng hạnh phúc nhé”,... là một số bình luận nổi bật từ cư dân mạng.

Vào tối muộn 17/4, Mũi trưởng Long cũng khiến nhiều người thích thú khi đăng story ảnh cưới với dòng chú thích ngắn gọn: “Yêu ạ”. Cùng với đó, nhiều khoảnh khắc khác khi đi chụp ảnh của cặp đôi cũng được chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Một số hình ảnh khác của cặp đôi được chia sẻ trên MXH

Cách đây không lâu, nam quân nhân cũng hé lộ ít nhiều về ảnh cưới, khoảnh khắc đến nhà vợ dạm ngõ. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Mũi trưởng Long chưa để lộ diện nhan sắc nửa kia, bây giờ mới khoe với mọi người.

Ngoài hình ảnh này, Mũi trưởng Long cũng chưa tiết lộ thêm thông tin về vợ.

Hình ảnh được Mũi trưởng Long đăng tải vào đầu tháng 4

Mũi trưởng Nguyễn Việt Long từng được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai trò chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9 trong Sao nhập ngũ 2020. Khi đó, anh trực tiếp huấn luyện 6 nghệ sĩ gồm Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên.

Đến năm 2025, cũng ở chương trình Sao nhập ngũ, Mũi trưởng Long xuất hiện với vai trò mới, là Tiểu đoàn trưởng - chỉ huy cấp cao. Cụ thể, hiện tại, anh hiện đang đảm nhận chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công. Song, trong lần trở lại này nam quân nhân khiến nhiều người nhận không ra vì sự thay đổi ngoại hình.

Về chuyện đời tư, Mũi trưởng Long từng xác nhận thông tin đã từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có riêng từ nhiều năm trước. Hiện tại, nam quân nhân tìm thấy hạnh phúc mới cho mình lại càng được chúc mừng nhiều hơn.

Mũi trưởng Nguyễn Việt Long ở thời điểm tham gia Sao Nhập Ngũ

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên