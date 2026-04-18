Dân chơi Việt 'úp mở' đặt mua Porsche 911 GT3 S/C vừa ra mắt: Tiền option hơn 1 chiếc Civic, chi hơn trăm triệu chỉ để có thể nâng gầm xe

| 18-04-2026 - 10:11 AM | Lifestyle

Dù Porsche Việt Nam chưa công bố, dân chơi Việt đã “úp mở” đặt mua Porsche 911 GT3 S/C với cấu hình gần 11,2 tỷ đồng, trong đó riêng tiền tùy chọn đã hơn một chiếc xe phổ thông.

Trong khi Porsche vừa chính thức giới thiệu biến thể Porsche 911 GT3 S/C tới thị trường quốc tế, cộng đồng chơi xe trong nước đã nhanh chóng xuất hiện những tín hiệu đầu tiên cho thấy mẫu xe này khó có thể "vắng bóng" tại Việt Nam. Một người chơi xe có tiếng đã đăng tải hình ảnh cấu hình hoàn chỉnh của chiếc 911 GT3 S/C, đi kèm bảng tùy chọn chi tiết, làm dấy lên đồn đoán về việc mẫu xe này sẽ sớm có mặt ở Việt Nam.

Chiếc xe được trang bị cấu hình với tổng giá trị lên đến 432.342 USD. Ảnh: Facebook nhân vật

Theo hình ảnh được chia sẻ, chiếc xe được “build” với cấu hình ở mức vừa đủ. Tổng giá trị sau khi hoàn tất các lựa chọn gần 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng). Đáng chú ý, riêng phần chi phí dành cho các tùy chọn đã chiếm tới 56.215 USD, tương đương khoảng 1,48 tỷ đồng.

Đi sâu vào bảng cấu hình, chiếc 911 GT3 S/C này được chủ nhân tùy chọn 13 trang bị. Trong đó, nổi bật nhất là gói Street Style Package có giá lên tới 45.330 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Đây được xem là "trái tim" của toàn bộ cấu hình, khi mang lại hàng loạt nâng cấp về thẩm mỹ từ ngoại thất đến nội thất.

Xe gây chú ý với gói Street Style Package. Ảnh: Porsche

Gói Street Style Package bao gồm bộ la-zăng kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, đi kèm kẹp phanh sơn màu vàng Victory Gold. Những chi tiết nhỏ nhưng giàu tính cá nhân hóa như nắp bình xăng Exclusive Design cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho chiếc xe. Bên trong khoang lái, dây an toàn màu đỏ Guards Red hay ghế thể thao Adaptive Sports Plus chỉnh điện 18 hướng mang lại sự cân bằng giữa cảm giác đường đua và tính tiện dụng hàng ngày.

Không dừng lại ở đó, danh sách tùy chọn còn cho thấy chủ xe sẵn sàng chi thêm hàng trăm triệu đồng chỉ để bổ sung những tính năng tưởng chừng rất đời thường. Một trong số đó là hệ thống nâng gầm trục trước (front axle lift system) – trang bị giúp xe có thể vượt qua các đoạn đường gồ ghề hoặc dốc cao trong điều kiện đô thị. Với mức giá lên tới 5.147 USD, tương đương hơn 135,5 triệu đồng, đây là minh chứng rõ nét cho triết lý chiếc xe không chỉ nhanh, mà còn phải phù hợp với điều kiện vận hành thực tế.

Hình ảnh nội thất xe. Ảnh: Porsche

Hiện tại, Porsche Việt Nam vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến dòng xe này. Trên website chính hãng, danh mục sản phẩm 911 đang phân phối chỉ bao gồm Carrera Coupe, Carrera Cabriolet và Targa 4 GTS, với giá khởi điểm từ 8,87 tỷ đồng.

