Hôn nhân của MC xinh đẹp và “quý ông quyền lực nhất VTV”: Nhất quyết giữ kín 1 điều

Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Phí Linh có tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh, được khán giả biết đến với ngôi vị Á quân từ cuộc thi rất nổi tiếng nhằm tìm kiếm người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Sau đó, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên các chương trình, gameshow của Đài truyền hình Việt Nam. Phí Linh ghi dấu ấn với khán giả khi dẫn dắt, "cầm trịch" hàng loạt các chương trình như: Me xanh, Quán âm nhạc (VTV3), Kidshow Hành Tinh Vuông Kplus, Gương mặt mới (VTV6), Thời trang và cuộc sống, Muôn màu Showbiz, Thay đổi cuộc sống, The Voice, King of Rap, The Heroe, Điểm hẹn tài năng...

Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề dẫn chương trình, MC Phí Linh nhận được nhiều lời khen ngợi bởi ngoại hình thu hút, phong thái đĩnh đạc, lối dẫn chuyên nghiệp và đặc biệt là khả năng hoạt ngôn, linh hoạt. Trong bất kỳ chương trình ở bất cứ thể loại nào mà Phí Linh đảm nhận vị trí dẫn chương trình, nữ MC đều khiến khán giả vô cùng ấn tượng.

Luôn xuất hiện với hình ảnh chuyên nghiệp, Phí Linh chủ yếu chia sẻ về công việc trên trang cá nhân của mình. Cô rất ít khi chia sẻ về chuyện đời tư, do đó không ít người cùng dành sự quan tâm, tò mò về cuộc sống hôn nhân, đời tư của MC Phí Linh.

Cô từng khiến nhiều người bất ngờ khi “đánh úp” về đám hỏi, đám cưới của mình vào năm 2019. Trước đó, nữ MC giữ kín chuyện hẹn hò, thậm chí còn không bắt gặp hình ảnh Phí Linh thân mật hay sánh đôi cùng chàng trai nào.

Song, chồng của Phí Linh cũng sở hữu profile “đỉnh của chóp. Chồng của nữ MC là nhà báo, BTV Lê Hoàng Linh - Trưởng phòng Chuyên mục Chính trị-Kinh tế, Ban Truyền hình Ðối ngoại (VTV4), Ðài Truyền hình Việt Nam.

Gia nhập phòng Tiếng Anh thuộc kênh VTV4 từ năm 2008, BTV Lê Hoàng Linh là người đứng sau thành công của chuỗi chương trình Gala Ngày trở về, cùng nhiều chuyên mục được đánh giá cao như Talk Vietnam, Expat Living..., là tác giả của nhiều phim tài liệu-phóng sự từng xuất hiện trong khung giờ VTV đặc biệt như Cuộc đọ sức của ý chí, Tiếng nói của lương tri, Mảnh ký ức… Cũng chính bởi vậy mà nhiều người còn gọi vui chồng của Phí Linh với danh xưng “quý ông quyền lực nhất VTV”.

Được biết, Phí Linh và chồng quen nhau từ khoảng năm 2015. Sau một thời gian trò chuyện cả hai mới chính thực thể hiện tình cảm và hẹn hò, rồi tiến đến hôn nhân. Hiện tại, cặp đôi có một con gái 7 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Cuộc sống cá nhân và đặc biệt là công việc MC có nhiều thay đổi kể từ khi Phí Linh lập gia đình. Không còn đều đặn "mỗi ngày lên sóng truyền hình" như trước kia mà tần suất chỉ dừng ở mức một vài lần trong tháng, việc "chạy show" của nữ MC cũng giảm đáng kể, tất cả là vì chăm sóc cho con gái cưng của cả hai vợ chồng.

Từ khi có gia đình nhỏ, Phí Linh cho biết cô phải "bấm bụng" từ chối những lời mời dẫn chương trình dài hơi dù là gương mặt MC quen thuộc với khán giả VTV vì muốn tập trung chăm sóc con và gia đình nhỏ. Nhiều người còn không khỏi ghen tị khi Phí Linh hào hứng tiết lộ rằng mình đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai vẫn giữ thói quen lãng mạn như ngày nào, đều đặn "nắm tay, hôn nhau vào buổi sáng".

Phí Linh còn từng thẳng thắn nhắc đến vấn đề chi tiêu tài chính trong gia đình: "Linh không muốn giữ tiền của chồng! Vì theo Linh thì người đàn ông được quyền tự do tài chính của mình. Khi đó, anh ấy sẽ chủ động hơn trong việc phấn đấu cho kinh tế gia đình lẫn công việc. Theo Linh, thì đó cũng là cách để đàn ông có trách nhiệm trong việc làm 'phình to' túi tiền ra".

Dù khá thoải mái nhưng có một điều Phí Linh luôn giấu kín đó chính là không gian sống của gia đình. Cô gần như không chia sẻ bất cứ khung hình nào về nơi ở của mình để bảo đảm sự riêng tư cho gia đình. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn bày tỏ MC Phí Linh có cuộc sống mà nhiều người mơ ước khi làm công việc mình thích, có một người bạn đời “xịn sò” và ổn định từ kinh tế đến gia đình.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV